Om én uke kan Ruud være verdensener: – En drøm som er helt vill

KAN BLI VERDENSENER: Casper Ruud takker for støtten etter seieren over Corentin Moutet søndag kveld. Foto: ELSA

I US Open har potten aldri vært større enn i år for Casper Ruud. Ikke bare er det en Grand Slam-turnering som er noe av det største for tennisspillerne i verden. Det er også en mulighet for tre personer til å bli verdensener i idretten.

Og en av de tre er altså en 23 år gammel mann fra Snarøya. De to andre er Rafael Nadal og Carlos Alcaraz. Stefanos Tsitsipas var også en kandidat da turneringen startet, men grekeren røk overraskende tidlig i turneringen. Daniil Medvedev var verdensener før turneringen, men røk ut etter å ha tapt mot australske Nick Kyrgios natt til mandag.

Nadal er den eneste som vil være sikret å være verdensener med seier i turneringen. Det kommer av at vinneren får 2000 poeng, mens den som taper finalen får 1200 poeng. Se faktaboks for utdypende forklaring.

Rankingpoeng 1. Medvedev - 6885 (5065) 2. Zverev - 5760 (5040) 3. Nadal - 5630 (7630) 4. Alcaraz - 5100 (7100) 5. Tsitsipas - 4890 (4810) 6. Djokovic - 4770 (3570) 7. Ruud - 4695 (6695) Poengsystem i Grand Slam-turneringene: Kvalifisering: 25 poeng Første runde: 10 poeng Andre runde: 45 poeng Tredje runde: 90 poeng Fjerde runde: 180 poeng Kvartfinale: 360 poeng Semifinale: 720 poeng Finale: 1200 poeng Vinner: 2000 poeng Forklaring: Første tall er poeng spillerne har på rangeringen nå. I parantes står det hva spillerne ender opp med dersom de vinner turneringen, eller ikke lenger kjemper om poeng. Medvedev vant turneringen i fjor, så han hadde dermed 2000 poeng å forsvare. Siden han røk ut i fjerde runde tapte han mye poeng, og vil per mandag 12. september ikke være verdensener lenger. Zverev spiller ikke turneringen, og mister 720 poeng siden han nådde en semifinale i fjor. Djokovic tapte finalen i fjor, så han mister dermed 1200 poeng ettersom han ikke fikk delta i år. Dermed er det bare Nadal, Alcaraz og Ruud som kan plusse på 2000 poeng med turneringsseier av disse spillerne.

For Ruuds del er han særlig avhengig at Nadal ryker ut før finalen. Om Ruud kommer til finalen, men møter Nadal, så vil uansett Nadal stå igjen med mer poeng enn Ruud gjør.

– Det er tre kamper unna. Vi har jo lest om det og vi vet at det kan skje. Men igjen, jeg liker å ta en kamp av gangen. Det er ikke vits å tenke så mye på det før vi eventuelt står i finalen, sier Christian Ruud til TV 2 før han legger til:

– Om det ikke går, så er det uansett gøy at det har vært en realitet. Og om det skjer så er det jo en drøm som er helt vill som går i oppfyllelse.

Og siden Ruud nå er i kvartfinalen, er har han potensielt bare tre kamper til før han kan kalle seg selv verdensener.

TOPPKAMPEN: Rafael Nadal og Carlos Alcaraz er de to andre som nå kjemper om å bli verdensener. Foto: ELSA Les mer TOPPKAMPEN: Rafael Nadal og Carlos Alcaraz er de to andre som nå kjemper om å bli verdensener. Foto: ELSA Les mer

Men mye skal altså klaffe. Hvordan Alcaraz og Nadal gjør det frem mot finalen er nesten vel så viktig for hvordan Ruud gjør det. Ruud kunne også møte Medvedev i en eventuell semifinale, men at russeren nå er ute taler til Ruuds fordel. Dersom nordmannen tar seg til semifinalen vil han møte vinneren av kvartfinalen mellom Kyrgios og Karen Khatsjanov.

Alcaraz og Nadal kan møtes i en semifinale på den andre siden, men dette avhenger selvsagt av at de tar seg til semifinale.

– Det må være lov å drømme. Akkurat her tror jeg Team Ruud kun skal tenke neste kamp. Å vite at alt man har jobbet for, som er å bli verdensener, er i potten er altså så sykt. Tenk å stå i semifinalen mot Medvedev og vite at dersom man vinner så kan man bli verdensener, sier Sverre Krogh Sundbø til TV 2.

Han er tenniskommentator i Eurosport og kommenterer i disse dager US Open.

Han mener nå at folk må slutte å si at Ruud er heldig med trekningene sine og at det er grunnen til at han når langt i store turneringer.

– Jeg hører noen snakker om dårlige trekninger for Ruud. Glem det. Tommy Paul i tredje og Matteo Berrettini i kvartfinalen. Det er så lite lett det. Det blir bare humor egentlig, sier kommentatoren.

Han vil ikke gi Ruud mer enn rundt ti prosent sjanse til å bli verdensener når listene oppdateres om en uke. Han er klar på at det venter tre enormt tøffe kamper, mot motstandere som bare blir bedre og bedre.

– Men historien om Ruud handler om å alltid flytte tak. Casper Ruud har alltid fått høre av andre hva taket hans er. Han har alltid motbevist og gjort spådommene til tull. Han har allerede bygget så mange etasjer at det er håpløst at noen skal sette begrensninger på ham. Nå kan han bli nummer én i verden. Det er helt absurd, sier Krogh Sundbø.