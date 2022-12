OL-håp hadde 200 kroner igjen: «Hva faen gjør jeg?»

Mange av Norges OL-håp lever i fattigdom. For noen kan redningen være like rundt hjørnet – i alle fall i en periode.

PENGEKNIPE: Per Anders Kure strekker seg langt for å holde drømmen i live. Foto: Erik Edland / TV 2

– I bunn og grunn er det slik at jeg går i minus hver måned. Det er vanskelig å holde hodet over vannet. Jeg må kjempe hver måned for å ha tak over hodet, forteller Per Anders Kure til TV 2.

Den 24 år gamle østfoldingen ruller ut en yogamatte i den lille kjellerleiligheten sin på Tåsen i Oslo.

Her bor han sammen med kjæresten og en annen bryter.

Leiligheten har de fått til en god pris, men Kure går like fullt rundt med en bekymring:

– Å vite at om tre måneder har jeg ikke råd til å bo der jeg bor.

MUSKELBUNT: Som toppidrettsutøver må Per Anders Kure spise mer enn folk flest. Han sier at han ikke alltid kan spise så mye som han gjerne burde. Foto: Erik Edland / TV 2

– Flaut at vi skal sende folk inn i fattigdom

Kraftpluggen er ikke alene i Idretts-Norge om å ha det trangt økonomisk.

Ifølge Olympiatoppens statistikker lever mer enn halvparten av stipendutøverne under fattigdomsgrensen på cirka 260.000 kroner i året.

Per nå oppfyller heller ikke Kure kravene for stipend.

En ordning som også blir kritisert.

Olympiatoppens utøverstipender Tre ulike nivåer: A-stipend, B-stipend og utviklingsstipend. A-stipend gir 120 000 kroner i året. Normalt utløser medaljer i OL eller Paralympics (PL), samt å bli topp tre i verdenscupen sammenlagt, tilbud om A-stipend. B-stipend gir 70 000 kroner. Kan tildeles utøvere som nært opp til kravene for A-stipend gjennom sterke plasseringer i OL, PL eller VM, eller særdeles gode resultater i EM og verdenscup eller konkurranser på tilsvarende nivå. Utviklingsstipend gir 60 000 kroner. Går til utøvere under 24 år som viser at muligheten for å nå verdenstoppen i sin idrett er stor. Utøvere som har en inntekt på mer enn 500 000 kroner i året, får avkortet stipendet med beløpet som overskrider grensen. Kilde: Olympiatoppen.no.

De tolv siste årene har beløpene stått stille.

– De burde i det minste vært justert i takt med inflasjonen, slår Astrid Uhrenholdt Jacobsen fast overfor TV 2.

BEKYMRET: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som nå jobber som lege og er utøverrepresentant i Norges idrettsforbund og Den internasjonale olympiske komite (IOC). . Foto: Geir Olsen

Den tidligere skistjernen er leder for utøverkomiteen i Norges Idrettsforbund og er bekymret på mange av utøvernes vegne.

– Jeg synes på en måte det er litt flaut at vi skal sende folk inn i fattigdom fordi de har lyst til å representere Norge i feil idrett, sier hun.

Betaler stor sum for å delta i VM

Jenny Marie Rørvik er ikke i tvil om at hun hadde vært bedre om hun bare kunne ha fokusert på roing.

OL-HÅP: Jenny Marie Rørvik har sagt til seg selv at hun skal holde koken til OL i Paris. Hvordan det står til økonomisk, blir en av faktorene til hvorvidt hun kan fortsette. Foto: Erik Edland / TV 2

27-åringen fra Ålesund er straks ferdig med en bachelorgrad. Mastergraden setter hun på vent til etter OL i Paris. I mellomtiden er planen å finne seg en deltidsjobb.

Hun sier at hun er ekstremt avhengig av hjelp hjemmefra.

– Fordi forbundet har lite, må vi betale alt selv. For å stille i VM, kommer det egenandeler på 10.000 per utøver, forteller Rørvik.

UTFORDRING: Rørvik sier at det kan være vrient å finne en personlig pengesponsor. – Det krever mye søking og lite igjen, forklarer hun. Foto: Erik Edland / TV 2

Finurlig løsning

Rokollega Martin Helseth (28) fant løsningen under vannet.

Før det levde han mange år under fattigdomsgrensen.

«Sånn man gjør når man er fattig og student», som han beskriver det.

– Jeg fant ut etter hvert at det var lettere å finne støtte til å drive med å rydde plast under vann enn til å drive med roing, forteller Helseth.

AQUAMAN: Martin Helseth driver med idretten sin på vann og tjener mesteparten av pengene under vann. Foto: Vidar Holmen.

De seks første dagene i uken bruker han til å trene. Den sjuende bruker han til å rydde i havet.

Nylig fikk han en sponsoravtale med Sparebanken Møre. Roeren anslår at den tilsvarer en stilling på rundt 50 prosent.

– Sånn som det er nå, åpner det muligheten for at jeg kan drive med roing så lenge jeg vil, synes det er gøy og har motivasjon for det.

ROMASKIN: – Det har jeg tenkt hele tiden; økonomien skal ikke stoppe meg. Jeg kan leve med et minimum så lenge jeg kan drive med idretten min og finne glede i det, sier Martin Helseth. Her viser han og Birgit Skarstein frem kongepokalene. Foto: Oskar Sødal

– Fryktelig sårt

Bryteprofilen Morten Thoresen har aldri levd bedre enn han gjør nå.

– Men i forhold til mannen i gaten, har jeg mindre. Jeg hadde hatt mye bedre betalt om jeg jobbet i kassen på Coop. Nå har jeg ligget så sykt langt under den fattigdomsgrensen i så mange år at jeg har lært meg å leve enkelt og greit, forteller Thoresen.

