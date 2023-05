Om Hovlands klesvalg: – Skapte reaksjoner utenfor golfverden

KLAR FOR PGA-MESTERSKAPET: Viktor Hovland. Foto: WARREN LITTLE

– Viktor er en av gutta: Når torsdagen kommer, er det flere som lurer på hva han kommer med. Han er en stor stjerne.



Det sier Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen.

Han skal kommentere PGA-mesterskapet, sesongens andre major, og fikk med seg skjortevalget til Hovland som fikk internett til å koke.

Det var under åpningsrunden av Masters at Hovland kledde seg i en splitter ny og fargesprakende poloskjorte fra sponsoren J. Lindeberg.

POLOSKJORTE: Denne kledde Viktor Hovland, eller? Foto: ROSS KINNAIRD

– Jeg har bare på meg det de ber meg om å ha på meg, slo 25-åringen selv fast overfor media da.



Røper utrolig interesse

Nå forteller sponsoren om den enorme interessen i etterkant av Hovlands opptreden.

– Kombinasjonen av Viktors storslagne opptreden og skjortas iøynefallende design skapte reaksjoner til og med utenfor golfverden. Noen likte det, andre ikke, men det er alltid tilfellet når man tøyer grensene, sier Elin Engelbrektsson i J. Lindeberg.

Skjorta var inspirert av Azalea-blomstene på det legendariske 13. hullet på Augusta.

Innen 24 timer etter Hovlands første runde, var trøyen utsolgt, stadfester selskapet overfor TV 2.

– Ikke bekymret

Tilbake til det som skjer på golfbanen:

64, 70, 78, 71



71, 69, 66, 77

Nei, dette er ikke smårar lottorekke fra Verdal, men Viktor Hovlands resultater i de to siste turneringene han har deltatt i.

En 59.- og 43. plass imponerer ingen. I RBC Heritage og Wells Fargo bydde Ekeberg-gutten på noen runder med fantastisk golf, mens andre runder var vesentlig tyngre.

14 slag skilte det for eksempel mellom første- og tredje runde i RBC Heritage.

– Han har hatt et par kjipe enkeltrunder. Og så handler det litt om hvordan man velger å se på det. Alle har dårlige runder og jeg tror ikke han er bekymret, sier Mikkelsen.

Han fortsetter:

– Det som er vanskelig å vite, er hvilke prosesser han og treneren står i. Når du jobber med noe teknisk, blir du kanskje mer ukomfortabel hvis ting ikke funker. Det kan være en årsak, men bare spekulasjoner. Enkeltrunder kan det like godt skyldes en dårlig mental dag. Det skjer for de beste i verden.

I februar byttet Hovland trener. Joseph Mayo kom inn og Hovland byttet ut Jeff Smith etter et to og et halvt års langt samarbeid.

Mikkelsen synes allerede at det ser bedre ut.

– Jeg tror det kan være en overgangsperiode. Man kan velge å se nærmere på nærspillsstatistikken – hvor Viktor har litt å gå på – men man må se litt forbi det. Han slår noen slag allerede som ikke var i verktøykassa før. Men det vil svinge litt når man endrer filosofi, tanker og teknikk.

– Blir en lang uke

Det er kanskje lett å glemme for norske golf-fans at Hovland har stort sett vært stabiliteten selv på golfbanen.

Slik Eurosport tidligere har omtalt, var forrige gang Hovland misset en cut på amerikansk jord i en turnering som ikke var en major, tilbake i februar i fjor.

Hovland har ennå til gode å vinne en majortittel. Han spiller de to første dagene av PGA Championship sammen med amerikanske Jordan Spieth og irske Shane Lowry.

Anerkjente Golf Digest har rangert Hovland som nummer 16 av de som kommer til å ta del i turneringen.

– Det blir en lang uke på en bane på en brutal bane som Oak Hill. Det blir viktig å ikke brenne alt kruttet tidlig, fordi det koster mentalt, sier Mikkelsen.



PSST! Starten på PGA-mesterskapet ble utsatt på grunn av frost, men har omsider kommet i gang igjen.