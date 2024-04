Oliver (21): – Alt forsvant på en uke

SJELDEN SYKDOM: Fotballkeeperen Oliver Madsen kan føle at noen stirrer om han er på kjøpesenter, men har en klar oppfordring til andre som er rammet. Foto: Arve Corneliussen / TV 2

Da Oliver Madsen mistet håret for andre gang, ble han glad for det lagkameratene ikke gjorde.

Bergenseren gikk på videregående første gang han oppdaget noe rart hos frisøren.

Noen flekker var uten hår. Egentlig gjorde det ikke noe. De klippet det bare slik at håret la seg over.

Nye flekker kunne dukke opp, mens andre grodde igjen. Som oftest var det i bakhodet eller på sidene.

Så begynte han å miste håret midt på hodet.

– Og da bare forsvant alt på en uke, sier Madsen, som først fortalte sin historie til Bergensavisen (BA).

Det var den første av to ganger den unge fotballspilleren, som er keeper for Åsane på nivå to i Norge, har opplevd å miste alt håret.

Sjelden sykdom

Han har den autoimmune hudsykdommen alopecia areata.

Symptomene er hårløse områder i hodebunnen, ofte formet som en mynt, forteller hudlegespesialistene Emilia Hughdal og Eli Synnøve Lilleskog til TV 2.

– Noen får bare ett hårløst område, og andre får flere. Noen svært få kan miste alt eller store deler av håret.

– Det er andre tilstander som kan ligne, og som skal ha annen utredning og oppfølging. Så det er viktig å få stilt rett diagnose tidlig, forklarer de.

SPESIALISTER: Eli Synnøve Lilleskog (til venstre) og Emilia Hugdahl ved Bryggen Hudlegesenter i Bergen. Foto: Bryggen Hudlegesenter

0,1-0,2 prosent av befolkningen er rammet, ifølge den norske Alopeciaforeningen. 2 prosent får flekkvis hårtap i løpet av livet.

En av dem er Eline Lyngaas Torgersen. Hun fikk sykdommen da hun var 14 år, og er nå kontaktperson for unge voksne i foreningen.

Lørdag arrangerte de alopecia-dagen i Oslo. Dit kom folk fra hele landet.

Fakta: Alopecia areata En kronisk autoimmun sykdom som resulterer i flekkvis tap av hår på hodet og/eller andre steder på kroppen. Det er enda noe klart hva som forårsaker det. En hypotese er at hårroten blir angrepet, og dermed får en betennelse som fører til hårtap. Området med stamceller blir ikke angrepet. Kun hårroten, og derfor er det alltid potensial for å få håret tilbake. Den mest vanlige formen er hårløse flekker i hodebunnen av ulik grad. Noen opplever å miste håret på hele hodet, mens andre mister alt hår på hele kroppen. Kilde: Alopecia.no / Alopeciaforeningen

– Det kan være vanskelig å snakke med venner og sånt om det, som ikke helt skjønner greien, forklarer Lyngaas Torgersen.

– Det er jo bare litt hår, men det er veldig stressende når man ikke har det plutselig, ikke vet hvorfor og ikke vet hva man kan gjøre med det. Eller hvor lenge det kommer til å vare. Det er så uforutsigbart, fortsetter hun.

UTFORDRING: Eline Lyngaas Torgersen bruker selv parykk. Hun driver med turn, og forklarer at det kan være upraktisk når hun trener. Det samme gjelder for eksempel i svømmehallen. Foto: Privat

– Det burde ikke begrense livet på noen måte, man er jo ikke syk. Men det er tøft for mange.

Sykdommen kan oppstå i alle aldre, men er vanligst hos ungdommer og unge voksne, opplyser hudlegespesialistene Hughdahl og Lilleskog.



– Mer enn halvparten får spontan gjenvekst av hår uten noen form for behandling, men det kan komme tilbakefall. Årsaken til hårtapet er usikkert, men mye tyder på at det er forårsaket av en autoimmun sykdom, forklarer de.

Ble dårlig av medisinene

Oliver Madsen husker godt første gangen han mistet håret.

På skolen kunne det være litt ubehagelig. Han dekket seg gjerne til med lue eller caps.

– Da tenkte jeg mer på det. Da var det folk som kjente meg med hår. Hva skulle de si og tenke?

Madsen trengte tid til å bli vant til det og godta det selv.

– Det var litt tungt, husker han, som hadde god støtte hjemme av familien og kjæresten.

Verst var imidlertid bivirkningene av sterke medisiner.

– Jeg var veldig mye sliten, gikk litt opp i vekt, hadde veldig irritert hud i ansiktet og litt på kroppen. Humøret kunne være bingo, og hvordan jeg reagerte på ting … veldig små ting kunne bli veldig mye verre i mitt hode, forklarer den unge målvakten.

– Jeg tror ikke det var så gøy for mamma, pappa eller kjæresten min. Men de støttet jo meg.

