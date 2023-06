Nysingel og med «umulig» mål: – Jeg må jo prøve

Ny hverdag for skiskytter Vetle Sjåstad Christiansen.

De fleste nordmenn forbinder Mallorca med ferie og avslapning, men for skiskytterherrene er det en litt annen hverdag som har møtt de på den spanske solkysten.

For på nordsiden av øya, en liten times kjøretur fra Palma, møter TV 2 fem heseblesende skiskyttere på sykkelsetet. Ti kilometers stigning opp stupbratte Sa Calobra skal bestiges – og det raskest mulig, i stekende spansk sol.

KNALLHARDT REGIME: Skiskytterene ligger ikke på latsiden på Mallorca. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Til slutt er det Filip Fjeld Andersen som kan løfte armene i været som førstemann over målstreken. Også Vetle Sjåstad Christiansen utmerker seg med en god klatreetappe – kanskje noe overraskende, i alle fall ifølge ham selv.

YNGSTE LEVERTE: Filip Fjeld Andersen (t.v.) var sterkest opp Sa Calobra. Her sammen med Tarjei Bø, Sturla Holm Lægreid og Vetle Sjåstad Christiansen (t.h.) Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Målet mitt var jo egentlig bare å slå Siegfried (Mazet, landslagets skytetrener), sier Christiansen til TV 2.

– Så er jeg også ganske fornøyd med at jeg klarte å holde TV 2 bak meg hele veien, fortsetter 31-åringen flirende inn i TV-kameraet.

AVSLAPNING ETTER SYKKELØKT: Vetle Sjåstad Christiansen har nettopp tatt seg en velfotjent iskrem etter den brutale sykkeløkten på Mallorca. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Trives i søkelyset

For det hører sjeldenhetene til at den blide Geilo-karen sliter med å prestere når det er kameraer i nærheten.

Sjåstad Christiansen er kjent for sitt gode humør, og er av mange betegnet som skiskytterlandslagets store ordsmed.

Og hans gode ordforråd kan fort vise seg å ha en forklaring.

– Jeg har jo blitt fortalt at da lillesøsteren min, Tiril, ble født, så krevde hun ganske mye tid og oppmerksomhet fra mamma og pappa. Da ble jeg lagt i senga med en alfabetbok og satt til å lese, forteller 31-åringen, godt tilbakelent i en solstol på den idylliske stranden Port de Pollença.

TILBAKELENT PÅ STRANDA: Viktig å få inn et par soltimer når man er på samling i varmere strøk. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Det hjelper også å være oppvokst i en søskenflokk hvor TV-personlighetene har vokst frem en etter en.

Både storesøster Pia Rivelsrud og lillesøster Tiril Sjåstad Christiansen har gjort karriere av å være på skjermen etter at egne idrettskarrierer tok slutt. Sistnevnte blant annet som programleder i TV 2-suksessen Farmen Kjendis.

TV-SØSTER: Lillesøster Tiril Sjåstad Christiansen har gjort det stort som programleder for Farmen Kjendis. Her sammen med deltaker Aleksander Sæterstøl. Foto: Espen Solli

– Jeg har jo to søstre som «bjudar» på, så det var nok kanskje litt kamp om oppmerksomheten fra mamma og pappa da vi var mindre. Da er det kanskje naturlig at man i dag trives med nettopp det, forteller familiens skiskytter.

Stjernesmellen

Men selv om Sjåstad Christiansen har rykte på seg for å være en skøyer med godt humør, har 31-åringen også hatt sine utfordringer opp gjennom årene.

I starten av 20-årene gikk den da ferske eliteskiskytteren på en ordentlig smell. Både fysisk og psykisk.

HELT I KJELLEREN: Vetle Sjåstad Christiansen gikk i kjelleren tilbake når han var fersk på elitelandslaget. Her tilbake i 2013. Foto: Carina Johansen

– Da gikk jeg ordentlig i kjelleren. Jeg var fersk og gikk på den berømte «stjernesmellen». Det var et resultat av sykdom kombinert med at jeg ikke lyttet skikkelig til kroppen. Det har jeg alltid sagt har vært min tøffeste tid, men samtidig ville jeg ikke vært den foruten, forteller Sjåstad Christiansen før han fortsetter:

– Kall det gjerne en klisjé, men man må gjennom de nedturene for å oppleve de ekstra sterke og gode oppturene. Jeg tror ikke jeg hadde vært så god som jeg er nå om jeg ikke hadde vært gjennom det jeg opplevde på den tiden.

BARIS PÅ STRANDPROMENADEN: Skiskytterherrene på løpetur langs stranda i Pollenca. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Kjærlighetsbrudd

31-åringen beskriver seg selv som en mester på å takle motgang.

– Jeg tror jeg er, med all ydmykhet, verdens beste på å takle motgang. Jeg føler jeg har blitt flink til å sette livet i perspektiv.



Det har nok også kommet godt med når han denne våren møtte motgang også på hjemmebane.

– Det var et kjæresteforhold som røyk i våres, innrømmer Sjåstad Christiansen, før han tar seg en tenkepause.

– Det er jo ikke til å legge skjul på at det ikke alltid er så lett når man er mye borte. Vanskeligere blir det jo også når også den andre parten studerer et annet sted. Så jeg har rett og slett blitt enslig i løpet av våren, men jeg prøver å takle det best mulig, forteller skiskytteren åpenhjertig.

NYSINGEL: Skiskytter Vetle Sjåstad Christiansen bruker tiden som nysingel på Mallorca. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

På spørsmål om det å være i verdenstoppen i skiskyting er en fordel eller ulempe når det kommer til kjærlighet og dating, er Sjåstad Christiansen klar i sin tale.

– Jeg tror egentlig det er veldig dårlig for kjærlighetslivet å være god i skiskyting, ler han, og fortsetter:

– Det er jo synonymt med å reise og være mye borte, og det tror jeg mange idrettsutøvere kjenner på. Det er utfordrende å få den tida hjemme for å pleie kjærligheten, men jeg stresser ikke. Det lykkes nok for meg på tredje forsøk, sier han med et smil.

«Umulig» mål

Nå legges alt fokus på en ny sesongoppkjøring, og Sjåstad Christiansen går «all in» med kun ett mål for øyet.

I fjor endte han som nummer tre sammenlagt i verdenscupen. Nå er målet å gå helt til topps.

– Jeg har jo lyst å vinne verdenscupen sammenlagt. Det er jo alle skiskytteres store drøm. Den henger høyt for oss.

Men Sjåstad Christiansen innrømmer at målet er hårete, for skal han vinne verdenscupkula må han slå en lagkamerat som forrige sesong var uslåelig.

STRANDLØVER: Vetle Sjåstad Christiansen og Tarjei Bø nyter dagene på treningsleir på Mallorca. Kanskje får de et forsprang på suverene Johannes Thingnes Bø som denne sesongen velger å stå over en del samlinger. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Jeg har jo sett at det er mulig, men Johannes (Thingnes Bø) var fryktelig god i fjor, erkjenner Geilo-utøveren mens han rister litt oppgitt på hodet og ler.

– Er han på sitt beste i år også, så er jeg usikker om jeg klarer å slå ham, men jeg har tenkt til å prøve.