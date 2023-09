Olympisk mester løy om kreftsykdom

Den canadiske tidligere sprangrytteren Eric Lamaze har siden 2008 vært anklaget for å selge hester for 500 000 euro (ca 5,7 millioner kroner) som holdt dårligere kvalitet enn Lamaze hevdet.

OL-vinneren fra 2008 har blitt saksøkt for svindelen, men har gjort alt for å utsette rettssaken lengst mulig. Blant annet la hans advokat, Tim Danson, frem dokumenter for retten 12. juli, som skulle vise at canadieren var kreftsyk, skriver Horse Sport.



Men anklageren, Iron Horse, sin advokat nektet å akseptere dokumentene, fordi Lamaze hadde kommet med lignende påstander allerede i 2019 om kreftsykdom som dukket opp i 2017. Den gang ble det nemlig avslørt at Lamaze konkurrerte uten problemer.

MISTENKELIG: I 2019 hevdet Eric Lamaze at han hadde vært kreftsyk siden 2017. Her er han i aksjon under Spruce Meadows Classic i 2018. Foto: Jeff McIntosh/The Canadian Press

25. juli la Danson frem enda en medisinsk rapport, som var datert tilbake til 5. april.

Språkmistanke

Men det var flere grunner til å ane at noe ikke stemte. For det første var rapporten skrevet på nederlandsk. Legen som skulle ha skrevet rapporten, Dr. Oulad Taib. På nettsidene til Taibs arbeidsgiver, Chirec Cancer Institute, sto det at Taib behersket fransk, engelsk og arabisk, men altså ikke nederlandsk.

I tillegg til språkmistanken, ble det sådd tvil om hvorvidt adressen på rapporten var riktig.

ADVOKAT: Tim Danson ba nylig om å ikke lenger representere Lamaze. Her er advokaten avbildet i forbindelse med en annen sak i 2018. Foto: Lars Hagberg/The Canadian Press

Retten mente at rapporten var tvilsom og vag. Likevel ga ikke Danson opp.

9. august la advokaten frem enda en rapport, angivelig fra Dr. Beonit Pirotte.

Avsløringen

To dager senere kom et betydelig vendepunkt. Denne gang var det Iron Horse som la frem en rapport fra en belgisk privatdetektiv.

Detektiven hadde besøkt kreftinstituttet og snakket med Dr. Oulad Taib, som bekreftet at det ikke var hans signatur på rapporten som ble lagt frem 25. juli. Legen henviste til instituttets juridiske avdeling, som bekreftet at dokumentene var falske. Også Dr. Pirotte.fortalte i et notat at brevet som ble lagt frem to dager tidligere var falskt.

MÅ BETALE: Lamaze ble dømt til å betale kostnadene for å ha søkt om utsettelse i juli. Han må også finne seg ny advokat. Foto: Ryan Remiorz/The Canadian Press

Avsløringene førte til at Danson 28. august ba om å ikke lenger representere Lamaze. 5.september la Danson frem sitt siste innlegg for retten, hvor han sa at «Eric (Lamaze red. anm.) er veldig syk, men kanskje ikke med kreft».

Dommen

Dommeren i saken avviste forespørselen om utsettelse og kom med knallhard kritikk av både lureriet, og påstandene om kreftsykdom.

Lamaze er dømt til å betale 32.400 canadiske dollar (nesten 253 000 norske kroner) for å dekke kostnadene av søknaden om utsettelse i juli. Rytteren må betale summen innen 29. september. I tillegg må han finne en ny advokat innen 9. oktober.

DØMT: Lamaze må betale for kostnadene etter søknaden om utsettelse av rettssaken i juli innen 29. september. I tillegg må han finne seg ny advokat innen 9. oktober. Foto: Ryan Remiorz/The Canadian Press

Dersom han mislykkes med en av eller begge kravene anses det som at han innrømmer skyld i anklagene. Iron Horse, som har lagt frem anklagene, må likevel bevise graden av skade svindelen har påført dem.

I tillegg til gullet fra OL i 2008 har Lamaze også et sølv i laghoppingen i samme mesterskap, og en OL-bronse individuelt i 2016. Han tok også bronse i World Equestrian Games i 2010. Han la opp i mars 2022.