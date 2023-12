Odd-juvel kaster skjorta: – Kleint

– Et forsøk på å gjøre norsk fotball mer sexy, forklarer klubbens engasjementsansvarlig.

Torsdag delte Odd en bildeserie i samarbeid med YouBrands. Der stiller 17 år gamle Faniel Tewelde opp i bar overkropp for å promotere «Odd-dressen».

Ideen var det engasjementsansvarlig i klubben Iver Honningdal som sto bak.

– Det er et forsøk på å gjøre norsk fotball litt mer sexy. Det er mange som mener at det og særlig Odd er grå og kjedelig. Dette var for å piffe inntrykket opp, forteller Honningdal fornøyd.

Avviser: – Stemmer ikke



Tewelde er mer ydmyk når TV 2 tar kontakt.

– Det var litt kleint, men det gikk fint, forteller 17-åringen om fotoseansen.



Klubbens engasjementssjef kontrer:

– Det er bare spill for galleriet, han elsket hvert eneste sekund. Å få på seg olje på brystet og stå å posere elsker Faniel. Det kommer flere, lover Honningdal.

– Det er veldig feil. Det stemmer ikke, han tuller, svarer Tewelde og ler.

SPENNENDE TALENT: Odds Faniel Tewelde (17). Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Honningdal opplyser at de lot seg påvirke av Slavia Praha, klubben til tidligere Odd-spiller Conrad Wallem, som hadde et lignende stunt.

– Da de kom til Europa League hadde de fått nye dresser. Da stilte spillerne i en frekk fotoshoot, noe vi har hentet inspirasjon fra:

– Vi får håpe på fulle tribuner nå, fortsetter Honningdal.



– Hvordan har responsen vært?

– Den har vært veldig bra. Det er noen frekke bilder, så jeg tror først og fremst gutta har fått mye meldinger. Så har det også tikket inn en del likes på flere plattformer. Da har vi truffet på det vi prøver på, svarer han.



– Mye interesse



Tewelde fikk sitt store gjennombrudd i Eliteserien i år og scoret fem mål for Odd.

– Det var veldig gøy. Jeg har fått til en del, men kan mer, sier 17-åringen selvsikkert.

Tewelde har kontrakt med skiensklubben frem til 2025.

– Jeg har hørt at det har vært mye interesse, men jeg vet ikke om noe konkret, sier det offensive Eliteserien-talentet.

– Du ønsker å bli i Odd?

– Det kommer an på hva som skjer. Jeg har jo lyst å være i Odd for å utvikle og etablere meg mer, svarer Tewelde.

