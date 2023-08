– Ønsket av flere storklubber

Manchester United, Al-Ahli og Bayern München ønsker å hente Paris Saint-Germain-spiller Marco Verratti.



Det skriver Mirror.

United ønsker også å sikre seg den greske målvakten Odisseas Vlachodimos, som skal være på vei vekk fra Benfica, melder overgangsguruen Fabrizio Romano på Twitter/X.

Romano skriver også at Aston Villa vurderer å gi bud på Arsenal-spiller Nuno Tavares som et alternativ til Sevilla-forsvarer Marco Acuna.

Sevilla vil ha West Ham-spiller Pablo Fornals, som er inne i det siste året av kontrakten. 27-åringen skal koste mellom 58 og 92 millioner kroner, skriver AS.

Ifølge Foot Mercato skal Rennes ha avslått bud fra West Ham for 21 år gamle Jeremy Doku. Også Manchester City er ute etter å signere belgieren.

West Ham og Ajax sliter med å komme til enighet om avgiftene rundt Ghana-spiller Mohammed Kudus, melder Guardian.

Nottingham Forest er villig til å betale rundt 203 millioner kroner for Botafogo-spiss Matheus Nascimento.

19-åringen skal ha et ønske om å vente til januar for å hjelpe laget til å vinne den brasilianske ligaen, skriver The Sun.

Nottingham-klubben har ifølge Daily Mail blitt enige med Sevilla om å signere Gonzalo Montiel, for rundt 120 millioner kroner.

Mirror melder at både Liverpool og Manchester United ønsker å signere Bayern München-spiller Ryan Gravenberch.

Everton skal være nære med å signere Southampton-spiss Che Adams. Overgangen skal ligge på rundt 203 millioner kroner, melder The Telegraph.

Ifølge Romano skal den saudiarabiske klubben Al-Shabab blitt enige med Everton om å signere den jamaicanske spilleren Demarai Gray.

Overgangsguruen melder også at Barcelona ønsker å signere PSV Eindhoven-forsvarsspiller Sergiño Dest på lån.