– Men det gikk raskt over da jeg sluttet med det. Så det er ikke noe jeg vurderer. Så mye er det ikke verdt, sier Madsen med et smil.

Ingen kur

Hudlegespesialistene forteller at det ikke finnes noen helbredende behandling for sykdommen.

– Hvis en bestemmer seg for å prøve med behandling, må den tilpasses individuelt, melder de.

Hos barn vil kremer trolig være det anbefalte alternativet. Hos ungdommer og voksne kan sprøyter med kortison like under huden være en mulighet.

– Hvis en skal prøve med noe annet enn lokale kremer, blir ofte pasienten henvist til hudlege. Da kan det også diskuteres om pasienten skal ha det vi kaller systemisk behandling, ofte i tablettform. Det finnes forskjellige alternativer her.

Fakta: Behandling av alopecia Hudlegespesialistene Emilia Hughdahl og Eli Synnøve Lilleskog skriver følgende til TV 2: «Vi har ingen helbredende behandling for sykdommen. Hvis en bestemmer seg for å prøve med behandling, må den tilpasses individuelt. Eksempler på konvensjonell behandling er ofte i første omgang kortisonpreparater. Hos barn vil nok kremer her være det rette, hos ungdommer og voksne kan en prøve med kortison like under huden som settes med sprøyter eller tilsvarende. Det finnes også annen lokal behandling som en kan prøve, men dette blir da ofte brukt som tilleggsbehandling, f.eks Minoxidil 5% liniment. Hvis en skal prøve med noe annet enn lokale kremer, blir ofte pasienten henvist til hudlege. Da kan det også diskuteres om pasienten skal ha det som vi kaller systemisk behandling, ofte i tablettform. Det finnes forskjellige alternativer her som hudlegen informerer pasienten om. Et annet alternativ er parykk eller annen hårerstatning. Hudlegen kan også hjelpe til med å få støtte til dette. Noen har kanskje også hørt om at det har kommet et nytt legemiddel som kan ha effekt på denne tilstanden, de såkalte JAK-hemmerne. Dette tilbudet har vi ikke som et vanlig tilbud i Norge ennå, men vi hudleger følger godt med på hva som skjer på dette området. Både når det gjelder virkning og potensielle bivirkninger».

Oliver Madsen fikk etter hvert håret tilbake.

Det var en stund etter at han hadde sluttet med den sterke medisinen. Da brukte han kun forebyggende sprøytebehandling.

GRODDE: Når man har alopecia, kan man få håret tilbake. Her er Oliver Madsen før han mistet håret andre gang. Foto: Privat

Ved juletider i fjor, da fotballen i Norge hadde ferie, skjedde det igjen. Alt forsvant.

Denne gangen var det lettere å takle. Litt fordi han visste hva han gikk til, litt på grunn av måten lagkameratene i Åsane responderte på da laget ble samlet igjen.

– Da jeg mistet det første gang, hadde jeg begynt i ny klubb. Det var litt ubehagelig, for jeg ikke var skikkelig inne i noe.

– Nå har jeg vært her en god stund og alle vet hvem jeg er. Det var ingen som snakket om det. De bare registrerte meg, men ingen snakket om det eller spurte om meg, forteller 21-åringen.

– Det var litt deilig da jeg kom hit første gangen etter vinteren. Det var ingenting som var gale med meg, på en måte. Det er bare at jeg ikke har hår, og det er veldig viktig å tenke på. Det går an å ha veldig mye verre ting, påpeker Madsen.

– Folk kan stirre

Slik er det også; den unge mannen er toppidrettsutøver og trener hardt for å oppfylle fotballdrømmen.

På et regnvått kunstgress i Åsane i Bergen kaster han seg etter ballene i full vigør.

Ingenting er gale, det er bare at han ikke har hår.

– Hvis jeg for eksempel er på Lagunen (kjøpesenter), føler jeg noen ganger at folk stirrer.

– Det kan jo være at de ikke stirrer, at jeg bare er litt mer bevisst på det. Jeg vet jo ikke hva folk mener, men kanskje de kan tenke at det er noe litt mer alvorlig enn det er.

– Har du et råd til noen andre som får alopecia?

– Ikke vær redd for hva andre tenker. Vær trygg, bær det og vist at det ikke gjør noen ting. Det er lov å være usikker. Jeg var selv usikker og litt redd i begynnelsen. Men hva skal noen gjøre, liksom? Det er ingen som kan gjøre noe med det, og da får det bare være.

– Jeg forstår at det kan være ubehagelig, men med en gang du kommer over det – for det går greit, du er helt frisk – går det fint.

– Vær deg selv. Det er viktig, oppfordrer han med et smil.

PS! Dem med alopecia kan søke om støtte til hårerstatninger. Eline Lyngaas Torgersen i Alopeciaforeningen forteller at de jobber med å få forbedret støtteordningen. Du kan lese mer i de relaterte sakene under: