Odins pappa: – En seier

I dag vedtok idrettstinget å senke terskelen for å utestenge personer i idretten. – Det er en seier at idretten skal senke terskelen for å bli trodd på, sier Alexander Michelsen.

I fem og et halvt år har Alexander Michelsen kjempet for å få treneren, som i 2018 slo hans da 13 år gamle sønn, dømt innen idrettens domsorganer.

Ved to anledninger har farens kamp bidratt til å endre idrettens regelverk.

– Det er en seier at denne saken førte til en endring på det forrige idrettstinget som gav privat personer mulighet til å få sakene sine inn for domsutvalget, og nå bidrar til å senke terskelen for å bli trodd på av idretten, sier Michelsen til TV 2.



Kjøll glad for endring

Under dagens idrettsting vedtok nemlig de fremmøtte en radikal endring i hva som skal til for å dømme personer for brudd på idrettens regelverk.

Domsinstansene i idretten har lenge operert med samme beviskrav som i strafferetten – altså at det må bevises utover enhver rimelig tvil at en kritikkverdig handling har funnet sted før en person kan straffes.

Nå endres dette til det som kalles «klar sannsynlighetsovervekt».

– Idrettsstyret er glad for Idrettstinget nå har vedtatt en endring i NIFs lov, og som endrer beviskravet ved alvorlige brudd på NIFs lov. Idretten, som en frivillig medlemsorganisasjon, har ikke politiets virkemidler eller myndighet til å etterforske og innhente bevis. Samtidig må idretten kunne reagere på uønsket atferd uten at de alminnelige strafferettslige prinsipper skal anvendes. Derfor er jeg glad for at vi nå får regler som beskytter organisasjonsledd og dets medlemmer mot uønsket atferd på en kostnadseffektiv og adekvat måte, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Samtidig er det ikke slik at alle brudd på NIFs regelverk nødvendigvis skal påtales til NIFs domsorganer. Her ønsker vi først og fremst saker som har et visst alvor, og der det foreligger et konkret behov for en avgjørelse i et domsorgan. En endring av beviskravet bør derfor ikke innebære at terskelen for hvor alvorlig en sak bør være for å oversendes til NIFs domsorganer, senkes.

Fra 99 til 75 prosent sikker



I praksis betyr dette at man går fra å måtte være 99 prosent sikker til 75/80 prosent sikker.

– Det har vært et klart problem at beviskravet i idrettens egne domsorganer har vært for strengt. Når man har operert med like strenge beviskrav som strafferetten, har det i praksis vært nesten umulig å få noen dømt i idrettens egen domstol. Derfor er det helt naturlig at idretten senker sine beviskrav. Det viktigste er at idretten får flere verktøy til å utestenge folk som oppfører seg på en måte som ikke er forenlig med å være trenger for barn og unge, sier TV 2-kommentator Mina Finstad Berg.

Fortsatt ikke tillit

Alexander Michelsen venter imidlertid fortsatt på at Odins sak skal behandles i idrettens domsutvalg. Det har nå gått rundt åtte måneder siden saken ble sendt videre fra idrettens Påtalenemnd.

– I utgangspunktet positive så får man håpe at andre barn i fremtiden lettere blir trodd enn det vi har opplevd. I Odin sin sak så satt vi på en voldsdom fra politiet så den skulle vært uten tvil behandlet. Men det førte ikke frem så vår tillit til NIF blir ikke gjenopprettet før vi ser faktisk handling, sier han og legger til:

– Gjennom saken til Odin har han, og vi som familie gjort mer for barns fremtidige rettsvern enn NIF har gjort på 10 år. Det er jeg stolt av at vi har bidratt med, sier Michelsen til TV 2.