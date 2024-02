Nye detaljer om anklagene

Mandag ble det kjent at Formel 1-laget Red Bull Racing har startet en ekstern etterforskning av sin egen sjef, Christian Horner.

Red Bull har uttalt at anklagene er svært alvorlige.

Horner er en profilert skikkelse fra Formel 1, særlig etter hans rolle i Netflix-serien Drive to Survive og lagets sportslige suksess de siste sesongene.

Ifølge BBC skal anklagene handle om «upassende oppførsel av en kontrollerende natur».

Nå har det framkommet ny informasjon om anklagene.

Upassende bilder

Det var den engelske avisen The Guardian og nederlandske De Telegraaf som har kommet med detaljene.

De skriver at anklagene skal omhandle upassende bilder sendt fra Red Bull-sjefen til en kvinnelig ansatt i støtteapparatet.

Hendelsen skal ha funnet sted i Kitzbühel i Østerrike under et verdenscuprenn i alpint.

Horner benekter alle anklager.

Det er i skrivende stund kun fire uker til åpningsløpet i årets Formel 1-sesong i Bahrain.

SPORTSLIG SUKSESS: Christian Horner har ledet Red Bull-laget til mange triumfer. Foto: ANDRES STAPFF

Lengstsittende

Det østerrikske laget har nytt stor suksess under briten.

Max Verstappen har vunnet de tre siste verdensmesterskapene. Red Bull har også vunnet konstruktørmesterskapet de to siste sesongene.

Horner, som er gift med tidligere Spice Girl Geri Halliwell, har ledet laget siden 2005. Under hans ledelse har laget vunnet sju verdensmesterskap totalt og seks konstruktørmesterskap.

GIFT: Christian og Geri Halliwell-Horner. Foto: Bradley Collyer

Fjorårets sesong var Red Bull fullstendig dominerende og vant 21 av 22 løp.

Carlos Sainz Jr. var den eneste fra et annet lag enn Red Bull som vant et løp. Han går nå inn i sin siste sesong for Ferrari etter sjokknyheten at Lewis Hamilton kjører for Ferrari fra 2025.