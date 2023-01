Ofret millioninntekt: – Folk sier at jeg er spinnvill

UTRADISJONELL: Anders Kjærevik lever et liv litt utenom det vanlige. Foto: Markus Engås / TV 2

Anders Kjærevik er utdannet tømrer og har en bachelorgrad fra Norges Handelshøyskole (NHH).

På Varaldsøy, Hardangerfjordens største øy, drøyt to timers kjøring fra Bergen, driver 35-åringen familiegården Kjærevik.

Det har han gjort lenge. Vi skrur tiden tilbake 15 år.

– Jeg overtok gården da jeg var 18 år og jobbet ræva av meg. I 2008 var jeg drittlei, sier Kjærevik til TV 2.

Det førte ham til Bergen og NHH.

Midt under finanskrisen så Kjærevik sitt snitt til å investere i billige leiligheter. Det ble etter hvert mange leilighetsforhold - og vestlendingen tjente gode penger på utleie.

– Jeg holdt på med det i ti år. Så ble jeg møkk lei det også.

30 år gammel begynte han å løpe regelmessig.

ENDRET LIVSSTIL: Anders Kjærevik begynte å trene mer systematisk.

– Trumfer ikke livskvalitet

– I begynnelsen lurte alle på hva jeg drev på med. Jeg var absolutt ingen løper og lo av folk som trente, forteller han.

Latter ble erstattet med ros for stadig bedre prestasjoner.

Men han måtte ta et valg.

– Jeg fant ut at enten måtte jeg konsentrere meg om eiendomsprosjektene, eller så kom det til å gå over stokk og stein. Det er god butikk, men det går ikke av seg selv. Du må passe på og være til stede når ting skjer, understreker 35-åringen.

Han bestemte seg for å ofre potensielt flere millioner i inntekt og la alt i potten for å bli så god som mulig i fjelløping.

– Det er gøy å tjene penger, men det trumfer ikke livskvalitet. Løping gir meg veldig mye. Jeg føler at jeg ikke ofrer noe med å gjøre det jeg har lyst til – hver eneste dag. Jeg angrer ikke på at jeg ga opp det andre livet mitt.

I inntektsåret 2021 stod Kjærevik oppført med over 14 millioner i ligningen. Han har solgt unna det meste av eiendomsmassen.

GØY Å TJENE PENGER, MEN: – Det trumfer ikke livskvalitet, sier Anders Kjærevik.

NRK-kommentator: – Ikke helt A4

Nå bruker han tiden sin på å reise på konkurranser verden over.

I november deltok han i terrengultra-VM i Thailand, som én av fem norske herreløpere.

Kjærevik bruker appen Strava som treningsdagbok.

Forrige kalenderår ble det over 11.000 kilometer med løping fordelt på over 1100 treningstimer.

Et snitt på over 30 kilometer løping hver dag.

– Han er ikke helt A4 og er et spesielt tilfelle. Det er en del som starter med løping senere i livet og får det som hobby. Men det er få som har dratt det så langt som han og kommet seg på et høyt nivå. Det er godt gjort å tåle så mange timer med trening, spesielt når det er løping det er snakk om, sier Jann Post til TV 2.

NRK-kommentatoren driver podkasten «I det lange løp», hvor Kjærevik har vært gjest.

– Inntrykket mitt av ham er at han er villig til å satse alt. Anders tar ikke etablerte sannheter for gitt - og finner sin egen vei. Han har lagt ut på et eventyr som ingen vet hvor ender.

Kjærevik har nemlig tatt ytterlige grep for å bli enda bedre.

Et hjemmelaget hamsterhjul står i stabburet på gården. Tømmerkunnskapene er blitt brukt til å reise den utradisjonelle tredemølla.

– Jeg liker ikke å springe på mølla. Men nå syns jeg det er litt gøy, smiler han.

– Folk sier at jeg er spinnvill, det er jeg kanskje enig i, sier han og titter bak seg på det store hamsterhjulet i bakgrunnen.

Den hjemmelagede tredemøllen er ikke det eneste som vekker oppsikt med 35-åringen.

Høyderom bak sofaen

I stua står det en oljetank med navnet Apollo 11. Her legger vestlendingen seg inn for å akklimatisere seg til løp i høyden.

– Det viser hvor langt han er villig til å strekke seg. Han har skapt den selv, som en slags Reodor Felgen, sier Post.

I 2021 ble norsk idretts forbud mot simulert høyde opphevet.

Med flere av konkurransene i høyden, håper 35-åringen å prestere bedre takket være høyderommet.

– Jeg er spent på å se om jeg får noe effekt av det, sier han.

APOLLO 11: Bak sofaen står oljetanken, som har blitt omgjort til et eget høyderom.

Ankom i helikopter: – Kom noen blikk

Hans eget leketøy har kommet godt med i kampen om å løpe så raskt som mulig.

Til motbakkeløpet Flørlitrappene Opp i 2018 ankom han via luften – tok seieren – og fløy hjem igjen. Triumfen tok han for laget med det passende klubbnavnet «AJK airlines».

Også da han gikk tom for maling, var helikopteret kjekt å ha.

– Det er ingen butikker som selger maling her på øya, så da fløy jeg til Coop-butikken i Åsane for å kjøpe mer.

HELIKOPTER: Anders Kjærevik trives i lufta.

– Da var det veldig praktisk å ha helikopter. Men det kom noen blikk, innrømmer han.