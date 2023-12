Om fallet: – Får bli med det

SØKER REVANSJ: Casper Ruud er mildt sagt motivert for å slå tilbake i 2024. Her fra et intervju med TV 2 i London forrige uke. Foto: Olof Andersson/TV 2.

– Da jeg tok ferie så gjemte jeg racketen og bagen langt ned i skapet. Den er litt mer synlig nå, ja, sier Casper Ruud på spørsmål om hvordan ferieukene han har hatt har vært.



Men la oss spole litt tilbake.

13. september 2021. Det var dagen da Ruud først klarte å bli blant verdens ti beste tennisspillere på rankingen. I løpet av 2022 klarte tennisesset fra Snarøya å bli nummer to i verden, og han avsluttet året som verdenstreer i en av verdens største individuelle idretter.

Men i år stoppet det litt opp for karrieren, som egentlig fra start kun ha gått én vei. Fra å stadig imponere og nå nye milepæler, pekte plutselig pilene litt nedover.

Det ble kun én tittel. Han klarte imidlertid på imponerende vis å spille seg nok til en finale i en Grand Slam i Paris. Men ellers ble ikke 2023 det helt store.

– Det er ikke helt sunt

– Jeg er veldig spent på 2024. Det blir forhåpentligvic et veldig spennende år. 2023 var utfordrende og vanskelig på mange måter, sier nordmannen.

Likevel ser han ikke på 2023 som en fiasko. Han er fortsatt rangert som nummer 11 i verden og for bare et par år siden hadde han vært i ekstase for nettopp det.

Men han er heller ikke fornøyd. Dette har vært et år hvor Ruud har lært mye. Han og teamet har brukt ukene til god trening, men også til å snakke seg gjennom og drøfte 2023.

– Jeg har lært at for høye forventninger og press på seg selv ikke er helt sunt. Det har jeg opplevd i år. Ser man på hva jeg fikk til i 2022, så gikk jeg inn i hver eneste turnering i år med tanken om at jeg kan spille om en tittel. Når det da ikke skjer, og man ikke får til det man vil, så blir skuffelsen desto større, sier han til TV 2.

Nå gjelder det å finne et riktig forventningsnivå til seg selv. Han forteller selv at han slipper seg mer løs når han ikke spiller med så mye press. At han rett og slett kan «kline mer til» når han er underdog.

– Det får bli med dette fallet

Når TV 2 møter Ruud i London er det i forbindelse med en UTS-turnering. Ultimate Tennis Showdown. En turnering som er mer publikumsvennlig og som er mer showpreget enn det ellers er i den tradisjonelle verdensidretten.

Man merker at nordmannen har reflektert mye. Og ut fra refleksjonen har det kommet en sult. Det er noe man både hører og ser i intervjuet med Ruud.

– Jeg vil prøve å revansjere meg litt. Jeg vil vise folk at her er jeg i storform. Jeg er ikke her for å falle ytterligere. Det fallet jeg hadde i år, det får bli med det liksom, sier han bestemt.

Etter to år på rad i ATP-sluttspillet, hvor kun de åtte beste kommer med, i 2021 og 2022 ble det ingen gjentakelse i 2023.

Dermed måtte han sitte å se på at åtte andre kjempet om tittelen i en turnering hvor han selv var finalist året før. Det fristet ikke til gjentakelse for Ruud.

– Jeg vil vise at jeg hører hjemme blant topp 10, topp 8, topp 5 eller hva det nå enn blir. Jeg er sulten på Torino neste år. Det som skjedde i år, det skjedde. Nå skal vi prøve å stoppe blødningen.

Slik skal han slå tilbake

Den mental læringen har han jo trukket frem som kanskje det viktigste fra året 2023. Men han har også registrert andre ting som kan gjøres for å sørge for et bedre 2024.

Siden Ruud startet på ATP-touren har det skjedd noe med idretten.

– Man ser Jannik Sinner, Carlos Alcaraz og Holger Rune som spiller hurtig og aggressivt. Det kliner nærmest til på hvert eneste slag de får. Det er en annen type tennis enn den jeg vokste opp med.

TREKKES FRAM: Holger Rune har vært i voldsom utvikling og er i en alder av 20 en av verdens beste tennisspillere. Foto: Olof Andersson/TV 2.

Han peker på Rafael Nadal og Novak Djokovic som han fulgte mye med på i oppveksten. At de kunne spille hurtig og aggressivt er en selvfølge, men han forteller at deres sterkeste side var ballsikkerheten og evnen til å bygge opp poengene i større grad enn i dagens tennis.

Ruud lar seg imponere over den offensive tennisen som flere av dagens spillere varter opp med.

– Det er noe jeg må leve med og trene på. Den gamle, svenske tennismentaliteten med Björn Borg var å holde ballen i gang. Det funker selvsagt til en viss grad i dag også, men det er hurtigheten og den aggressive biten jeg har trent på i høst og i vinter. Det er det vi prøver å endre litt på til neste år.