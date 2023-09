Nytt opplegg: – Forberedt på å være alene

Mens resten av herrelandslaget starter sesongoppkjøringen i lavlandet i Sverige, har Simen Hegstad Krüger reist alene til høyden i Italia.

For første gang på mange år skal han ha tradisjonelt høyderegime sesongen gjennom.

– Det er noen år siden vi har kjørt et ordentlig år med høydetrening, så jeg hadde lyst til å gi det et forsøk igjen. Jeg tror det er veldig riktig å lete etter ny stimuli, det gir ny motivasjon i treningshverdagen, sier Krüger til TV 2.



MEDALJEGROSSIST: Forrige gang Krüger var så mye i høyden som han planlegger denne sesongen var i forkant av OL i PyongChang. Den gangen ble det to gull og et sølv. Foto: Erik Johansen

De siste årene har de fleste herreløperne på landslaget foretrukket oppkjøring i lavlandet, til fordel for samlinger i høyden slik blant annet Petter Northug og Ole Einar Bjørndalen sverget til da de var aktive.

Unntaket har vært Johannes Høsflot Klæbo.

– Hadde håpet at vi kunne vært en gjeng

I forkant av årets sesong har det vært snakket om å gå tilbake til et opplegg som ligner mer på det som har vært vanlig tidligere.

Til slutt var det kun Krüger som ønsket å reise til høyden.

– Det er noen som føler at de har prøvd ut høyde, og de har konkludert med at for dem så funker lavlandet vel så bra. Jeg hadde jo håpet at vi kunne vært en gjeng. Det hadde vært hyggelig å være hele laget her, sier Krüger.

DISTANSELAGET: Simen Hegstag Krüger (til høyre) sammen med resten av løperne på distanselaget. De fire andre skal trene i skitunellen i Torsby den kommende uken. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Helt alene blir han likevel ikke, ettersom både landslaget for kvinner og rekruttjentene er på plass i Italia om et par dager.

Også landslagstrener Erik Myhr Nossum er til stede de første dagene av oppholdet.

– Selvfølgelig hadde jeg lyst til å få med meg resten av laget, men jeg var forberedt på at jeg kanskje måtte være en del alene hvis jeg skulle gå for dette, sier langrennsløperen.

Krüger, som leverte en svært god sesong forrige vinter og tok tre gull under VM i Planica, er fortsatt klar på at det er mulig å bli god uten å benytte seg av høydetrening i like stor grad som han planlegger denne sesongen.

– Et begrenset antall år igjen

Valget om å droppe landslagets opplegg i svenske Torsby og reise til Italia på samme tid som de kvinnelige løperne, handler vel så mye om å finne ny motivasjon.

MARKERT SEG: Krüger har markert seg også denne sommeren med flere seire og pallplasser på rulleski. Foto: Scanpix/Carina Johansen.

– Å gjøre det samme som i fjor hadde blitt litt kjedelig. Selv om det fungerte veldig bra forrige sesong, så tror jeg det er viktig å lete etter områder man kan utvikle og forbedre for å holde seg motivert over lengre tid, sier verdensmesteren.

30-åringen forteller at grunntreningen og filosofien er den samme som den alltid har vært, men at han synes det er lurt å passe på at ikke alt går på autopilot.

I tillegg er den kommende sesongen mesterskapsfri. Neste VM kommer ikke før på hjemmebane i Trondheim i 2025, mens neste vinter-OL blir arrangert vinteren etter, i 2026.

SOMMERKONKURRANSER: Simen Hegstad Krüger under Blinkfestivalen. Foto: Carina Johansen

– Jeg vet at jeg har et begrenset antall år igjen som aktiv, selv om jeg ikke har satt noen dato for når jeg er ferdig. Jeg følte at dersom dette er noe jeg skal benytte meg av de årene jeg har igjen, så er det en fin mulighet til å prøve det nå, forklarer Krüger.

Langrennsløperen blir etter planen værende i høyden i tre uker.

– Så får jeg ta en vurdering etter sesongen å se om dette er noe jeg skal bruke inn mot de mesterskapene som kommer, eller om jeg skal gå tilbake til det opplegget som jeg har hatt tidligere.