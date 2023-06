– Odin har blitt sviktet

– Den øverste idrettsledelsen hevder de har nulltoleranse for vold mot barn. Håndteringen av volden mot Odin viser at det er bare tomme ord, tordner Alexander Michelsen til TV 2.

RASENDE: Odin Michelsens pappa, Alexander Michelsen, har i mange år kjempet for å få saken til sin sønn behandlet innen idretten. Til slutt måtte han selv betale fra egen lomme for at saken skulle bli håndtert.

I over fem år har Alexander Michelsen kjempet for å gi sitt barn en oppreisning innen idretten.

– Det handler jo egentlig om mine barns, og alle andre barns, juridiske rettigheter i idretten. Der vi opplever å ikke ha fått den beskyttelsen som vi skulle hatt som medlemmer. Det dreier seg om en total ansvarsfraskrivelse fra alle organisasjonsledd. Det går nesten ikke an å beskrive hvor forbannet jeg er, sier Alexander Michelsen.

I 2018 opplevde pappaen at hans sønn, Odin, ble utsatt for en voldelig handling.

Under en svømmetrening ble Odin, som da var 13-år, slått i hodet av treneren.

– Han klapset til meg ovenfra og i bakhodet med ganske stor kraft. Når du ikke er forberedt så blir det ganske mye kraft for en 13-14 åring, sier Odin til TV 2 om hendelsen.

BLE SLÅTT: Odin Michelsen (19) ble klapset til i bakhodet av treneren sin da han var 13-år. Treneren ble bøtelagt, men fikk fortsette som trener.

Først tenkte pappaen at dette skulle løse seg med dialog, og var med på å roe ned saken.

De inngikk også en avtale med svømmeklubben om at sønnen skulle få en ny trener og endret treningstidene.

Men da Odin noen uker senere ble funnet gråtende i en badstue, etter å ha støtt på treneren som hadde slått ham, innså faren alvoret.

– Dette skulle selvfølgelig ikke ha skjedd. Da merket vi egentlig hvor alvorlig overgrepet var. Odin var totalt knust. Da skjønte vi at dette ikke gikk lengre, og at han kom til å slutte å svømme, sier Michelsen.

Vedtok forelegg

Familien hadde på det tidspunktet allerede levert en anmeldelse til politiet. Denne førte til et forelegg på 6000 kroner for brudd på straffelovens §271, kroppskrenkelse.

Treneren vedtok forelegget.

Men hos svømmeklubben slapp han med en skriftlig advarsel.

Siden har mannen som slo 13-åringen fått fortsette som trener i samme klubb.

Mens offeret altså sluttet.

– Odin valgte å slutte med svømming like etter episoden 2018. Han ble regelrett for redd til å være i samme rom som treneren. I praksis kan man si at han ikke hadde noe annet valg enn å slutte fordi klubben valgte å beholde treneren, sier Michelsen.

– Ikke riktig

Pappaen synes det var blodig urettferdig at hans talentfulle sønn måtte vike plass for en trener som hadde slått ham.

At dette skjedde i en klubb sønnen hadde sitt sosiale liv i, og på mange måter vokste opp i, gjorde det hele enda verre.

I månedene etter hendelsen gjorde Alexander Michelsen derfor det han kunne for å få treneren straffet også innen idrettens regelverk.

Men opplevde at styret i svømmeklubben satte seg på bakbeina.

De ønsket ifølge faren ikke å stå som ansvarlige for å fremme saken for idrettens domssystem.

Faren tok da saken i egne hender og kontaktet idrettsråd, kretsledere, forbundsledere og til slutt idrettspresident Berit Kjøll for å få dem til å ta grep.

– I denne perioden har vi vært en kasteball mellom klubbledere, kretsledere, forbundsledere og også landets idrettstopper. Men ingen ønsket å gjøre noe med saken, hevder faren.

Verken svømmeklubben eller treneren ønsker å uttale seg til TV 2 om denne saken.

