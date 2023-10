Omdømmeekspert: – Det ser ikke bra ut for Gjert

Torsdag kveld valgte Ingebrigtsen-brødrene for første gang å forklare offentlig hvorfor de valgte å bryte med faren sin Gjert.



– Vi har vokst opp med en far som har vært svært aggressiv og kontrollerende, og som har brukt fysisk vold og trusler som en del av sin oppdragelse, skriver de i en kronikk publisert i VG.



– Fremdeles kjenner vi på ubehag og frykt, som sitter i oss fra barndommen, heter det videre i kronikken.

DIAMOND LEAGUE: Jakob, Henrik og Filip Ingebrigtsen er alle profilerte løpere. Nå går de sammen mot sin egen far. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Selv nekter Gjert Ingebrigtsen for å ha vært voldelig.

– De uttalelsene som de kommer med er grunnløse. Jeg har aldri utøvd vold mot mine barn, sier han i en uttalelse. Les hele svaret lenger nede i saken.

Fredag kom også meldingen om at politiet rutinemessig vil gjøre undersøkelser for å slå fast om det er rimelig grunn til å etterforske saken.

– Eksplodert

Omdømmeekspert Peggy Simcic Brønn sier til TV 2 at hennes første reaksjon på nyheten er at brødrene Ingebrigtsen har gjort det hun ville anbefalt: Å fortelle hvorfor de valgte å bryte med sin far. Brønn er professor ved Handelshøyskolen BI.

– Så lenge ingen vet hva som foregår, så blir det spekulasjoner, og det er ikke bra. Nå har saken blåst opp og eksplodert. Da er det ingen veier rundt å la være å snakke om det, sier Brønn.

Hun tror nå at folk heller vil diskutere det brødrene forteller, i stedet for å spekulere i ryktene som har florert siden brødrene brøt med sin far som trener.

EKSPERT: Peggy Simcic Brønn er omdømmeekspert og professor ved BI. Foto: BI

Hevder påstandene er grunnløse



I forbindelse med at Gjert Ingebrigtsen står i en konflikt med Norges Friidrettsforbund, har han engasjert advokat John Christian Elden.

Advokaten har kritisert VG og en rekke andre medier for å publisere anklager om alvorlige straffbare forhold, uten at det fremlegges noen form for dokumentasjon.

KRITISK: John Christian Elden mener man skal være forsiktige med å forhåndsdømme klienten. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Elden understreker at det er dypt tragisk for for alle involverte at familiekonflikten har nådd offentligheten.

– Man trenger ikke å være PR-professor for å forstå at det å bli utsatt for slike grunnløse påstander fra sin egen familie ikke ser bra ut, skriver Elden.

Gjert Ingebrigtsen har ingen ytterligere kommentarer til saken, ifølge advokaten.

Dette svarer Gjert: – De uttalelsene Henrik kommer med er grunnløse. Jeg har aldri utøvd vold mot mine barn.· – At jeg har hatt svakheter som far, og i for stor grad vært trener, er en erkjennelse også jeg har kommet til – om enn alt for sent.· – Vår familie har levd i offentlighetens søkelys i mange år, og vi har valgt å slippe offentligheten inn i livene våre gjennom tv-serier, intervjuer og mye annet. At det i dette offentlige familielivet skal ha forekommet voldsutøvelse er utenkelig. Det norske folk har fått se livene våre, på godt og vondt.· – Jeg er langt fra perfekt som far og ektemann, men jeg er ikke voldelig.· – Først og fremst er dette en tragisk situasjon for min familie – at vi har kommet dit at vi sprer uriktige beskyldninger mot hverandre i media. Det gjør meg dypt ulykkelig.· – Hvordan vi skal komme oss forbi dette vet jeg ikke – men vi må prøve

Uaktuelt med rettssak

Konflikten med Friidrettsforbundet handler om at Gjert Ingebrigtsen ikke får akkreditering i mesterskap til neste år.



Da dette ble klart, gikk Elden kraftig ut mot forbundet og mente at ordlyden i meldingen var ærekrenkende.

Advokat Carl Bore, som har jobbet mye med ærekrenkelser, er imidlertid ikke enig i at det er ærekrenkende påstander som ble lagt fram.

– Ut fra det som er kjent i media, kan jeg ikke se at uttalelsen er ærekrenkende, sa han til Nettavisen.



Etter at nyheten om at brødrene hevder de ble utsatt for vold og trusler i oppveksten av sin far, står han på at pressemeldingen fra Friidrettsforbundet som ble sendt ut ikke er ærekrenkende.