KOLLEKTIVLIV: Morten Thoresen bor med to jenter i et kollektiv i Oslo. Foto: Erik Edland / TV 2

Bodøværingen med det karakteristiske smilet har fått økt profilering.

Først ved å ta EM-gull i Roma, så ved å ha en sentral rolle i NRKs dokumentarserie «Hodet i klemme».

Det har gitt ham en enklere tilværelse på sponsormarkedet. Han føler med dem som sliter.

STIPENDUTØVER: Morten Thoresen har i år fått B-stipend fra Olympiatoppen, som gir 70 000 kroner. Han tviler på at han er kvalifisert for stipend neste år. Foto: Erik Edland / TV 2

– I en treårsperiode levde jeg på litt under 4000 kroner for mat og alt som skulle til. Det var fryktelig sårt, tungt og vanskelig, beskriver Thoresen.

Havnet i knipe

Situasjonen minner om den kameraten Per Anders Kure er i.

Gjennom bryteforbundet jobber sarpingen én gang i uken som trener for barn.

Utover det samler han opp penger ved å jobbe i feriene i brytesesongen.

KOMPIS: Per Anders Kure har godt selskap i den lille kjellerleiligheten. Foto: Erik Edland / TV 2

Ingen av delene var mulig da koronaviruset herjet.

I februar i fjor satt Kure plutselig igjen med 200 kroner på kortet etter å ha betalt husleien, forteller han.

Hva faen gjør jeg? Per Anders Kure

Da fikk han samlet opp penger gjennom en spleis.

Nå er han i kontakt med Olympiatoppen for å legge en slagplan i jobben for å skaffe seg sponsorer.

Mislykkes han, kan det være at han må ta en pause fra brytingen for å jobbe.

Usikkerheten preger ham i hverdagen.

– Det er en veldig psykisk påkjenning, og går litt utover det å kunne fokusere fullt på idretten sin. Noen ganger må jeg spise mindre enn jeg egentlig skal.

LØSNING? Per Anders Kure ønsker seg gjerne en ordning for hverdagslige ting som kollektivtransport og mat. Foto: Erik Edland / TV 2

Rundt neste sving kan det vente en løsning for utøvere som Kure.

I høst ble initiativet Summit 2024 lansert, et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund og ti særforbund med lite ressurser. Formålet er å samle inn midler til utøverne i toppen.

I romjulen skal kampanjen rulles ut for alvor, forteller toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Slik fordeles pengene

Hvordan utøverne får merke det, påvirkes naturligvis av hvor mye penger som kommer inn. Første trinn er å forbedre det sportslige opplegget til landslagene.

Deretter følger mer spesifikke behov for hver enkelt idrett og utøver, som for eksempel hva de trenger av utstyr og treningsleirer. Nivå tre går på livsopphold.

– De fleste tjener så godt som ingen penger. Det betyr at de trenger penger til å stå i satsingen, sier Øvrebø til TV 2.

IDRETTSTOPPER: Toppidrettssjef Tore Øvrebø og idrettspresident Berit Kjøll, her under OL i Tokyo. Foto: Stian Lysberg Solum

– Utgangspunktet er ikke at det er synd på noen. Utgangspunktet er at manglende ressurser gjør det vanskelig å realisere potensialet som toppidrettsutøvere. De kunne jo ha valgt å gjøre noe annet, poengterer Øvrebø.

Omstridt stipendordning

Nå evalueres Olympiatoppens stipendordning, hvor beløpene ikke har økt på tolv år.

– Hvis vi skal gjøre endringer, må vi ha en økonomi å gjøre endringer ut ifra. Det er det som er dilemmaet vårt: Hvis potten er den samme, og vi bruker betydelig mer penger på stipend til utøverne, har vi mindre penger til å støtte opp om det sportslige opplegget, påpeker Øvrebø.

SMELL: Morten Thoresen og co. jobber for medaljer under vanskelige økonomiske forhold. Foto: Javad Parsa

Toppidretten fikk seg en skuffelse da statsbudsjettet kom.

«Idrettsforbundet ba i spillemiddelsøknaden om et nødvendig løft for norsk toppidrett, men fikk ikke gjennomslag for dette», skriver Norges idrettsforbund (NIF) på sine sider.

Statssekretær Gry Haugsbakken (Ap) i Kulturdepartementet forklarer at de valgte å prioritere penger til breddeidretten.

– Men NIF får altså 810 millioner i 2023, det er en økning på hele 35 millioner. Idrettsforbundet er en helt selvstendig organisasjon som styres av idretten selv og ikke regjeringa, som igjen betyr at det er de som bestemmer om de vil øke både antall og størrelse på utøverstipendene, skriver Haugsbakken til TV 2.

STATSSEKRETÆR: Gry Haugsbakken (Ap). Foto: Terje Bendiksby

20 millioner kroner av økningen var øremerket arbeidet med å få medlemmer og frivillige tilbake i idretten etter pandemien. De 15 øvrige legges det ikke noen føringer på, ifølge statssekretæren.

Økningen var 56 millioner kroner lavere enn søknadssummen til NIF.

Frykter at han må legge opp

Per Anders Kure mener at det kunne hjulpet mye å få bidrag til for eksempel mat og kollektivtransport.

Han frykter at han må gi opp brytedrømmen tidligere enn han ellers ville.

– Jeg har ingen mulighet til å fortsette etter OL i 24 hvis ikke min økonomiske situasjon bedrer seg. Man sparer ingen pensjon, har null kroner på sparekonto og ingen BSU.

– Hvis det ikke skjer drastiske endringer etter 24, er jeg ferdig. Uansett resultat.