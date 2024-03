Nytt Brann-grep: – Jentene fortjener bedre

Med et bredt spekter av kompetanse, har Brann et av de fremste medisinske apparatene i Norge. Og med en storsatsing på kvinnelag, følger også et ansvar om å ivareta kvinners helse.

Nå har klubben tatt grep, og har fått inn en gynekolog som tilskudd til sitt medisinske apparat.

– Vi har funnet gynekologen, men vi har ikke lansert og formalisert det. Vi kan jo ansette én som en gimmick, men det er jo ikke det vi er interessert i. Vi vil ha noe som er virkelig bra, forteller Asle Kjellsen, lege i FK Brann, til TV 2.

NYTENKENDE: Asle Kjellsen. Foto: Terje Pedersen

Vil forebygge

I desember ba Brann-lege Christian Redisch klubben ansette en gynekolog i teamet, i en artikkel i BA.

Han forteller til TV 2 at han ønsker å kunne svare på de kvinnerelaterte problemstilligene.

– Mitt perspektiv er at jentene fortjener bedre enn det de har per i dag, sier Redisch.



En av årsakene til ansettelsen er forebygging av skader. Alvorlige korsbåndskader er skaden med hyppigst frekvens for kvinner.

– Derfor vil jeg ha inn gynekologer med kompetanse på dette, slik at vi kan trekke disse erfaringene inn og gjøre våre vurderinger og implementere det inn i treningsaktivitet og i hverdagen vår, forteller Redisch.



KAPTEIN: Marthine Østenstad. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

En av de som tror et slikt grep kan gjøre stor forskjell, er Marthine Østenstad. Hun tok nylig over kapteinsbindet i klubben.

– Hvis Brann klarer å få sånne små detaljer på plass som ingen andre har, så gjør det oss litt bedre hver dag. Jeg er stolt over å være en del av en klubb som setter sånne viktige ting på agendaen, sier Østenstad til TV 2.

I tillegg til Brann, har også Rosenborg Kvinner inngått en avtale om å få egen gynekolog inn i laget.

Store forskjeller

Til tross for at et slikt grep i Brann er et kjempesteg for fokuset på kvinnehelse i norsk fotball, vil det likevel kunne være med på å øke forskjellene mellom de største og minste klubbene.

En av bekymringene, er den store forskjellen på ressurstilgang i klubbene.

– Jeg tror det er mindre sjanse for å ryke korsbåndet i en større klubb enn i en mindre klubb. De følger deg mer opp og går litt mer i dybden hos hver enkelt. Og det er kjipt at det skal være sånn, forteller Julie Austdal til TV 2.



Hun er en av 24 spillere som har fått påvist en alvorlig korsbåndskade i Toppserien de to siste årene. 21-åringen rakk én kamp for Røa før korsbåndet røk.

Branns nye helsegrep vil være viktig, mener Austdal. Hun tror og at det vil være bra for klubben med flere ressurser som kan se på hver enkelt spiller.

HYLLER: Julie Austdal spiller for Øvrevoll Hosle IL i førstedivisjon. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Likevel har hun bekymringer for klubbene som ikke er storsatsinger.

– Det blir nok et sprik. I de mindre klubbene så har du ikke de samme ressursene og da kan de ikke ta like godt hensyn til hver enkelt. Da vil det jo på sikt kunne bli flere skader i de mindre klubbene fordi de ikke har nok penger til å gjøre det samme som de store klubbene, forteller hun.

Stavanger-jenta er nå tilbake på fotballbanen etter korsbåndskaden hun pådro seg i 2022, og spiller for 1. divisjonsklubben Øvrevoll Hosle IL.

– Jeg tror at det vil bli bedre med tiden, når man ser hvor mange som ryker korsbåndet i kvinnefotballen. De må jo gjøre noe på sikt, sier hun og legger til:



– Brann er så heldige som får hentet inn sånne folk. Jeg håper andre klubber følger etter. Og at det ikke bare er de største klubbene. Det er viktig uansett hvor du spiller.

– Stolt

LSK Kvinner-keeper Cecilie Fiskerstrand har i likhet med Austdal vært gjennom skaden de fleste frykter. Hun etterlyser tydelig forskning på kvinnehelse i samfunnet – spesielt i toppidretten.

MER FORSKNING: Cecilie Fiskerstrand. Her i et intervju med TV 2 fra Langevåg. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Det meste av forskning vi baserer oss på nå, det er forskning som er gjort på menn. Vi trenger mer om kvinner, slik at vi kan lære mer om kvinnekroppen og kan optimalisere hverdagen, sier Fiskerstrand.

Fiskerstrand er nå fullt tilbake i spill etter at hun røk korsbåndet under en LSK-trening i mai 2022. Sunnmøringen hyller Brann-grepet.

– Det er veldig viktig at det er snakk om og at det skjer ting. Jeg tror at det kommer til å være mange måter å gjøre det på, så er det smartere folk enn meg som må finne ut akkurat hva vi må gjøre. Men bare det at det skjer ting tror jeg er med på å redusere skadeomfanget, avslutter landslagskeeperen.