Reagerer på prioriteringene

Samtidig som idrettspappaen har kjempet kampen for sin sønn, har han med vantro fulgt mediebildet rundt idrettsledelsen i Norge de siste månedene.

– En kan jo trygt spørre seg om de norske idrettstoppene er mer opptatt av seg selv enn sakene. De prioriteringene som har kommet frem gjennom media den siste tiden er jo hinsides, sier Michelsen til TV 2.

Han sikter blant annet til håndteringen av varslingssaken mot Marco Elsafadi. Som bunnet ut i en «misforståelse» som kostet norsk idrett over 1,4 millioner kroner i ekstern bistand.

– Hvis du ikke har evne til å skjønne at barns rettssikkerhet er en viktigere sak å bruke tid og ressurser på enn en krangel mellom to voksne på NIF-kontoret, ja da har du ingenting i norsk idrettsledelse å gjøre, sier Alexander Michelsen til TV 2.

Han er spesielt frustrert over idrettspresident Berit Kjøll, og NIF-ledelsens håndtering av sin sak.

Ifølge Michelsen har de «ikke foretatt seg noe - til tross for at alt lå servert på sølvfat».

– Det er Norges idrettsforbund som sitter på det endelige ansvaret for at barn og ungdommer som driver med idrett i Norge er trygge. Hvis de ikke klarer å sikre barn det rettsvernet de har krav på, så kan du si at de svikter på det aller mest grunnleggende man står for - nemlig barns sikkerhet.

– I dette tilfellet har jeg sittet og sett på at det har sviktet totalt. Selv en straff fra politiet var ikke nok, sier Alexander Michelsen.

Tok kontakt med Kjøll

Helt konkret reagerer Michelsen på at idrettspresident Berit Kjøll ikke tok større affære da han kontaktet henne personlig på telefon i starten av 2020.

VISTE INTERESSE: Idrettspresident Berit Kjøll snakket ifølge Alexander Michelsen en halvtime med ham om saken.

– Først så virket Kjøll oppriktig interessert. Vi snakket sammen en halvtime der jeg forklarte om saken og prosessen. Jeg trodde da at det skulle bli fart i sakene. Men det skjedde altså ikke, sier Michelsen.

I etterkant av telefonsamtalen sendte han flere e-poster til idrettspresidenten med dokumentasjon, der han oppsummerte saken.

Han mottok også et svar, som TV 2 har fått tilgang til.

I denne e-posten takker idrettspresidenten for at Michelsen hadde formidlet historien, og at hun dermed fikk et «bredere innsyn i problemstillingen».

Kjøll henviste videre til at en rådgiver i NIF skulle håndtere saken på vegne av forbundet.

Sto frem i TV-serie

Ett år etter dialogen Michelsen hadde hatt med idrettspresidenten hadde det ifølge ham ikke skjedd noen ting med Odins sak.

Pappaen bestemte seg derfor for å til media.

TV 2-programmet «Norge Bak Fasaden» hadde da viet en episode til «Når idretten svikter».

– Der gjenforteller jeg det jeg hadde sagt til Kjøll, svømmeforbundet, kretsen og idrettsrådet; at vi har vært en kasteball i NIF-systemet, mens treneren fikk fortsette, sier Michelsen.

I TV-episoden ble Kjøll konfrontert med Michelsens historie og spurt om idretten aksepterer vold mot utøvere?

– Nei, langt i fra. Idretten aksepterer ikke vold, svarte Kjøll.

Michelsen er ikke like enig.

– Man har kommet ut med den ene kampanjen etter den andre om nulltoleranse mot mobbing, trakassering, seksuelle overgrep, vold og så videre. Man snakker om nulltoleranse. Men her har det jo vært omtrent fritt fram for denne treneren til å utøve vold – uten å bli straffet for det. Han har ikke fått en eneste konsekvens annet enn et forelegg fra politiet, sukker Michelsen.

– Da blir det tomme ord som kommer fra idrettspresidenten, legger han til.

Kjøll ikke enig

I dag har Berit Kjøll forståelse for farens frustrasjon, men vil ikke gå med på utsagnet om at hun ikke har gjort noe.

