Ødegaard: – Vi skal ikke frykte noen

Da spilles den første av to kvartfinaler mellom lagene i årets Champions League i egen storstue nord i London.

Kane er Tottenhams mestscorende spiller gjennom tidene med 280 mål på 435 kamper. Han står med 14 mål på 19 kamper mot Arsenal.

– Han er en god spiller, selvfølgelig, og jeg har spilt mot ham noen ganger. Vi vet kvaliteten han har i boksen, og han er også god i oppbyggingen, sier Ødegaard.

– Jeg synes vi bør respektere ham, men jeg tror ikke vi skal frykte noen, og vi bør fokusere på oss selv og kvaliteten vi har i laget vårt, sier han.

Håpet over

Til tross for at Kane har opprettholdt den gode formen i tysk serie, er håpet om seriegull over for Bayern München.

Arsenal topper Premier League-tabellen med sju kamper igjen å spille. Arsenal er foran Liverpool på målforskjell, og Manchester City er poenget bak.

Arsenal har vunnet ti av elleve kamper i 2024 og kan ta sitt første seriegull på 20 år.

Det er ingen liten oppgave som venter London-klubben. Merittlisten mot Bayern München er langt fra god de siste tiårene. De tre siste kampene mot tyskerne er alle endt med 1-5-tap, og de ble slått ut av mesterligaen mot Bayern München både i 2005, 2013, 2014 og 2017.

Selvtillit

Arteta satt ikke i sjefsstolen ved noen av de anledningene. Dessuten ligner ikke det tyske laget seg selv denne sesongen. I helgen tapte de 2-3 for Heidenheim, og de ligger hele 16 poeng bak serieleder Leverkusen i Bundesliga.

– Vi er riktig gode for øyeblikket, og vi har en frisk tropp full av energi. Selvtilliten er stor både individuelt og kollektivt. Vi presterer bra og tar mange poeng, sier Arteta.

Kun én gang har Arsenal tatt seg til finalen i Champions League. Det skjedde mot Barcelona i 2006. Sist gang Arsenal var i semifinalen, var i 2009.

