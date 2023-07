Odd-profilen bor i en campingvogn: – Det er en drøm

– Jeg ønsket å øve på og venne meg til å bo i en campingvogn. Sånn sett er dette perfekt.

Diogo Tomas avslører at det å bo i en campingvogn alltid har vært et ønske.

– Jeg har aldri fortalt dette til noen, men etter den siste kampen i karrieren min vil jeg pakke baggen min og bare reise av gårde med en campingvogn. Det er en drøm jeg har.

Stortrives

Da Tomas først kom til Odd og Norge flyttet han inn i et hus mens huseier ikke var til stede. Når hun nå er tilbake i sommer fikk Tomas tilbud om hotell. Det var ikke aktuelt for midtstopperen. Han ønsket en større frihet. Svaret ble en campingvogn.

– Jeg elsker det. Det er en enkel måte å leve på. Du trenger ikke tenke på for mye. Bare les en bok og kos deg.

TIL RETTE: Diogo Tomas har funnet seg godt til rette i sitt nye «hjem». Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det er en klassisk campingvogn. Et lite kjøkken, et lite toalett og en seng. Stort mer er det ikke plass til.

– Ja, den er liten, og, ja, jeg har ikke så mange ting. Men når man først har mange ting så ønsker man seg ofte mer. Det kan lede til lidelse. I denne vogna har jeg enda ikke lidd. Jeg nyter det.

– Å våkne til lyden av regn på taket her, det er nydelig.

Men selv om han stortrives med den nye og enkle tilværelsen, er det ikke alt han er like fornøyd med.

– Doen er liten, som en do man finner på en buss. Noen ganger må jeg bare ta med meg en dorull og gå i skogen, sier han og ler.

Det er ikke bare livet i en campingvogn Tomas har gode ord om. Han hyller også den norske naturen.

– Jeg hadde aldri trodd at Norge skulle være så vakkert. Å leve på et sted som dette, det gjør at jeg føler meg hel. At fotballen lar meg se all denne fine naturen, det er fantastisk.

Lever i øyeblikket

På banen er Tomas kjent for sine knallharde takling og tøffe spillestil. Men utenfor ønsker han å ha det rolig.

– Jeg liker å drikke te og lese bøker. Alt som gir meg energi. Jeg elsker naturen og alt som er vakkert.

TRIVES I SKOGEN: Odd-spiller Diogo Tomas er glad i naturen. Foto: Privat

25-åringen beskriver seg selv som en behersket person som ønsker å gjøre alt for å finne indre ro. Derfor er yoga noe han ofte tar i bruk.

– Yoga har hjulpet meg mye. Det er fascinerende hvor dypt du kan gå i deg selv og hvor mye man må konsentrere seg. Filosofien i yoga er vakker, og jeg liker hvordan du bruker tankene dine og kontrollerer pusten.

BUDDHA: Diogo Tomas har dekorert hagen med en statue av Buddha i den klassiske Lotusstillingen, som ofte forbindes med yoga. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Finsk-portugiseren forteller at yogaen hjelper han både av og på banen.

– Jeg spiller med mye følelser. Men samtidig er det viktig å ha kontroll over følelsene sine. Noen ganger må du klare å finne roen i alt kaoset som kan skje på banen.

Det er ingen tvil om at den høyreiste midtstopperen er glad i å leve i øyeblikket.

– Når jeg føler vinden treffer meg, så ønsker jeg å føle at jeg blir truffet. Da vil jeg ikke tenke på noe annet, på noen bekymringer, på fremtiden eller fortiden. Når jeg klarer å leve i øyeblikket, det er da jeg lever best.



I ØYEBLIKKET: For Diogo Tomas er det viktig å kunne leve seg inn i det som skjer her og nå Foto: Lukas Singdalsen Pettersen / TV 2

Kulthelt

Med sin karismatiske stil og væremåte er det ingen tvil om at Odd-spilleren har blitt en kulthelt i norsk fotball. Med drakten nede i shortsen og et langt krøllete hår har han blitt sammenliknet med flere legendariske fotballspillere fra 70- og 80-tallet, deriblant brasilianske Socrates.

– Jeg gjør det jeg føler for, derfor har jeg drakten slik. Samtidig gir det meg en litt dyrisk følelse, sånn at jeg er klar for alt. Men jeg må le noen ganger når jeg ser bilder av gamle spillere som likner på meg, med drakten nede i shortsen og langt hår.

LEGENDE: Socrates var en brasiliansk fotballspiller som regnes som en av landets beste spillere gjennom tidene. Det er liten tvil om likhetstrekkene mellom han og Odds Diogo Tomas. Foto: JORGE DURAN Les mer SKILLER SEG UT: Det er liten tvil om likhetstrekkene mellom Diogo Tomas og brasilianske Socrates. Foto: Svein Ove Ekornesvåg Les mer

At midtstopperen har en unik stil er bare noe av det som har gjort finsk-portugiseren så populær blant hjemmefansen på Skagerak Arena.

– Jeg elsker supporterne våre. Det er de som gir fotballen det lille ekstra. Spillere og trenere kommer og går, men fansen er de som gjør en klubb til det den er.

Forrige helg fikk Tomas gleden av å feire sammen med bortesupporterne på Color Line Stadion da han scoret for Odd i en 3-0 seieren i Aalesund.

JUBLER: Diogo Tomas feirer scoring i 3-0 seieren mot Aalesund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Når jeg ser dem i øynene, kan jeg se hvor mye fotballen betyr for dem. Det er helt fantastisk.

– Den tilknytningen jeg har fått til klubben, menneskene i klubben og stedet her er helt spesiell. Det har vært mange vakre øyeblikk allerede.

På søndag får Tomas muligheten til å gi Odd-supporterne enda flere øyeblikk å glede seg over. Da kommer Vålerenga på besøk.

– Jeg tror vi vinner, sier han.