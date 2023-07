– Ønsket av storklubb

Manchester City nærmer seg RB Leipzig-stopper Josko Gvardiol (21). Prisen på den kroatiske landslagsspilleren skal være 86 millioner pund, som tilsvarer nærmere 1,2 milliarder norske kroner etter dagens kurs. Det melder The Telegraph.

En annen midtstopper kan imidlertid forlate de lyseblå. Aymeric Laporte linkes til Juventus og ligarivalene Arsenal. Det skriver Mundo Deportivo.

Til tross for at Liverpool allerede har hentet Dominik Szoboszlai og Alexis Mac Allister, ser det ikke ut til at Klopp og co. er ferdighandlet.

Overgangsguruen Fabrizio Romano melder at vidunderbarnet Romeo Lavia (19) skal være aktuell. Khéphren Thuram vurderes også, skriver Romano på Twitter.

LOVENDE MIDTBANESPILLER: Romeo Lavia rykket ned med Southampton denne sesongen, men 19-åringen er en ettertraktet mann. Foto: Steven Paston

Chelsea har en ordentlig sommeropprydding av stallen dette overgangsvinduet. Neste mann på vei ut portene ser ut til å bli Christian Pulisic (24). AC Milan har lagt inn et bud på 14 millioner pund for den amerikanske landslagskapteinen, nærmere 200 millioner norske kroner.

Alexander Sørloth skal også være på radaren til AC Milan. Ifølge Relevo skal klubben ha forhørt seg om den norske landslagsspilleren. Han er RB Leipzig-eiendom, men tilbrakte forrige sesong på lån i Real Sociedad.

Inter Miami har allerede kapret Lionel Messi og Sergio Busquets, men nå kan en annen LaLiga-legende ta turen til MLS-klubben. Sergio Ramos (37), som står uten klubb for øyeblikket, skal være neste mann på listen.

Brentford nærmer seg en rekordsignering. Wolves og Irland-forsvarsspiller Nathan Collins skal være på vei til London-klubben for en sum på 23 millioner pund. Det melder Sky Sports.

En annen London-klubb, Tottenham, skal være enige med Manor Solomon (23) om en femårskontrakt. De henter i så fall den israelske kantspilleren gratis, ettersom kontrakten hans med Shaktar ble suspendert.

Det blir ingen fotballrykter uten at Saudi-Arabia nevnes. Et av de nyeste navnene som linkes til Saudi Pro League er keeperlegenden Gianluigi Buffon (45).

Nyopprykkede Luton Town er ute etter å forsterke troppen inn mot neste sesong. En aktuell spiller er tidligere Manchester United-spiller Tahith Chong, som nå spiller i Birmingham. Det skriver Daily Mail.