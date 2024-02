Opplever et voldsomt trykk: – Helt galskap

Petter Northug er overveldet over engasjementet hans comeback har skapt. Samtidig er 38-åringen klar på at helgens resultater endrer lite.

Den «pensjonerte» skikongen staket seg inn til andreplass på 20-kilometeren – kun slått av David Thorvik.



– Du er klar over at du begynner å skape en forventning om Petter Northug og VM-deltakelse i 2025 nå?

– Jeg kjenner at det begynner å riste i vulkanene rundt omkring. Jeg prøver å tone det ned, men jeg er klar over at dagens resultat ikke hjelper. Det var som å hive bensin på bålet til Northug-fansen. Det er bare hyggelig at jeg kan gi dem en opptur. Det fortjener de, sier Northug til TV 2.

Han legger til:

– Jeg får mer meldinger nå enn de siste sesongene i verdenscupen.

GIR ALT: Når Northug aner en god plassering, er det ingenting som stopper ham. Foto: Claes-Tommy Herland/Norges Skiforbund

Han omtaler søndagens renn som «galskap».

– Når Northugs hode lukter på gode tider, kobler jeg helt ut og havner i en sone man ikke kan forklare. Jeg fikk god hjelp av publikum.

Og fortsetter:

– Det var helt galskap. Helt euforisk. Jeg fikk skikkelig hjelp. Det var som om folk visste at jeg trengte hjelp i motbakkene.

Pål Trøan Aune er manager i Northugs eget langløpslag «Team Janteloppet».

Han merker en voldsom interesse.

– Nå vet ikke jeg hvordan det var de siste sesongene hans i worldcup, men det jeg vet nå er at det virker som interessen virkelig er der. Masse forespørsler, meldinger og interesse rundt han og veien / planene videre. Klart det et mange spennende faktorer som dukker opp nå som skaper interesse. Så det er veldig bra, skriver han i en SMS til TV 2.

JOBBER SAMMEN: Petter Northug og Pål Trøan Aune. Her fra en tidligere anledning. Foto: Geir Olsen

– Svensk mester!

38-åringen gikk denne helgen sine første ordinære langrennskonkurranser på over fem år. Lørdagens skøyterenn endte med 35. plass.



Trønderen har deltatt i flere langløp – noe han har trent spesifikt for.

– Veldig artig å kjenne at kroppen fungerer. Det er nok mange som synes det er kjipt å bli slått av meg, det er forståelig, sier Northug til TV 2.



NRK-ekspert Torgeir Bjørn mente Northug hadde blitt svensk mester med andreplassen.

Det er Northug veldig enig i.

– I fjor slo jeg Björn Sandström i Toblach-Cortina rett etter at han ble svensk mester. Spørsmålet er ikke om jeg hadde vunnet, men hvor mye jeg hadde om hvor mye jeg hadde vunnet med.

Søndagens oppsiktsvekkende prestasjon har fått flere til å snakke om et sjokkcomeback i det aller gjeveste selskapet.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sier til VG at Northug er aktuell for å gå for Norge fremover.

– Mektig imponert, klart han er aktuell for både femmila i verdenscupen i Holmenkollen i mars, men også VM i Trondheim neste år.

UTELUKKER IKKE: Ifølge landslagstrener Eirik Myhr Nossum er Petter Northug plutselig aktuell til større løp enn norgescupen. Foto: Terje Pedersen

Northug omtaler uttalelsene til sin tidligere trener som «fint å høre».

Mosvikingen har tradisjonsrike Vasaloppet søndag 3. mars som sitt store mål denne sesongen.

Dagen før går 30 kilometer klassisk i Skandinavisk Cup i Hommelvik av stabelen. Vinner der får friplass til femmila i Holmenkollen.

Northug har ingen planer om å vrake sesongens store mål i Sverige.

– Jeg holder meg til planen. Løpene i helgen var en del av planen for å komme meg i form til Vasaloppet. Akkurat nå ser jeg veldig lyst på løpene fremover.

Varsler ny vurdering

Han varsler imidlertid en ny vurdering på våren inn mot 2025-sesongen med tanke på satsingen.

– Vi følger planen videre som planlagt så tar vi det fra der, opplyser Trøan Aune til TV 2.

Northug skal om ikke lenge nedover til Nove Mesto for å jobbe som ekspert under VM i skiskyting for TV 2.

– Jeg har ordnet meg en stakemaskin på hotellet der vi skal bo. Så blir det jo litt gåing på stadion der.

Fra Tsjekkia drar han rett på et høydeopphold. Så venter en uke i lavlandet før Vasaloppet.

Redaksjonen opplyser: Petter Northug er tilknyttet TV 2 som langrennsekspert.