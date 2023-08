Ødegaard med støtte: – Vi er alle med deg

Jurrien Timber har pådratt seg en korsbåndsskade i høyre kne. Det skriver Arsenal på sine sider.

– Jurrien skal opereres i løpet av de neste dagene og vil være ute av spill en periode, uttaler London-klubben.

SMELL: Jurrien Timber måtte gi seg i kampen mot Nottingham Forest. Foto: Adam Davy

Venstrebacken måtte ut etter 50 minutter i sesongåpningen mot Nottingham Forest.

– Knust over å dele at skaden min er mer alvorlig enn forventet, spesielt etter den varme velkomsten jeg har fått, skriver Timber selv på Instagram.

– Jeg er velsignet med mange flotte mennesker rundt meg. Sammen gjør vi alt for å komme tilbake så raskt og sterkt som mulig, sier forsvarsspilleren.



Kaptein Martin Ødegaard har kommet med støtte til sin lagkamerat.

– Vi er alle med deg bror, skriver Ødegaard på Instagram.

Landsmann og Liverpool-stjerne Virgil van Dijk har reagert med hjerter på innlegget.

Timber ble hentet fra den nederlandske toppklubben Ajax i sommer. Der har han vært hele karrieren.

– Jeg ville betale tilbake for den varme velkomsten, noe som ikke vil være mulig for den kommende perioden. Jeg vil selvfølgelig følge laget fra tribunen. Takk for at dere fikk meg til å føle meg hjemme på så kort tid, uttaler Timber.