«Nytt medlem» får meldinger om Jakob: – Sånne ting svarer jeg ikke på

– Det er mange som er interessert i hvordan de trener og sånt, forteller Tuv Myhre til TV 2.

Han er i Budapest med mål om å kvalifisere seg til finalen på 5000 meter, der han potensielt kan få besøk av tre landsmenn: Narve Gilje Nordås, Henrik Ingebrigtsen og Jakob Ingebrigtsen.

De to sistnevnte har han trent ofte med, senest på høydesamling i St. Moritz og Budapest før VM.

Det er nesten som han er en del av Team Ingebrigtsen.

– Det gjelder ikke å gjøre noe dumt, forhåpentlig. Jeg får vise at jeg får det til her også, så kanskje jeg blir fullverdig medlem, fleiper 23-åringen.

– God søknad

Henrik Ingebrigtsen er glad for å ha unggutten med på laget.

– Er han å regne som en slags del av Team Ingebrigtsen?

– Han har i hvert fall lagt inn en god søknad, sier Henrik med et smil.

Selv ble han klart slått av Tuv Myhre under Bislett Games.

– Han er en sterk løper og er kompatibel med oss på mye av treningen, og spesielt med meg, da, fortsetter han, og legger til at Tuv Myhre kanskje også er bedre.

Tuv Myhre er klar på at han høster frukter av å trene tett med verdens beste mellomdistanseløper.

– Man ser jo veldig opp til Jakob og alt han gjør. Han er jo den beste.

IMPONERTE: Magnus Tuv Myhre ble beste nordmann under 5000-meteren på Bislett, og hang lenge med verdenseliten i fronten av feltet. Han slo Henrik Ingebrigtsen klart i det løpet. Foto: Fredrik Varfjell

Samtidig kan han ikke følge samme øktene, og farta til Jakob på de tøffeste dragene.

– Du ser hvor standarden ligger. Hvor god du må være på alt av øvelser, intervaller, rolige turer og driller. Alt blir mer kvalitet. Jeg føler absolutt at jeg har tatt et stort steg og mener at jeg er ganske mye bedre enn det jeg var for et år siden, sier Tuv Myhre.

– Gir ikke bort hemmeligheter

Med samarbeidet kommer også mer oppmerksomhet. Både fra løpermiljøet, og fans av Jakob. Han blir stadig kontaktet av håpefulle som vil ha en bit av den norske løpekongen.

– Jeg får meldinger på Instagram: «Kan du be Jakob om å være med på den og den podkasten for meg?». Jeg tror ikke jeg gidder å mase så mye på ham, ler Tuv Myhre.

– Det blir mer styr selvfølgelig, men jeg liker det også. Det er bra det.

– Er det folk som er nysgjerrig på treningen og vil vriste det ut av deg?

– Det er egentlig ikke så veldig mye. De spør litt da, om «hva slags økt var det» og sånt, men sånne ting svarer jeg ikke på.

– Det er ikke hemmelig, men det er ikke min hemmelighet å røpe i hvert fall. Da blir det som å spre det videre som min egen, og det blir litt feil, synes jeg.

DEBUTANT: Tuv Myhre får sin debut i VM under 5000 meteren i Budapest. Foto: Beate Oma Dahle

Før han begynte å trene med Ingebrigtsen-brødrene trente han allerede etter de samme grunnprinsippene. I det norske lang og mellomdistansemiljøet har man i mange år kopiert suksessoppskriften til Jakob, Filip, Henrik og Gjert.



Men det hjelper å komme tettere på. Særlig inn mot mesterskap.

– De fleste vet jo i grove trekk hva det er. Det er det som har vært det viktigste, hva jeg skal gjøre før mesterskap. Grunntreningen har jeg hatt ganske god kontroll på, men spissingen og konkurransespesifikke ting har vært en liten akilleshæl for meg.

– Springer for fort

I god Ingebrigtsen-ånd vanker det verbale advarsler om han bryter treningsprinsippene der intensitetsstyringen er alfa omega.

Henrik Ingebrigtsen tror at unggutten drar god nytte av å være med dem på trening, og forteller at de prøver å holde ham i skinnet hvis han kjører for hardt på under treningsøktene.

– Han får beskjed av Jakob og meg om at: «Du springer for fort, ro deg ned».

– Han har trent mer fornuftig enn jeg tror han hadde gjort hvis han ikke var med oss. Jeg er spent på å se hvordan det gir utslag i VM, sier Henrik.