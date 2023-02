Offensiv Dennis Hauger: – Jeg vet det er muligheter

Dennis Hauger (19) er klar for å kjempe helt i toppen av årets Formel 2-sesong.

NÆRMER SEG SESONGSTART: For Formel 2-fører Dennis Hauger. Foto: Rodrigo Freitas

– Jeg går inn i sesongen med en god følelse. Jeg har mer erfaring, kjenner banen og bilen godt og er blitt mer komfortabel med min kjørestil, sier Dennis Hauger til TV 2 på et pressemøte med norske medier under en måned før Formel 2-sirkuset kjøres i gang.

I 2022 kom 19-åringen på 10. plass sammenlagt i Formel 2 – som nykommer. Da kjørte han for Prema. Nå er det MP Motorsport som gjelder.

– Føler ikke ekstra press

Formel 2-mesterskapet starter i Bahrain første helgen i mars – sammen med Formel 1.

I nye teamfarger satser Hauger på å være toneangivende fra start og unngå feil, slik flere løp i fjor var preget av.

Gjør han det bra kan gulroten i den andre enden hete Formel 1.

– Hver sesong er ekstremt viktig. Jeg føler ikke på ekstra press. Men jeg vet selvfølgelig at jeg går inn i sesong to. Gjør jeg det bra, kan det være en billett til å åpne noen andre dører. Jeg vet det er muligheter for å ta det steget. Men jeg må holde fokus der jeg er nå, bedyrer Hauger.

KRYSTALLKLAR: Formel 2-fører Dennis Hauger. Foto: Rodrigo Freitas

Simulator-kjøring

19-åringen har brukt mye tid på Olympiatoppen i konkurransepausen. Hauger har også vært på reisefot, deriblant en del hos Red Bull i England for å kjøre Formel 1 og 2-simulator.

– Jeg føler jeg har gjort det jeg kan for å være klar, sier Hauger om forberedelsene.

RED BULL-GUTT: Dennis Hauger på Porsche Carrera Cup i Sverige, juni 2022. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Å få tilbringe en del tid i simulatoren hos Red Bull, ser Hauger på som et stort pluss.

– Det tyder på at jeg har gjort en god jobb på simulatoren. Det er en positiv bekreftelse. Det går vel opp og ned. Jeg er vel en av de som har holdt ut lengst i Red Bull-programmet, smiler Hauger, som har vært en del av teamet til energidrikkgiganten siden 2018.

I november fikk Hauger vite at han er reservesjåfør i Formel 1 for nettopp Red Bull-systemet.

19-åringen er klar på hva han ønsker å oppnå foran den kommende sesongen med sitt nye lag.

– Målet er å vinne. Det blir viktig å holde oss jevne utover sesongen og ta hvert poeng vi kan. Det blir nøkkelen for oss og teamet.

I fjor ble det med én seier – i hovedløpet i Baku i juni.