– Denne og andre lignende samtaler har gjort et sterkt inntrykk på meg, og har ført til at arbeidet med «etisk og trygg idrett» har vært en av mine viktigste saker som idrettspresident, skriver Kjøll i en e-post til TV 2.

TOK AFFÆRE: Berit Kjøll mener hun tok grep etter samtalen med Alexander Michelsen.

Hun poengterer også hva hun har gjort.

– Etter samtalen med Michelsen tok jeg kontakt med NIFs administrasjon og ba om at det ble gitt en oppfølging i tråd med det vi tilbyr i andre tilsvarende saker, skriver hun

Kjøll lister samtidig opp hvilke konkrete tiltak idrettsstyret har tatt for å redusere sjansen for at barn blir utsatt for vold i idretten:

Kjølls egen liste over tiltak I månedsskiftet februar/mars 2020 lanserte idretten en egen veileder for håndtering av saker som gjelder vold og trusler i idretten www.idrettsforbundet.no/tema/tryggidrett/vold-og-trusler/ Idrettsstyret fremmet i 2021 en rekke saker om “etisk og trygg idrett” til idrettstinget, blant annet nye etiske leveregler, etablering av et etisk råd, etablering av system for varsling og håndtering av varsler, samt etablering av en egen påtalenemnd for å få flere saker til idrettens domsorgan. www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/rapport-om-etisk-og-trygg-idrett/

I januar 2022 trådte NIFs påtalenemnd i kraft, der også enkeltpersoner kan melde inn saker for å få disse behandlet i NIFs domsorgan. www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-patalenemnd/

I august 2022 ble en ny ressursside om varsling lansert, og idretten arbeider nå med å rulle ut egne portaler for varsling for alle idrettslag. www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/

Påtalenemnda involveres



Ett av tiltakene Kjøll viser til er ifølge rådgiver i Idrettsforbundet Håvard Øvregård, en direkte konsekvens av saken Odins pappa har kjørt.

I 2022 åpnet nemlig idrettsforbundet opp for å la privatpersoner melde inn saker til NIFs påtalenemnd.

Alexander Michelsen engasjerte da idrettsadvokat Pål Kleven.



OPPRØRT: Alexander Michelsen mener Berit Kjøll burde tatt mer tak i saken.

Saken om Odin ble derfor den første saken anført av en privatperson i idrettens rettssystem.

Advokat Kleven reagerte imidlertid på at det ikke var noen av de nevnte idrettsleddene som hadde valgt å gjøre dette tidligere.

OPPRØRT: Idrettsjurist Pål Kleven er ikke fornøyd med hvordan Norges Idrettsforbund har håndtert saken til hans klient.

– Det opprører meg at saken er behandlet av både idrettsråd, idrettskrets og NIF, og at ingen av disse organisasjonsleddene valgte å bringe saken inn til NIFs domsorgan til tross for at vedkommende er ilagt forelegg av politiet for vold, sier Pål Kleven i advokatfirmaet Kleven og Kristensen til TV 2 i dag.

Han retter også en konkret pekefinger mot idrettsforbundets ledelse. I NIFs verdigrunnlag står det blant annet at det skal være nulltoleranse mot vold.

– Spørsmålet er om det er nok kunnskap i organisasjonen om hvordan NIFs verdier og regler skal håndheves. Det hjelper lite med gode verdier og et godt regelverk dersom brudd på disse ikke følges opp, sier Kleven.

Berit Kjøll har fått forelagt advokatens utspill, men ikke kommentert det konkret.

Men idrettspresidenten er tydelig på at det er nulltoleranse for vold i idretten.

– Når det gjelder vold mot barn spesifikt, ba idrettsstyret i mars 2021 om at det kom en egen idrettsstyresak om vold mot barn. Som følge av dette behandlet vi i på Idrettsstyrets møte 13. og 14. april 2021 en egen sak om dette. Der vedtok Idrettsstyret at vi ønsker at en dom for vold mot barn skal føre til utestengelse fra oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, samt at vi ønsker at dette blir inkludert i politiattestordningen. Vi har fulgt dette videre opp i vår dialog med Justisdepartementet om politiattestordningen, skriver Kjøll og legger til:

– Jeg har stor forståelse for at noen kan mene at vi skulle ha gjort mer, men dette er altså en sak vi i idrettsstyret har løftet opp som en av våre viktigste prioriteringer.

