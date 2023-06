Ødegaard reagerer: – Har fulgt etter oss hjem

Martin Ødegaard (24) uttaler seg for første gang om forholdet til Helene Spilling (27). Én ting styrer han sin begeistring for.

– Det er selvfølgelig hyggelig å få noen å dele opp- og nedturer med. Fin jente, så det er koselig det, sier Ødegaard med et smil til TV 2.



Hånd i hånd med at han har hatt sin hittil beste sesong på fotballbanen, har ryktene svirret om privatlivet.

Én ting plager ham. Og han synes det har vært verst i hjemlandet.

Ryktestorm

Det hele startet i midten av mars, da Spilling plutselig dukket opp med ham under en prisutdeling i London. Saken ble slått stort opp i norske medier.

Under den påfølgende landslagssamlingen klødde flere seg i hodet over at guttene i TV 2-podkasten «B-laget» ikke benyttet muligheten til å stille spørsmålet alle lurte på.

Da spørsmålet omsider kom under et pressetreff noen dager senere, fleipet drammenseren spørsmålene bort med beskjed om at han hadde «gledet seg til å snakke med B-laget om det».

Også i England vakte romansen oppsikt. I slutten av april skrøt tabloidavisen The Sun av å ha de første bildene av superparet på åpen gate i London.

PAPARAZZI: Her er Helene Spilling og Martin Ødegaard avbildet på en handletur i berømte Oxford Street av utenlandsk media. Foto: SplashNews.com

Så, etter en drøy måned til med spekulasjoner, kom bekreftelsen.

– Livet er bra, skrev Ødegaard og la til en serie med feriebilder, som Spilling har fortalt til TV 2 at var fra en tur til Maldivene.

– Plagsomt

Landslagskapteinen, som har opplevd et voldsomt medietrøkk rundt seg siden han slo igjennom bare 15 år gammel, har ikke hatt for vane å kommentere privatlivet offentlig.

Han synes at medienes fokus på sivilstatusen de siste månedene har vært i overkant.

– Jeg synes det er litt tullete egentlig, det er mye rart. Folk har vært veldig opptatt av det. Både fulgt etter meg og oss hjem der vi bor. Det har vært litt plagsomt for å være ærlig, men det hører med det òg, sier han til TV 2.

– Her i Norge eller i England?

– Begge deler. Det har vel vært verst i Norge.

– Hva forteller det deg?

– Det er vel sånt som hører med. Man må bare leve med det. Man skjønner jo at man er personer som er interessante for folk. Da blir det sånn. Men jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg fikk være mer i fred.

Dette er første gang han kommenterer forholdet til Spilling i media. De aller fleste av kortene holder han tett til brystet.

På spørsmål om hvordan han møtte «Skal vi danse»-profilen, ler han og gir følgende beskjed:

– Jeg tror ikke vi skal kjøre det her til noe datingskole-innslag!

HEMMELIGHETSFULL: Martin Ødegaard vil ikke dele for mange detaljer med omverdenen om forholdet til Helene Spilling. Foto: Andreas Molland / TV 2

– Høyere nivå enn noen gang

Lørdag leder han Norge ut på Ullevaal mot Skottland, i det som blir en uhyre viktig kamp for å nå EM.

Det gjør han etter en sesong der han har vært en av Premier Leagues beste spillere med 15 mål og sju målgivende pasninger.

– Jeg har levert på et høyere nivå enn jeg noen gang har gjort, sier Arsenal- og landslagskapteinen.

