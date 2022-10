Nyck de Vries har sikret seg et sete i Formel 1

NYKOMMER: Nyck de Vries har imponert i både formel E og i lavere formel-klasser. Nå er han klar for Formel 1. Foto: XPB

Natt til lørdag bekrefter F1 at både Pierre Gasly (26) og nykommeren Nyck de Vries (27) nå har sikret seg et sete til den neste sesongen av Formel 1-sirkuset.

Nederlenderen de Vries skal kjøre for AlphaTauri i 2023. Nyheten ble kjent samtidig som Gasly meldte overgang fra AlphaTauri til Alpine.

27 åringen blir dermed lagkammerat med japanske Yuki Tsunoda, som har kjørt for laget siden starten av 2021.

– Jeg er ekstremt spent på å bli en del av Scuderia AlphaTauri for 2023, og jeg vil takke både Red Bull og teamet for at de gir meg muligheten til å kjøre i Formel 1, sier de Vries til F1 sitt offisielle nettsted.

Red Bull er søsterselskapet til AlphaTauri.

Viste hva han var god for

De Vries har imponert over flere år. I 2019 vant han hele Formel 2-klassen, og i 2021 stakk han av med seieren i Formel E. Siden har han vært reservefører for Mercedes.

STJAL SHOWET: Nyck de Vries imponerte stort da han under italienske Grand Prix stakk av med en niendeplass i sitt første Formel 1-race noen sinne. Foto: Luca Rossini / ipa-agency.net

Det var dog under italienske Grand Prix 2022 at nederlenderen virkelig fikk vist paddocken og publikum hva han var god for.

Takket være en sengeliggende Alex Albon, kom nederlenderen inn som Williams redning, og stakk av med en solid niendeplass i sitt aller første Formel 1-race.

Godt forberedt

– Etter Formel 2 valgte jeg en litt annen vei innen motorsport, men Formel 1 har alltid vært drømmen min, og jeg er takknemlig for at den blir oppfylt.

Nederlenderen legger ikke skjul på at livet som reservefører har gitt ham en god posisjon før den kommende sesongen, og er tydelig på at han føler seg forberedt på det som kommer.

– Etter å ha tilbrakt store deler av tenårene mine i Italia på grunn av gokart, har jeg alltid følt meg som hjemme der. For meg er det flott å bli en del av et italiensk lag, sier den ferske Formel 1-føreren.