Venter strafferabatt

I fjor høst ble Odins sak behandlet i idrettens påtalenemnd. De konkluderte med å innstille på påtale mot treneren.

Saken ble dermed sendt videre til idrettens domsutvalg.

TØFF KAMP: I over fem å har Alexander og Odin Michelsen kjempet for å få saken sin til behandling i idrettens rettsvesen.

Men noen særlig straff der har verken Michelsen eller advokat Kleven tro på.



– Påtalenemnda har foreslått at treneren kun skal gis en irettesettelse fordi hendelsen ligger langt tilbake i tid. En slik strafferabatt kunne ha vært unngått dersom idretten hadde tatt tak i saken umiddelbart, sier Pål Kleven.

Åtte måneder etter at påtalenemnda sendte saken til domsutvalget har det imidlertid ikke kommet noen dom i saken.

Det har nå gått fem år og fem måneder siden Odin ble slått i bakhodet av treneren.

Brukt 100.000 kroner

Alexander Michelsen er i dag opprørt over alt det har tatt så mye tid. Han er også misfornøyd med det nye systemet.

KOSTBART: Alexander Michelsen tør ikke tenke på hvor mye tid han har brukt på å kjempe saken for sin sønn.

– Jeg har brukt over hundre tusen kroner i lånte penger på å forfølge dette på egen hånd. Og jeg tør ikke tenke på hvor mange hundre timer jeg har brukt av egen kapasitet. Det er ikke for alle å kunne kjøre en så kostbar prosess på egen hånd, sier han.

Pappaen er derfor helt tydelig på at det nye systemet som Kjøll og idrettsledelsen har lagt opp til ikke vil fungere.

I dette tilfelle har Michelsen og hans advokat måttet være både etterforsker og aktor.



– Vi er i utgangspunktet en ressurssterk familie. Men uten juridisk hjelp, så er det umulig å nå opp med en slik sak. Slik systemet er nå, så vil det ikke fungere i lengden. Det de gjør nå er å dytte ansvaret over på foreldrene, og til de som blir utsatt for disse overgrepene. At dette skal være et vanntett system er derfor ikke sant, sier han.

Mener Kjøll må gå av

Kommende søndag velges det et nytt idrettsstyre under Idrettstinget i Bergen.

Alexander Michelsen håper nå at den nye idrettsledelsen vil se nærmere på Odins sak, og hvilke utfordringer i norsk idrett som den belyser.

– Odin var virkelig et talent og trente mye som barn. Han satte blant annet en norsk aldersrekord på 1500-meter som 11-åring. Men nesten over natta gikk han fra å være et av landets største svømmetalenter, til at det stoppet helt opp. Det er fryktelig trist, sier faren.

– Hvem har ansvaret for dette, mener du?

– Det er toppen som er problemet. Det er Norges Idrettsforbund som sitter på det overordnete ansvaret. Hvis de ikke klarer å sikre barn rettssikkerheten de har krav på, så kan du si at de svikter på det aller mest grunnleggende.

Selv om Berit Kjøll ikke var president da Odin valgte å slutte med svømming, peker Michelsen igjen på hennes oppfølging av saken som svært kritikkverdig.

– Berit Kjøll har gjennom håndteringen og prioriteringen av denne saken, altså trenervold mot et barn, vist en ansvarsfraskrivelse hun fortjener å stå til rette for. Når hun feiler på noe så fundamentalt gjør det at hun ikke fortjener vervet som norsk idrettspresident lenger. Hun bør ta sin hatt og gå, sier pappaen.

– Michelsen mener at du gjennom håndteringen av denne saken har vist at du ikke fortjener å fortsette som idrettspresident, og bør gå av. Hva er din kommentar til det, Kjøll?