ADVOKAT: Carl Bore er advokat hos Dalan advokatfirma. Foto: Dalan Advokatfirma

– Det er ikke i pressemelding, men i sønnenes debattinnlegg, at sterke anklager mot faren er blitt offentlig fremsatt. I en eventuell ærekrenkelsessak fra Gjert Ingebrigtsen mot sønnene, vil det sentrale spørsmålet være om barna kan føre tilstrekkelig bevis på anklagene om fysisk vold og trusler, sier Bore til TV 2.

Det er imidlertid liten grunn til å tro at det blir en rettssak.

– Det er fremsatt påstander mot Gjert Ingebrigtsen som ikke er korrekte, slik Ingebrigtsen ser det, og da er det jo den som fremsetter påstandene som må bevise at dette er tilfelle hvis vi skulle vært i rettssystemet.

– Men han har ingen planer om å gå mot sine egne barn. Det er mer et spørsmål angående nyhetene og media, sier Elden til TV 2 fredag.

Mener anklagene har stor innvirkning

Bore forteller at en slik rettssak ofte kan ta flere år, blant annet fordi mange saker blir anket. Ofte gis det også relativt lave erstatninger til krenkede som vinner fram i retten.

– Men det jo er sterke påstander som nå er blitt fremsatt. Disse vil ha stor innvirkning på hans videre karriere som trener og for privatlivet. Anklagene er på sett og vis et karakterdrap, uten at jeg med dette mener å ta stilling til sannhetsgehalten.

BI-professor Peggy Brønn er mer usikker på om Gjert kan fortsette med en rolle i sporten og Friidrettsforbundet.

I HARDT VÆR: Gjert Ingebrigtsen fikk ikke akkreditering til neste års konkurranser. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Enten det skulle være som trener eller på andre måter.

Hun tror det blir avgjørende for saken hvem som fremstår mest troverdig med sine påstander.



– Det er jo «the million dollar question» om han får komme tilbake eller ikke. Jeg vet ikke om han kan det. Man skal aldri si aldri, sier hun.

Hun mener Gjert Ingebrigtsen står i en vanskelig posisjon etter nyhetsoppslagene.

– Det ser ikke bra ut for Gjert. Han har en jobb å gjøre.

TV 2s sportskommentator: – Anklagene må tas på alvor

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener man er nødt til å ta anklagene fra sønnene på største alvor.

– Kronikken fra brødrene er sterk lesning. De beskriver en oppvekst med vold og trusler som har satt dype spor. Det er alvorlige anklager, og Gjert Ingebrigtsen nekter for å ha vært voldelig. Men selv om han ikke er dømt og anklagene foreløpig kun er reist i media og ikke i rettsvesenet, må de tas på alvor.



– Anklager om vold og trusler mot barn må alltid tas på alvor. Signaleffekten av å avfeie eller bagatellisere slike anklager fordi det ikke foreligger noen dom eller anmeldelse er ekstremt farlig. Det sitter barn og unge rundt i Norge som utvilsomt vil kjenne seg igjen i brødrenes historie, men som aldri har turt å si noe om det. Disse barna må få et tydelig signal om at det aldri er feil å si ifra hvis man opplever noe hjemme som ikke er greit, sier Finstad Berg.

TV 2S SPORTSKOMMENTATOR: Mina Finstad Berg fotografert utenfor Al Thumama stadion i Qatar under fotball-VM 2022. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Ansvar overfor Narve

Fredag ettermiddag meddelte Narve Gilje Nordås at han har planer om å fortsette med Gjert Ingebrigtsen som trener.

– Vi får se, jeg venter med å komme en endelig kommentar før alle fakta kommer på bordet. Hovedplanen er å fortsette, sånn ting ser ut, sa friidrettsprofilen.



Finstad Berg mener forbundet nå også har et særskilt ansvar overfor Gilje Nordås som står i en vanskelig posisjon.

– Friidrettsforbundet verken kan eller bør opptre som etterforskningsorgan eller domstol. Men de er likevel nødt til å forholde seg til anklagene. De har et åpenbart ansvar for å ivareta brødrene Ingebrigtsen, men også Narve Gilje Nordås, som tross alt fortsatt trenes av Gjert Ingebrigtsen. Det blir ingen enkel oppgave.

– Friidrettsforbundet må også være klar over at deres håndtering av denne saken påvirker hele idrettsbevegelsen. En allerede vond og vanskelig sak har nå blitt enda mer krevende for alle involverte, inkludert forbundet. Derfor gjør forbundet de klokt i å hente inn ekstern ekspertise så fort som mulig. Vi kan ikke forvente at ledelsen i friidrettsforbundet skal være eksperter på å håndtere alvorlige anklager om aggressiv oppførsel, vold og trusler mot barn.