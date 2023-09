Nytt bråk: – Helt absurd

Nok en gang har et sjakkparti som Hans Niemann har spilt skapt reaksjoner.

– Det er en helt absurd situasjon, og en merkelig video, sier TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.



Det etter et vennskapsoppgjør på nett mellom amerikaneren og tidligere verdensmester Vladimir Kramnik fra Russland forrige lørdag.

SKEPTISK: Vladimir Kramnik spilte mot Hans Niemann. Her fra Norway Chess i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB

Niemann spilte med svarte brikker, et oppsett som Kramnik regnes som ledende på, men russeren tapte.

Det ble deretter omkamp, hvor Kramnik ville tape med vilje, etter en åpning som gjorde at Niemann kunne sette sjakk matt på tre trekk.

Men istedenfor å gjøre det ga Niemann opp partiet.

– Det var en protest på Kramniks protest, forklarer Hammer.

KONTROVERSIELL: Hans Niemann har tidligere blitt anklaget for juks av Magnus Carlsen. Foto: TIM VIZER

– Ukomfortabel



De siste dagene har sjakkverden stilt spørsmål til hva som egentlig skjedde.

Nå har Kramnik kommet med sin versjon i en Youtube-video, der han antyder at Niemann ikke spiller redelig.

– I kampen var det øyeblikk som gjorde meg ukomfortabel. Måten han spilte var så uvanlig i noen trekk og da særlig tidsbruken, sier Kramnik.

– Jeg følte meg ikke sikker. Noen merkelige ting foregår. Jeg ville vise at jeg ikke ville spille for å gjøre det tydelig for min motstander, fortsetter han.

TV 2s sjakkekspert stiller seg undrende til videoen.

– Det er underforstått en jukseanklage, men man kan trygt si at argumentene hans ikke henger på greip. Da han (Niemann) spilte raskt var det mistenkelig, men også da han tenkte. Det er ingen tvil på hva han mener, sier Hammer.

Hammer forteller videre at Kramnik ofte har et dårlig rykte som taper.

– Mitt inntrykk er at han har anklaget veldig mange andre før, så han har ikke veldig god kredibilitet på akkurat det. Jeg så de første fem minuttene og det var nok for meg til å synes det var litt tynt, mener Hammer.

KRITISK: TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Mener mange har feil fokus

Sjakkeksperten stusser over det store fokuset på enkeltpersoner og ikke hvordan man kan løse juks i sjakken generelt.

– Niemann har blitt det offentlige fjeset for juks i sporten, men det er ekstremt mange flere som har jukset over nett. Disse toppspillerne burde vite bedre enn å henge seg opp i Niemann, når det er mange andre som har svin på skogen, sier Hammer.

Samtidig savner TV 2-eksprten en større diskusjon rundt personer som jukser.

– De har kjørt en linje på at så lenge du tilstår, får man en sjanse nummer to. Jeg vil at man mer skal diskutere problemstillingen enn personer. Et voldsomt personfokus som det er nå, er ikke gunstig for noen.

I august kom det frem i en felles uttalse fra chess.com at Magnus Carlsen er åpen for å spille mot Hans Niemann igjen.

– Jeg erkjenner og forstår chess.coms rapport, inkludert dens uttalelse om at det ikke er noen avgjørende bevis for at Niemann jukset i kampen mot meg i Sinquefield Cup, uttalte Carlsen.



– Jeg er glad for at rettssaken mot Magnus Carlsen og Chess.com har blitt løst på en gjensidig akseptabel måte og at jeg kommer tilbake til Chess.com, sa Niemann.