– Jeg har full forståelse for den frustrasjonen Michelsen uttrykker. Jeg for min del ønsker å takke Michelsen for at han delte sin historie med meg, og for at han har bidratt til at jeg og andre har satt vold mot barn høyre på dagsordenen, og for at han bidro til at idrettsstyret i april 2021 vedtok at trenere som er dømt for vold mot barn bør fratas muligheten til å være trenere for barn, og at vi nå arbeider for at dette skal være en del av idrettens politiattestordning, skriver idrettspresident Berit Kjøll til TV 2.

Her er Berit Kjølls svar på TV 2s spørsmål i denne saken:

1. Hva var viktigere på din agenda enn å følge opp en sak med vold mot et barn?

2. Hvorfor har du ikke involvert deg mer i denne saken, når du først åpnet døren og lyttet til faren?

3. I TV-intervjuet med Norge Bak Fasaden sa du at du ikke var kjent med detaljene i denne saken. Faren mener dette er løgn, da du hadde en halvtimes telefonprat med ham – og beviselig hadde mottatt mye skriftlig informasjon. Hvorfor sier du da i TV-intervjuet at du ikke kunne saken?

4. Burde du ikke følge opp enkeltsaker som denne når du først har åpnet for det ved å snakke med vedkommende?

5. Hva mener du og NIF egentlig med «nulltoleranse for vold» når det beviselig her er en voldsutøver som har fått fortsette som trener etter å ha slått et barn?



[Felles svar på tematikk som er tatt opp i spørsmål 1-5]:

Ja, jeg snakket med Michelsen i februar 2020, og jeg mener det er viktig at jeg som øverste leder i idretten også får høre historiene fra folk som blir direkte berørt om kritikkverdige forhold i idretten. Denne og andre lignende samtaler har gjort et sterkt inntrykk på meg, og har ført til at arbeidet med “etisk og trygg idrett” har vært en av mine viktigste saker som idrettspresident. Samtidig kan ikke, og skal ikke jeg, som president behandle enkeltsaker. Etter samtalen med Michelsen tok jeg kontakt med NIFs administrasjon og bad om at det ble gitt en oppfølging i tråd med det vi tilbyr i andre tilsvarende saker. Året etter ble jeg intervjuet i forbindelse med dokumentaren «Norge bak fasaden», der denne saken var en av to saker som ble tatt opp. I denne dokumentaren var jeg åpen om at det gjør stort inntrykk på meg når jeg hører om slike saker, og jeg beklaget også på vegne av norsk idrett. Jeg var tydelig på at idretten ikke aksepterer vold mot utøvere, og sa at ut fra den informasjonen som ble presentert for meg av journalisten så ville det være ønskelig at saken ble behandlet i NIFs domsutvalg. Jeg sa at jeg ønsket at flere saker kommer til idrettens domsutvalg, og at vi til idrettstinget 2021 fikk fremlagt gode rammer for etablering av et varslingssystem. I tillegg understreket jeg at dette var et område der jeg forventet at vi fulgte opp med konkrete tiltak. Et av disse tiltakene foreslo jeg i programmet. Jeg ønsket at alle idrettslag “som får en varsling på sin pult om å søke råd hos neste [et overordnet] organisasjonsledd.” Det var nytt at vi ba om dette. Fra dette tidspunktet har dette vært et av våre klareste råd til idrettslag som skal behandle varslingssaker.

6. Michelsen reagerer sterkt når han gjennom mediene ser prioriteringene til NIFs ledelse den siste tiden, der det er kommet frem internt bråk på flere plan, både i idrettsstyret og blant særforbund og kretser. Og samtidig opplever han at sakene om vold mot mindreårige innen idretten er «kostet under teppet». Hvilken forståelse har du for hans frustrasjon?

7. Pappaen mener du gjennom denne håndteringen har vist at du ikke fortjener å fortsette som idrettspresident og bør gå av. Hva er din kommentar til det?

[Felles svar på tematikk som er tatt opp i spørsmål 6-7]: