Nytt finaletap for Ruud – men blir hyllet av Novak Djokovic

Superstjernen Novak Djokovic ble et nummer for stor for Casper Ruud. Serberen er imidlertid sikker på at nordmannen vil få revansj.

BLE BARE NESTEN: Novak Djokovic ble for sterk for Casper Ruud i søndagens finale i Torino, Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

Casper Ruud - Novak Djokovic 0-2 (5-7, 3-6)

Djokovic hyllet Ruud i takketalen etter triumfen.

– Jeg vet hvor hardt du jobber, sa serberen og henvendte seg til Snarøya-gutten.

– Arbeidsmoralen din er en inspirasjon for meg og mange andre spillere rundt om i verden. Du har hatt et fantastisk år. Gratulerer til deg og teamet ditt, fortsatte han.

PENGEDRYSS: Ruud får med seg om lag 22 millioner kroner fra ATP-sluttspillet. Som ubeseiret mester får Djokovic rundt 48 millioner kroner, tidenes største utbetaling i tennissporten. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

Ruud har tidligere i sesongen brutt barrierer ved å ta seg til store finaler: Masters 1000 i Miami, samt Grand Slam-turneringene Roland-Garros og US Open.

Djokovic trakk frem at Ruud nok innerst inn hadde håpet å vinne en av dem, men kom med en oppmuntring til 23-åringen.

– Å spille i to Grand Slam-finaler og i dag den største turneringen på ATP-touren, er veldig imponerende. Du er ennå ung og har fortsatt tid. Jeg er sikker på at du får hendene på et av de store trofeene snart, sa 35-åringen.

Ruud holdt selv en takketale der han i sedvanlig stil sjarmerte publikum. Ikke minst sjarmerte han kjæresten Maria Galligani:

(Video med tillatelse fra Discovery+):

Den norske tennisstjernen gratulerte også Djokovic.

– Jeg kan ikke forestille meg hvor vanskelig dette året har vært for deg til tider. Hatten av til deg, sa Ruud.

I tillegg til teamet sitt, takket han ballguttene- og jentene, dommerne og alle de andre som gjør turneringen mulig.

– Det gir meg motivasjon til å komme tilbake.

23-åringen sa også at han ser frem til å ta fatt på en ny sesong. Den vil han starte som treer på verdensrankingen.

SUPERSESONG: Men Casper Ruud hadde nok håpet på å få kloen i et av de store trofeene. Foto: Antonio Calanni

Tett kamp

Casper Ruud la ned en enorm innsats, men serberen Novak Djokovic ble for sterk i finalen i ATP-sluttspillet. Dermed ble det nok en gang finaletap for nordmannen i årets siste offisielle tenniskamp.

Det i et år som har vært utenkelig sterkt for Casper Ruud. 23-åringen kan se på 2022 som året hvor han nådde en finale i Masters 1000 i Miami, finale i Roland Garros, finale i US Open og nå en finale i ATP-sluttspillet.

Prestasjonene har vært massive og han har i 2022 vært rangert så høyt som nummer to. Hadde han vunnet finalen i US Open hadde han også vært verdenséner i 2022.

– Det har vært en fantastisk prestasjon og nordmannen har fullt fortjent spilt seg til andreplassen i Torino. Han har spilt tre av de fire store turneringene han har vært med på i år, sier Discoverys tennisekspert Sverre Krogh Sundbø til TV 2.

Og ser man på hvilke turneringer nordmannen har deltatt på i år så stemmer faktisk tallene. Australian Open deltok han ikke på ettersom han ble skadet like før turneringen startet. Dermed gjenstår det kun de tre resterende Grand Slam-finalene og denne finalen i Torino.

SEIER: Novak Djokovic kan juble igjen for seier i ATP-sluttspillet. Forrige gang han gjorde det var i 2015. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

Høyt nivå

I finalen var det Djokovic som kom best ut. Serberen gjorde så å si ingen feil, mens nordmannen virket smånervøs. Men det tok ikke lang tid før Ruud fant en god rytme. Første sett endte 7-5 til Djokovic.

I det andre settet var det en tett åpning, men så klarte serberen å bryte i Ruuds andre servegame. Djokovic viste frem en helt rå tennis i Torino og presterte så godt som nesten bare han kan gjøre.

Frustrasjonen til Ruud var også merkbar da Djokovic gikk opp til 3-1 i det andre settet. Da 35-åringen så gikk opp til 4-1 begynte det å se vrient ut for nordmannen.

Ruud klarte å mobilisere litt og ga Djokovic kamp. Det endte imidlertid med 6-3 til Djokovic i det andre settet og dermed vant serberen 2-0 over Ruud i finalen.

– Det er usannsynlig imponerende at han spiller seg til finalen. Jeg gleder meg til den dagen Ruud klarer å slå seg like mye løs på finalene som han gjør ellers. Jeg tror han blir litt preget av situasjonen, sier Krogh Sundbø og følger opp:

– Det gjør seg nok ekstra gjeldende når han har møtt de tre store. Han har en periode med ti poeng på rad, og så fort det blir skummelt tar han av på tempo og blir litt mer defensivt. Det holder ikke mot Djokovic.

Mystisk helsetilstand

Noe flere har bitt seg merke i særlig her i Torino er den fysiske tilstanden til serberen. Særlig i kampen mot Daniil Medvedev kunne man se Djokovic gispe etter luft og spasme-tendenser på den høyre armen.

Også i finalen mot Ruud kunne man igjen se dette tydelig. Tidligere i år har han sagt at han har slitt med noe som påvirker metabolske verdiene. Han ønsket da ikke å gå mer innpå hva han faktisk slet med.

Etter kampen mot Medvedev i Torino fikk han nok en gang spørsmål om helsen ettersom bildene var såpass tydelige som de var. Da mente han kun at det gikk på formen og at han rett og slett var sliten.

TV 2 har vært i kontakt med både norske og serbiske journalister og eksperter angående den fysiske tilstanden.

Ingen kan imidlertid si noe annet enn spekulasjoner som virkelig gjør det hele til en mystisk helsetilstand for superstjernen.