– Ønsket av Klopp

ØNSKET AV LIVERPOOL: Liverpool vurderer å hente PSG-stjernen Marco Verratti, ifølge The Guardian. Foto: GONZALO FUENTES

Liverpool er på jakt etter en ny midtbanespiller, med Jordan Henderson og Fabinho på vei til Saudi Pro Lague. The Guardian skriver at PSG-stjernen Marco Verratti (30) er en mulighet for Klopp og Liverpool.

Spanske Mundo Deportivo skriver at dersom PSG selger Kylian Mbappé (24) denne sommeren, så vil storklubben umiddelbart prøve å hente Manchester City-stjernen Bernardo Silva (28).



Overgangssagaen rundt Harry Kane vil ingen ende ta denne sommeren. Ifølge The Times ønsker 29-åringen ikke å signere en ny avtale med Spurs, og er åpen for en Bayern München-overgang.

Manchester United er forberedt på å legge inn sitt åpningsbud på Rasmus Hojlund (20). Det skriver overgangsguruen Fabrizio Romano. PSG er også interessert i danskens signatur.

Erik ten Hag skal også holde mulighetene åpne for å signere Jonny Evans (35) på en permanent avtale. Veteranen fra Nord-Irland returnerte nylig til klubben på en korttidskontrakt.

Italienske Tuttomercatoweb skriver at Inters Nico Barella (24) er på Manchester Citys ønskeliste denne sommeren. Han skal også være ønsket av Liverpool og Newcastle.

Den tidligere Liverpool-helten, og nåværende Bayern München-kantspilleren Saido Mane (31), skal være enige med saudiarabiske Al-Nassr, ifølge 90min.

Manchester City vurderer å hente Lyons franske angrepsspiller Bradley Barcola (20) som en erstatter for Riyad Mahrez, melder samme nettsted.

Al-Ahli i Saudi-Arabia tilbyr Fulham-trener Marco Silva svimlende 40 millioner pund over to sesonger for å bli deres trener. Det tilsvarer rundt 500 millioner kroner. Det melder Sky Sports.



Arsenals Thomas Partey (30) kan ta turen til samme klubb, Ifølge Daily Mail så jakter Al-Ahli ghaneserens signatur denne sommeren.

West Ham intensiverer interessen sin for Southampton-kaptein James Ward-Prowse (28), og er villige til å sende midtbanespiller Flynn Downes (24) den andre veien, ifølge The Guardian.