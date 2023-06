OL-vinner i sorg: – Han vil bli sårt savnet av mange

GULL: Victoria Pendleton var en stor stjerne i Storbrittania, med to gull og ett sølv fra OL. Foto: Christophe Ena

– Hvil i fred min snille, modige tvilling, du vil for alltid være i våre hjerter, skriver den tidligere syklisten på Instagram.

Alex Pendleton, Victorias tvillingbror, ble bare 42 år gammel.

Briten utdyper årsaken bak dødsfallet i innlegget.

– I morges gikk dessverre Alex bort etter en lang kamp mot en aggressiv hjernesvulst. Han vil bli sårt savnet av mange.

Vond tid

Pendleton ble verdensmester ni ganger, og kan også skimte med gullmedalje fra OL i både Beijing og London.

Hun la opp i 2012, etter gullet på hjemmebane.

I 2018 måtte hun gi opp et forsøk på å bestige Mount Everest for veldedighet, på grunn av et akutt tilfelle av hypoksi, eller oksygenmangel.

På jobb for BBC under Rio-OL i 2016 poserer Victoria Pendleton med sykkelstjernen Chris Froome. Foto: MATTHEW CHILDS



– Klarte ikke å håndtere det

Til den britiske tabloidavisen The Sun åpnet hun opp depresjonen hun opplevde som følge av den mislykkede fjellstigningen kombinert med et samlivsbrudd.

– Alt i livet mitt var ute av kontroll – det var en enorm følelse av tap fra å gi opp idrettskarrieren min, ekteskapet mitt hadde brutt sammen, i tillegg til hypoksien, sa hun til avisen.



– Jeg klarte ikke å håndtere det, og livet mitt gikk i en ond spiral jeg ikke trodde jeg kunne komme meg ut av. Jeg følte meg veldig frustrert fordi jeg tenkte: Jeg er en olympisk mester – Jeg burde klare å komme meg ut av dette selv, forklarte Pendleton.