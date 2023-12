Opplevde mareritt: – Et vondt øyeblikk

Fredag meldte de engelske avisene The Sun og Mirror at tyver skal ha brutt seg inn i huset til Manchester City-stjerne Jack Grealish.



Manager Pep Guardiola kommenterte hendelsen på fredagens pressekonferanse.

– Det var et vondt øyeblikk for ham og hans familie. Heldigvis ble de ikke skadet, sier Manchester City-manager Pep Guardiola, ifølge Sky Sports.

Mens de lyseblå spilte bortekamp mot Everton skal innbruddet ha funnet sted. Cheshire politiet bekreftet senere hendelsen.

The Sun har kilder på at Grealish sammen med familien mistet klokker og smykker til en verdi for like under 13 millioner norske kroner

Ti av Grealish sine slektninger skal ha vært til stede i huset, blant dem kjæresten Sasha Attwood.

GJENG: Jack Grealish sammen med familien etter Champions League-finalen mot Inter. Foto: Marco Bertorello

Politiet opplyser at det ikke er gjort arrestasjoner etter hendelsen, men at de fortsetter å undersøke saken.

Guardiolas mannskap vant kampen mot Everton 3-1.