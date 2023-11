Ødegaard tatt ut i landslagstroppen: – Han er veldig tvilsom

Ståle Solbakken tok tirsdag ut landslagstroppen til kampene mot Færøyene og Skottland.

Martin Ødegaard (24) var blant de uttatte i troppen. Det er likevel ikke sikkert at han spiller landskampene.

– Vi er bekymret for Martin. Han er veldig tvilsom, sier Solbakken.

Det bekrefter også Arsenal-manager Mikel Arteta.

– Martin Ødegaard er fortsatt usikker, sa han dagen før Champions League-kampen mot Sevilla.

Arteta har ingen beskjed til Solbakken om bruken av Ødegaard i landskampene.

– Ingenting. Martin elsker å spille for landslaget. Han har vært der hver gang når han er frisk, og dersom han er fit vil han være der nå også, sier Arteta.

Tok ut Wolfe

Ødegaard var ikke med i Arsenals kamptropp da de tapte 0-1 mot Newcastle lørdag. Drammenseren har slitt med smerter i hoften den siste tiden.

– Han har en skade som ser ut til ikke å gi slipp. Vi må se hva som skjer denne uka. Han skal undersøkes enda mer, så får vi se hva det bringer i form av kamper og spilletid, sier Solbakken.

– Hvis han ikke spiller, er det historisk. Han er den eneste som har spilt samtlige kamper for meg, fortsetter han.

Solbakken opplyser at det ikke er noen restriksjoner rundt bruken av Erling Braut Haaland.

Landslagssjefen overrasket med å ta ut David Møller Wolfe i troppen.

– Det er store muligheter for at han får sin debut, sier Solbakken.

Forsvarer Strandberg

Stefan Strandberg er også med. TV 2-ekspert Yaw Amankwah er blant dem som mener Strandberg ikke bør være i startelleveren.

– I elleveren går det ikke lenger an å forsvare at han skal spille. Det er ingenting av det han har levert for Vålerenga siden forrige samling som er i nærheten av landslagskvalitet, sier Amankwah.



Solbakken forsvarer Strandberg.

– Hvis du ser på prestasjonene til han og Leo har det jevnt over vært solid. Vi har sluppet til veldig få sjanser. Vi har sluppet inn for mange mål, men vi er blant de fire landene i kvaliken som har sluppet til færrest målsjanser. Stefan Strandberg har vært en del av det, sier Solbakken.

– Stefan har sine svakheter - og åpenbare svakheter også - når rommene blir for store og han havner i 1-mot-1-situasjoner. Jeg er enig i at hans prestasjoner etter forrige samling har vært en del svakere enn de siste tre-fire ukene før forrige samling. Men han spiller på kunstgress, et annet system og på en annen måte. Han er godt drillet i det vi gjør, sier Solbakken.

Keeper Ørjan Håskjold Nyland er også usikker.

– Han fikk en muskelgreie på trening i går. Det er touch and go. Jeg har tatt ham ut, for da jeg hadde en samtale med han, var dette ferskt. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta, sier Solbakken.

Keepere: Mathias Dyngeland, Ørjan Håskjold Nyland, Egil Selvik

Forsvarere: Stefan Strandberg, Kristoffer Ajer, Stian Gregersen, Marcus Holmgren Pedersen, David Wolfe, Fredrik Bjørkan, Leo Skiri Østigård

Midtbanespillere: Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Oscar Bobb, Antonio Nusa, Osame Sahraoui, Ola Solbakken, Kristian Thorstvedt, Hugo Vetlesen, Martin Ødegaard

Angripere: Bård Finne, Erling Braut Haaland, Jørgen Strand Larsen, Alexander Sørloth

Norge spiller privatlandskamp mot Færøyene på Ullevaal Stadion 16. november. Tre dager seinere venter Skottland i EM-kvalifiseringskamp på Hampden Park.

