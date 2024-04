HORRIBELT: Alyssia (t.v) og Lola fikk seg et ublidt møte med en liten blodsuger i Paris. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Et ekkelt problem herjer i Paris. Jentene fra Manchester har en klar anbefaling til OL-turister.

Over ti tusen utøvere og 15 millioner tilreisende ventes til OL og Paralympics i Paris fra 26. juli til 8. september.

I takt med at klokken teller ned mot den spektakulære åpningsseremonien på elven Seinen, har prisene i byen økt kraftig.

Paris har «bare» 85.000 hotellrom, noe som har presset prisene opp.



Men det er ikke bare hotellprisene som har økt, ifølge pariserne.

– Jeg måtte flytte utenfor byen, forteller 22-år gamle Andreas.



Han er glad for at OL skal arrangeres i Paris, men synes det er trist at han ikke lenger har råd til å bo i byen.

FORBEREDER SEG: Politiet og pariserne teller ned til sommerens OL. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– På TV vil folk sikkert se en fin fasade, men på grunn av høye utleiepriser blir folk tvunget til å forlate Paris. Jeg vet om mange som er i samme situasjon, sier han til TV 2.



Episenter for angrep

I tillegg til de høye prisene er det en liten krabat som skaper stor hodebry.

Alyssia og Lola tok nylig turen til den franske hovedstaden som turister.

Som prisbevisste leide de britiske jentene en rimelig leilighet gjennom Airbnb, og de fikk seg en svært ubehagelig overraskelse.



– Vi merket det den første natten da vi skulle legge oss. Det var svarte prikker og egg på sengen, beskriver Alyssia.



– Da vi googlet, så det ut som små veggedyr, grøsser Lola.



Siden oktober i fjor har Paris vært episenteret for et veggedyrangrep som plager Frankrike.

Regjeringen har holdt krisemøte, og landet er grepet av en omfattende panikk for at de ikke får kontroll over problemet.

INVASJON: Det er slått alarm om veggedyr på hoteller og Airbnbs samt offentlige områder, inkludert kinoer, på metroen og på Charles de Gaulle flyplass. Foto: STEPHANIE LECOCQ

– Jeg har ikke opplevd noe lignende før, sier Alyssia til TV 2.

De britiske jentene forsøkte å få hjelp av eieren av leiligheten, uten hell.

– Da fant vi oss et annet hotell. Vi følte oss møkkete, og det var horribelt, forteller de til TV 2.



– Det verste du kan gjøre

På grunn av nasjonal angst for om de bitte små dyrene kan ødelegge De olympiske leker, trapper hotellene opp innsatsen for å bekjempe problemet.

BEKJEMPER: Parisiske hoteller bruker skadedyrbekjempende selskaper i forkant av OL. Foto: STEPHANIE LECOCQ

– Velg deg et hotell som er godt rangert og bo et sted der du stoler på anbefalingene. Ikke velg noe billig eller rart, råder de to britiske jentene.

– Vi prøvde å finne noe av det billigste som var, det er det verste du kan gjøre.

TV 2s reporter og fotograf tok en egen kontroll av sengene på hotellet som TV 2 benyttet under reportasjereisen.

SJEKK: På et hotellrom i Paris leter TV 2-reporter Trine Melheim Næss etter veggedyr i madrassen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Med lommelykt og madrassløfting sjekket vi grundig om det var antydning til veggedyr.

Sengen på hotellet fremstod ren og nærmest ubrukt, og det var ingen spor av det blodsugende insektet.

Varaordfører i hovedstaden, Emmanuel Grégoire, tar veggedyrinvasjonen med knusende ro.

– Veggedyr eksisterte før OL, og de vil eksistere etterpå, sier han til den franske TV-stasjonen LCI.

Renser byen

Nå jobbes det på spreng for å få ferdig deltakerlandsbyen og transportnettet i tide til lekene begynner.

DELTAKERLANDSBY: Her er bygges den såkalte 'Olympic Village'. Området ligger i krysningen mellom tre bydeler: Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine og L'Île-Saint-Denis. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Det står sikkert klart ferdig dagen før åpningsseremonien, ikke før, sier pariser Fabrice Santelli.

TV 2 møter ham i forstaden Saint-Ouen.

Her skal 14.500 utøvere og arbeidere bo under de olympiske sommerlekene, deretter 9000 utøvere og ansatte under de paralympiske lekene.

Bygningene er langt fra ferdige.

Santelli tror de fleste innbyggerne vil reise ut av byen og ta ferie, hvis de har mulighet.



Myndighetene ber nemlig pariserne om å ha hjemmekontor mens OL pågår, forteller han.

SHOW FOR TURISTER: Fabrice Santelli bor i Paris og tror mange vil rømme byen under lekene. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– OL vil være vakkert for turistene, som et Disneyland. Men for oss er det dyre billetter og vanskelig å leve her mens det pågår, sier Santelli til TV 2.



Med en overhengende terrortrussel mot Europa har arrangøren skjerpet sikkerheten, og hatt flere terrorøvelser.

Nylig tvangsflyttet også politiet dusinvis av migranter som forberedelse til sommerens leker.

TVANGSFLYTTET BARN: Fransk politi rensker Paris for migranter, inkludert familier med små barn. Her fra rådhusplassen i Paris. Foto: Nicolas Garriga

– De rydder veien for OL. Det er intet mindre enn sosial rensing og vi har fordømt det i flere måneder, sier Yann Manzi, en hjelpearbeider i organisasjonen Utopia 56, til nyhetsbyrået AP.

Turistene Alyssia og Lola mener på sin side, og til tross for skrekkopplevelsen med veggedyrene, at Paris er en god arrangørby.

– Vi kan definitivt anbefale å komme hit. Bare vær forsiktig med hvor du bor.