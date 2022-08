OL-helten før løpet på hjemmebane: – Skal være umulig for meg å vinne

Norges to største triatlonstjerner har ikke trent for å være best under Bergen Triathlon. Men en av dem tror han kommer til å være det likevel.

SPESIALLAGET SYKKEL: Kristian Blummenfelt (i midten) har fått spesiallaget sykkel med gulldetaljer, for å minne konkurrentene på hvem som vant det siste OL-gullet. Lagkamerat Gustav Iden (til h.) har gått for norske farger. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

En skulle nesten tro at et triatlon med målgang på Bryggen i Bergen var lagt opp til å bli en triumfferd for Kristian Blummenfelt og Gustav Iden - som begge er bergensere og blant verdens aller beste triatleter.

Men løypen i verdenscupløpet Bergen Triathlon, som blir arrangert i helgen, er langt fra ideell for de to stjernene.

Det er såkalt en sprintløype, så den er kort og rask. Noe Iden og Blummenfelt i utgangspunktet ikke er trent for å mestre.

– Det siste året har jeg kjørt konkurranser som varer i åtte timer, men nå skal jeg etter planen komme i mål på femti minutter, så det er litt forskjell, forklarer Gustav Iden.

Ikke trent for sprint

Årsaken er at både Iden og Blummenfelt har som mål å bli verdensmestere i Ironman denne sesongen.

SNAKKER NED EGNE MULIGHETER: Gustav Iden tror det vil bli vanskelig å vinne på hjemmebane. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Der svømmer de fire kilometer, sykler i 180 og avslutter med å løpe et maraton.

I Bergen skal de svømme 750 meter, sykle to mil og løpe fem kilometer til slutt.

Det hele er over på under en time. Et Ironman kan pågå i åtte.

Det er nesten en helt annen idrett. Og den har verken Blummenfelt eller Iden trent på i år.

– Så for meg personlig er ikke forventningene så høye. Treningen min har vært tilpasset en helt annen distanse, sier Iden, som kom sist i mål av alle som fullførte sist han deltok i en triatlonsprint.

Blummenfelt tror på seier

Innstillingen til lagkamerat Blummenfelt er en helt annen.

– Jeg tror jeg kan vinne. Det skal være umulig, men jeg tror, sa han da TV 2 møtte ham og Iden på treningsleir før løpet.

FAVORITT I EGET HODE: Kristian Blummenfelt stiller aldri til start uten å være overbevist om at han er best rustet til å vinne. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Etter noen fartsøkter i svømmebassenget og Bergens gater, føler han seg enda bedre enn han trodde.

– Så jeg tror jeg er den som er best rustet. Dessverre for de andre, sier Blummenfelt nå.

Sportssjefens spådom

Men både lagkameratene og sportssjef Arild Tveiten er av en annen oppfatning. De mener at lagets to yngste utøvere, Casper Stornes og Vetle Thorn, er vel så store favoritter som Blummenfelt.

De to har nemlig trent mer på korte distanser denne sesongen.

– Vetle Thorn har gjort det best på kortdistanse i år. Han har en fart og råskap, som gjør at nok er hakket hvassere enn Kristian og Gustav på en slik distanse, sier Tveiten, og legger til:

– De er helt sikkert ikke enige i det, men jeg tror Vetle er litt raskere enn Casper. Og Kristian og Gustav kommer rett bak.

Gustav Iden har også tro på sine yngre lagkamerater.

– Vetle og Casper har kjørt dette hele sesongen. Casper har vært litt uheldig med skader, men jeg tror Vetle er i form og klar til å prestere, sier han.

Ukjent favoritt

23 år gamle Thorn er den mest ukjente av de norske triatletene, men det er likevel han som blir utpekt som den største favoritten.

Av alle utenom Kristian Blummenfelt.

– Jeg er ikke overrasket over at Kristian peker på seg selv, men jeg er litt overrasket over at de andre peker på meg som favoritt. Men formen er bra, og jeg gleder meg veldig, sier Thorn, som mener han svømmer raskere enn de andre på laget.

JOKER: Unge Vetle Thorn blir trukket fram som det største norske håpet på hjemmebane. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Hvis de tror at Vetle er favoritt, er jeg veldig spent. Han burde sikkert ta det, siden han har hatt fokus på kortdistanse i år, men jeg er bekymret for at jeg vinner, sier Blummenfelt med et lurt smil.

Den olympiske mesteren går sjeldent til start med en annen innstilling. Og det har fungert før.

– I Kristian sitt hode er nok han alltid favoritt, selv om det ikke alltid stemmer. Men det er litt «mind over body», så hvis han tror han kan vinne, har han en fordel. Jeg er dessverre for smart til å kunne lure meg selv, sier Iden og ler.

Trangt om plassen

Uansett hvem av de fire utøverne fra bergensregionen som ender opp med å gjøre det best, ligger det an til å bli en norsk jubeldag på hjemmebane.

Konkurransen fra internasjonale stjerner er knallhard, men alle de fire nordmennene har troen på at en pallplass er mulig.

– Det kan bli trangt om plassen oppå der?

– Haha, ja. Vi har et mål om å vinne alle sammen. Dette er et løp vi har gledet oss lenge til, sier Thorn.