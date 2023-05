Olli Harder sparket som hovedtrener i Brann

ANDRE TIDER: Olli Harder under treningsleir i Marbella. Her fotografert etter treningskampen mellom Vålerenga-Brann. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Det bekrefter Brann i en pressemelding på sine nettsider.

Harder har vært hovedtrener i Brann etter at Alexander Straus dro til Bayern München.

Brann har vunnet serien to år på rad, men har fått en tøff start på sesongen i Toppserien.



Denne uken tapte de overraskende for tabelljumbo Arna-Bjørnar.

– Avgjørelsen har blitt tatt av meg og klubben. Jeg ønsker laget lykke til videre, sier Harder til TV 2.

– Som trener har du alltid tro på at du kan ta stegene som trengs, men det har vært ekstremt utfordrende med mangel på bredde i stallen. Jeg er ekstremt stolt over de tolv siste månedene med tanke på hva vi har bragt til klubben, sier Harder.

Andrine Hegerberg ble hentet til klubben av Olli Harder.

– Det er ikke noe kjekt å stå her i dag, men det er en beslutning som er tatt.

– Det er en gruppe som har jobbet hardt og prøvd sitt beste for å jakte den utviklingen vi ønsker. Da er det alltid med tungt hjerte man ikke oppnår det. Da må man snu noen løsninger for å finne ut hva løsningen kan være, sier Hegerberg.

– Manglende utvikling

– Bakgrunnen for dette er svake prestasjoner og manglende utvikling av prestasjonene over tid. Avgjørelsen ble tatt etter lange og gode samtaler med Olli, der klubben og Olli ble enig om å avslutte samarbeidet. Klubben vil understreke at avgjørelsen har vært svært krevende, men det kreves en endring for å forbedre presentasjonene, sier daglig leder i Brann, Christian Kalvenes.

KLAR TALE: Fra daglig leder i Brann, Christian Kalvenes. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Overfor TV 2 utdyper Kalvenes bakgrunnen for avgjørelsen.

– Resultatene er en side, men ser vi tilbake fra januar og frem til i dag så er bekymringen større med tanke på at prestasjonene ikke har vært gode nok, men kanskje mest på at utviklingen i prestasjonene ikke har vært gode nok.

Kalvenes forteller at Brann nå ser på muligheten for å beholde Harder i klubben i en annen rolle, og nevner at en rolle i akademiet kan være et alternativ.

– Det kommer jo som et sjokk akkurat i dag, men samtidig er det ikke overraskende når man ser på resultatene. Det er et Brann-lag som ikke har levert i årets sesong. Når man leverer så dårlig, da må det en endring til, sier TV 2s fotballekspert Marit Clausen.

– Med de ambisjonene og det de ønsker å få til, så har det ikke vært godt nok. Så var det nok prikken over i-en at Arna-Bjørnar var et bedre lag enn Brann denne uken.

– Utrolig stolt

Knut Slatheim overtar rollen som hovedtrener midlertidig.

– Jeg er utrolig stolt over det vi har fått til i løpet av det siste året, som toppet seg med serie- og cupgull i fjor. Vi visste da at vi mistet mange viktige spillere, og måtte bygge et nytt lag til årets sesong. Dessverre har vi ikke klart å gjenskape fjorårets prestasjoner så langt i år, selv om vi har jobbet hardt for å klare det. Jeg vil takke spillerne, alle i klubben og supporterne for det jeg har fått være med på i Brann, sier Olli Harder i pressemeldingen.

Allerede lørdag venter ny kamp.

– Vi vil gi trenerteamet som er der nå ro til å forberede seg til kampen mot Røa som er allerede om to dager. Vi har hatt god dialog med Olli, der vi kom til enighet om å skille lag. Nå er det kortsiktige fokuset kampen mot Røa på lørdag, så tar vi den tiden det tar å finne en permanent løsning som hovedtrener, sier sportslig leder, Aleksander Olsen i pressemeldingen.