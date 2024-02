Tysk reporter kom med ny Solskjær-melding. Ståle Solbakken ser ikke bort fra at det kan skje.

– Ole Gunnar kan dukke opp de villeste steder, så du skal aldri si aldri, sier landslagssjefen som gjest i TV 2s Champions League-studio.

Onsdag var den tyske Sky-reporteren Florian Plettenberg først ute med nyheten om at Thomas Tuchel forlater Bayern etter sesongen.



Senere meldte han at Ole Gunnar Solskjær står klar som en midlertidig løsning – dersom Bayern skulle kvitte seg med Tuchel før sesongslutt.

– Er blitt fortalt at Solskjær vil være villig til å signere en kontrakt kun ut sesongen. Bayern følger fortsatt med på Man. United-legenden, skrev Plettenberg på X.

TRØBBEL: Bayern har hatt en tung sesong til dem å være. Hovedtrener Thomas Tuchel gir seg etter sesongen. Foto: Thilo Schmuelgen / Reuters / NTB

Dette kan påvirke

Solbakken tror de neste kampene vil spille inn på hvorvidt Tuchel faktisk sitter helt til sommeren.

– Hvis for eksempel Leverkusen avgir noen poeng og Bayern føler sniffen av mesterskapet igjen. Eller at de slår Lazio og lever videre i Champions League. Da tror jeg Tuchel har den motivasjonen, spekulerer Solbakken.

Noen ganger går Bayern under kallenavnet «FC Hollywood» på grunn av alt dramaet i kulissene.

– Men jeg tror ikke at bossene i Bayern er redd for å fjerne ham. Dette er jo Hollywood, det skjer alltid noe i Bayern. Hvis Uli Hoeness har sovet dårlig en natt og bestemmer seg, selv om han bare er ærespresident, så er det nok hans ord som veier tyngst ennå, fortsetter landslagssjefen med et smil.

GA SEG: I 2019 steg Uli Hoeness til side. Han fikk tittelen ærespresident av kubben. Foto: Christof Stache / AFP / NTB

På spørsmål om språket kan bli et problem for Solskjær, svarer den tidligere Köln-treneren:

– Om Ole Gunnar ikke kan telle til ti på tysk, vet ikke jeg. Men han kan gå inn og ta det på engelsk. Det er nok engelskkunnskaper der.

– Kan ikke huske noe lignende

At Bayern også er på trenerjakt, skaper en unik situasjon i Fotball-Europa, fremhever TV 2s fotballekspert Morten Langli.

– Jeg kan aldri huske noe lignende; det er lenge igjen av sesongen, og Bayern, Liverpool og Barcelona skal ha ny trener. Og de tre trenerne som er der, skal sitte ut sesongen, kommenterer Langli.

Bayern-trøbbelet Røk ut mot Saarbrücken, som spiller på nivå tre, i cupen. Er åtte poeng bak ligaleder Bayer Leverkusen når det gjenstår tolv kamper. Tapte 0-1 mot Lazio i den første av to åttedelsfinalekamper i Champions League.

Bayern og Liverpool ligger etter sigende langflate etter Xabi Alonso, som har en spillerfortid i begge klubber.

– Antagelig får han tilbud av begge klubber. Alt tyder på det. Jeg er Liverpool-fan, så det er dumt at jeg skal sitte her og mene noe om Xabi Alonsos karrierevalg, innleder Ståle Solbakken, før han fortsetter:

– For hans CV; han er en veldig ung trener og har hatt halvannet år i Bundesliga. Han kan vinne noen titler med Bayern, som han antageligvis får. Det blir en liten gjenoppbygging der hvor han skal få inn noen friske folk i mannskapet. Vinner du Bundesliga, og kanskje kommer lenger i Champions League og fighter litt om det, vil Premier League stå åpen.

– Det er ofte sånn at når Klopp har vært der så lenge, så er det han som kommer etter Klopp som skal slite mest. En må ta den skitne jobben der og kanskje fighte litt. Og så kommer han som kan skinne litt igjen, sier Solbakken.

Rapportene fra Tyskland er at Alonso er «virkelig fokusert» på jobben i Leverkusen.

– Det er ikke hundre prosent klart at Xabi Alonso vil si ja til Bayern. Alle Bayern-sjefene er informert om utfordringene rundt denne mulige overgangen. Men min forståelse og informasjon, er at på dette stadiet er Xabi Alonso mer villig til å slutte seg til Bayern enn Liverpool, sa Plettenberg hos Sky.

– Bayern har allerede forhørt seg, men det har også Liverpool, fortsatte han.

Situasjonen er ekstra spesiell fordi Alonso kniver med Bayern om Bundesliga-tittelen.

Med tolv kamper igjen har Leverkusen en ledelse på åtte poeng.

I tillegg kan han komme til å møte Liverpool i Europa League.

– Han må spille hjem det seriegullet. Han er ikke interessert i masse spekulasjoner om han skal til Bayern eller Liverpool før det er i orden. De (Bayern) har tatt det på målstreken mange ganger før, poengterer Langli.