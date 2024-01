OL-håp i ny øvelse: – Nå er det min tid

For fire år siden ble det vedtatt at det skulle «breakes» under OL i Paris 2024.

– Første gang jeg hørte at jeg hadde muligheten til å delta i OL, tenkte jeg «endelig!»



Det sier Daniel Grindeland til TV 2.

Han forteller at han har blitt gjort narr av i det norske dansemiljøet for å ha en sportslig tilnærming til dansen.

Men det har aldri påvirket han.

– Jeg har danset «Breakdance» nesten hele livet. Nå er det min tid, sier han.

TV 2 møter proffdanseren på Olympiatoppen i Oslo.

Et sted der «Breakdance» nå er ansett som en toppidrett, og stedet der Grindeland trener seg opp mot sin største konkurranse i karrieren så langt – OL i Paris 2024.

Trangt nåløye

For å kvalifisere seg til de Olympiske lekene i Paris, må Grindeland bli én av de ti beste «breakerne» i en kvalifisering som inneholder 40 utøvere.

– Det gjelder å klare å kvalifisere meg. Det er det store målet. Jeg er overbevist om at med god planlegging og strukturert trening så skal jeg få det til, sier han.

Grindeland skal i juni delta i siste kvalifisering for å nå gjennom det trange nåløyet.

Klarer han det, blir han historisk. Både som første nordmann, og som en av de første ti til å delta under kategorien «Breakdance».

– Sjansen er ikke den største, men sjansen er der. Jeg skal gjøre alt jeg kan hver eneste dag for å klare det, sier danseren.

Og helt usannsynlig er det ikke. På merittlista har han både blitt kåret til årets danser av Danseforbundet ved flere anledninger, i tillegg til et NM-gull i 2018. I utgangen av 2022-sesongen ble han rangert som nummer åtte i verden.

Håper på medalje

En OL-medalje kan være det største Grindeland kan oppnå i sin karriere så langt.

– Jeg tror nok det blir det største jeg kan oppnå i karrieren. Vi får se hvor kvalifiseringen tar meg, sier han.

Som Norges eneste og siste representant i sjansen om å få en «breaker» til Paris, legger ikke danseren skjul på hva som er det største målet med hele mesterskapet.

– En OL-medalje er nok det største jeg kan oppnå. Håpet og drømmen er jo å ta med seg en medalje hjem til Norge. Jeg skal ikke legge skul på det, sier Grindeland.

– Mye action

Det hele oppsto som en gatedans i New York på 1970-tallet. Nå skal det danses og duelleres på den største scenen i Paris til sommeren.

– Det er en dans som inneholder mye fotarbeid, akrobatikk og spinning på gulvet. Det kan også anses som en kunstform der det handler om å uttrykke seg selv på kulest mulig måte, forklarer Grindeland.

I denne idretten handler det ikke om å være først over streken til best tid, eller å kaste lengst – men om å ha kulest stil.

– I en konkurranse vet du ikke hvilken musikk du skal danse til, eller hvem du skal møte i duell. Dommerne dømmer også subjektivt. Det er ingen faste kriterier i breakdance. Alt handler om å ha utviklet din egen stil, egne triks og at du helst er litt særegen, forklarer han videre.

Som den eneste dansestilen på OL-programmet i 2024, lover han at det skal bli underholdende å se på TV.

– Det er masse action, underholdning, improvisasjon og samspill mellom danserne. Det kommer til å bli seervennlig, avslutter han.