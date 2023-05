Nye opplysninger: Leder AaFK mot Molde

Lars Arne Nilsens tid i Aalesund går mot slutten, meldte Sunnmørsposten mandag.

Det stemte overens med opplysninger TV 2 fikk, men etter hektisk møtevirksomhet mandag er konklusjonen at han får fortsette enn så lenge.



Etter at spillergruppen har meldt om full tillit til hovedtreneren, er det besluttet at han leder AaFK mot erkerival Molde onsdag.

Aafk har hatt en svært svak start på sesongen med fire strake tap, og ifølge avisen har det vært møter på Color Line stadion mandag. Styreleder Gunnar Haagensen ble avbildet på stadion av Sunnmørsposten tidligere mandag.

– Klubben har ikke fått nok ut av det spillematerialet som vi har. Disse guttene er gode, men vi har ikke fått uttelling for det. Man kan skylde på banen i går, men 4-0 er litt for mye, sier Haagensen.

Lars Arne Nilsen ledet Aalesunds trening mandag. Foto: Arne Rovick, TV 2.

– Det er spekulasjoner det vi ser i media. Det er naturlig at ting blir diskutert etter en tøff start, men det er ingen konklusjoner i at det ene eller andre skal skje, sier pressesjef i Aafk, Terje Erstad til TV 2.

Ifølge TV 2s opplysninger hadde Lars Arne Nilsen mandag morgen et møte med styreleder Gunnar Haagensen der klubbens sportslige situasjon var tema.

Møtet skal ha vært alvorspreget på grunn av de alarmerende prestasjonene, men Nilsen skal ikke ha fått beskjed om at klubben ønsket å gå inn i forhandlinger om en sluttavtale.

Tidlig mandag ettermiddag har Nilsen og hans trenerteam fortsatt ikke mottatt signaler fra styret eller ledelsen om at han er i ferd med å få sparken, får TV 2 opplyst.



– Ikke konkludert noe



Etter det Sunnmørsposten erfarer står også sportssjef Bjørn Erik Melland i fare for å miste jobben som han har hatt siden 2017.

– Haagensen var innom for å snakke med vår klubbdirektør, og det gjør han ofte. Så er det naturlig ta han snakker om tingenes tilstand. I en profesjonell fotballklubb må man hele tiden vurdere resultater og sånne ting, det er også blitt gjort i dag, sier Erstad.



– Er det Lars Arne Nilsen som leder laget mot Molde på onsdag?



– Det er planen. Så får vi se om det skjer på onsdag, men det er ikke noen annen plan enn det nå. Det er ikke fattet noe vedtak om at Lars Arne Nilsen skal få sparken.

– Hvordan stiller Nilsen seg til det som nå skrives?

Pressesjef i Aalesund, Terje Erstad. Foto: Arne Rovick, TV 2.

– Han er vel egentlig litt uforstående til det, for det er ikke konkludert noe rundt det. Han svarer nok det samme som han gjorde etter kampen i går, at han er i en prosess med laget, at det er en tøff start, men at han har troen på at det er noe som kan snus.



– Lars Arne Nilsen leder treningen i dag. Jeg har ingen kommentar utover det, sier klubbdirektør Ronny Stokke til TV 2.

Lars Arne Nilsen og Bjørn Erik Melland har ikke besvart TV 2s henvendelser.

– Aalesund har hatt en svak oppkjøring og de har vært forferdelig til nå i sesongen. De gikk inn i sesongen med et ønske og lovnad om å spille mer underholdende fotball og skape sin identitet. Det har man sett fint lit til, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Aalesund tapte 0-4 for Sandefjord søndag. Etter de fire første kampene står de med null poeng, null scoringer og ligger sist på tabellen.

– Når de taper så klart og på måten de gjorde for Sandefjord, er det fullstendig krise. Akkurat nå er Aalesund et lag blottet for profiler, de har ingen fart i bakre rekker, ingen kreativitet fremover og ingen som scorer mål. At Aalesund nå foretar seg noe, er egentlig som forventet, sier Mathisen.

TUNG START: Aaleund ligger nederst på tabellen uten poeng etter sesongens fire første kamper. Foto: Arne Rovick, TV 2.

Etter søndagens tap sa Melland at Nilsens trenerfremtid ikke hadde blitt diskutert.

– Det har ikke vært et tema. Han har tillit hos oss. Vi er nødt til å snu dette sammen, sa sportssjefen.

Nilsen har vært Aalesund-trener siden 2020.