OL-håp vurderer boikott

– Jeg synes det er en uheldig avgjørelse når det er en krig som fortsatt pågår, sier VM-bronsevinner Oskar Marvik til TV 2.

Styret i Den internasjonale olympiske komité (IOC) har vedtatt at individuelle utøvere fra Russland og Belarus kan få delta i Paris-OL til sommeren som nøytrale.

Russiske og belarusiske lag får ikke delta i OL. Utøvere og støttepersonell som aktivt støtter krigen eller er i kontrakt med militære eller nasjonale sikkerhetsbyråer får heller ikke delta.

PREGET: Svømmeren Henrik Christiansen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Svømmeren Henrik Christiansen mener at det er en «klin umulig situasjon».



– Jeg har forståelse for at russiske utøvere føler seg urettferdig behandlet hvis de ikke støtter krigen og plutselig ikke får stille opp i idretten de elsker, men sånn som det er nå, synes jeg det er utrolig trist at IOC velger å gå den veien, sier VM-sølvvinneren til TV 2.



Vurderer boikott

Marvik har tidligere vært kritisk til russisk deltakelse i et NRK-intervju, og står hardt på sitt.



– Det er synd at de skal få muligheten. Det er jo mange ukrainere som kommer til å møte russere, det så jeg under VM. Det var en veldig spesiell stemning og noe som preget alle som var der.

– Når det kommer til slik verdenssituasjonen er i dag, må man tenke litt større enn seg selv. Da støtter man selvfølgelig ikke nasjoner som går aktivt til krig. Russland får egentlig lite konsekvenser for sine handlinger, sier Marvik.

Av de 4.600 utøverne som er kvalifisert til lekene i Paris er det bare elleve individuelle nøytrale utøvere fra Russland (åtte) og Belarus (tre) som er kvalifisert, skriver IOC, som til sammenligning nevner at Ukraina har mer enn 60 utøvere klare til OL.

«Tåsenplogen» kan møte russere og belarussere allerede i kvalifiseringen til OL.



– Det er aktuelt med boikott, jeg må ta en vurdering når jeg kommer meg til konkurransen og må se an hvordan situasjonen er da.

– Du vurderer å boikotte?



– Det gjør jeg, absolutt.

Norges Idrettsforbund (NIF) og president Zaineb Al-Samarai er skuffet etter åpningen for russere og belarussere.

– Norsk idrett fordømmer Russlands aggresjon og invasjon i Ukraina. Vi må erkjenne at Norge, sammen med de øvrige nordiske landene, hele tiden har vært i mindretall i dette spørsmålet internasjonalt. Derfor er ikke dette vedtaket overraskende, sier idrettspresidenten i en uttalelse.



– De kommer ikke til å stille

Christiansen forventer at ukrainske utøvere og Ukraina kan komme til å boikotte lekene etter åpningen.



– En venn og en av mine argeste konkurrenter, Mykhajlo Romantsjuk, er ukrainer. Jeg har forstått på ham at de ikke kommer til å stille hvis det blir russiske deltakere. Da er han ferdig. Da har IOC bestemt at han er ferdig. Det føles urettferdig, sier Christiansen.



VENNER: Henrik Christiansen (til høyre) med bronsemedalje i EM sammen med gullvinner Mykhailo Romantsjuk (i midten). Foto: Jessica Gow/Scanpix

Svømmeren, som torsdag ble nummer fire i EM, sier han blir sterkt påvirket av situasjonen og har medfølelse for alle ukrainere.

– Jeg synes det er fælt. Det kjenner jeg på, men det er ikke noe annet å gjøre enn å slå dem. Det er det eneste jeg kan gjøre, sier Christiansen.



OL i Paris går fra 26. juli til 11. august.

Saken oppdateres.