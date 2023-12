Nye opplysninger til TV 2: Maalen fortsetter i RBK

Torsdag erfarer flere medier, inkludert TV 2, at FCKs U19-trener Alfred Johansson blir ny RBK-trener.

Nå kan TV 2 avsløre at Svein Maalen også er informert om dette. Ifølge TV 2s opplysninger skal 45-åringen, som har vært midlertidig trener siden i sommer, blitt informert av ledelsen i klubben torsdag.

Tidligere torsdag skrev TV 2 at mye tydet på at Svein Maalen da er ferdig i Rosenborg, men ifølge nye opplysninger har hovedpersonen fått beskjed fra klubben om at de svært gjerne ser han tilbake i hans gamle rolle som trenerutvikler.

Maalen selv skal, slik TV 2 forstår det, ha et stort ønske om å fortsette i klubben og han skal være klar for å tre tilbake i sin gamle rolle så fort som mulig.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra verken Svein Maalen eller RBKs daglige leder Tore Berdal. Duoen har ikke besvart kanalens henvendelser torsdag.