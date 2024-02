Arsenal kjemper på tre fronter og er virkelig i ferd med å utfordre Liverpool og Manchester City om Premier League-tittelen. En av hovedgrunnene til at det har snudd den siste måneden er Martin Ødegaard.

Drammenseren med hovmesterblikket og den silkemyke pasningsfoten herjet med West Ham på søndag. To målgivende pasninger, sju sjanser skapt og over 100 ballberøringer er sjeldne tall i Premier League. Faktisk er det ingen Premier League-spillere som har levert samme tall siden 2003, skriver Opta.

– Finsmører maskineriet

Ødegaards majestetiske kamp mot London-rivalen var tema hos Europakommisjonen.

– Han driver med veldig stor idrett. Han er blant verdens absolutt beste i sin posisjon, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

– Luka Modric er gjerne det man har sammenlignet med. Han har vært benchmark. Så har Kevin De Bruyne sakte, men sikkert, tatt litt over. De er veldig forskjellige. De Bruyne har kraft og er bestemt i aksjonene. Ødegaard er med på alt. Han finsmører maskineriet samtidig som har slår de veldig smarte stikkerne. Han er den spilleren i Europa som skaper flest sjanser fra åpent spill, påpeker Stamsø-Møller.

Selv om Ødegaard er i kjempeform, vil verken Stamsø-Møller eller TV 2-kommentator Endre Olav Osnes stemple nordmannen som Europas mest kreative spiller.

– Ingen kan ta Ødegaard på tallene. Det er flere spillere på kontinentet som har flere målinvolveringer, men Ødegaard er den beste arkitekten i Europa akkurat nå, sier Osnes.

– Dominerte Liverpool fysisk

Selv om Arsenal scorer mål på bestilling, er det et annet aspekt ved laget som imponerer Stamsø-Møller.

– Det er morsomt at kapteinen til Arsenal er en feinschmecker. Men i tillegg har de William Saliba, Gabriel og Declan Rice som er jern. Det gjør at de kan dominere et lag som Liverpool fysisk. Det er kanskje det mest imponerende med Arsenal denne sesongen, sier TV 2-eksperten.

Neste uke venter Porto i åttedelsfinalen i Champions League. For øyeblikket rangerer Stamsø-Møller Arsenal som Europas tredje beste lag.

– Det er lag som en mye dårligere enn Arsenal som har vunnet Champions League før. De har fått en ganske enkel trekning, men det er først når de skal møte Manchester City og Real Madrid i dobbeltoppgjør at man ser det virkelige formatet i dette Arsenal-laget, sier Stamsø-Møller.