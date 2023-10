Ny vending etter Ronaldo-kyss

I forbindelse med den asiatiske Champions League var Cristiano Ronaldos saudiarabiske klubb Al-Nassr på besøk i Iran for kampen mot Persepolis.

Etter 2-0-seieren møtte superstjernen den iranske kunstneren Fatemeh Hamami. 34-åringen er lam i 85 prosent av kroppen, og kjent for å male med føttene, skriver svenske Expressen.

Hamami viste stolt fram to kunstverk av Ronaldo, som tydelig gjorde portugiseren glad. 38-åringen takket for gaven med å gi kunstneren en klem og ett kyss på hodet.

Bilder og videoer spredte seg raskt på sosiale medier, mens storaviser kunne melde at gesten kunne få konsekvenser for 38-åringen.

«Hvis Ronaldo vender tilbake til Iran, kan han straffes med piskeslag», rapporterte italienske Corriere dello Sport.

«Iranske medier som Roydad24 og Sharq Emroz rapporterer at Cristiano Ronaldo kan risikere å få en straff for utroskap på 99 piskeslag», skrev spanske Marca.

Iranske myndigheter er kjent for en rekke menneskerettighetsbrudd. Jina (Mahsa) Amini død i moralpolitiets varetekt ble symbolet på iranernes kamp for menneskerettigheter og frihet.

Irans ambassade i Spania slår nå tilbake mot Ronaldo-rapportene.

– Vi avviser sterkt at det skal forekomme en rettsavgjørelse som gjelder en internasjonal idrettsutøver i Iran, skriver ambassaden på X.

– Cristiano Ronaldos reise til Iran ble veldig godt mottatt av folket og myndighetene. Hans oppriktige og fine møte med Fatemeh Hamami ble både hyllet og beundret av det iranske folk og forbundet, skriver de.

Ronaldo er i helgen aktuell med sitt landslag Portugal, og scoret to mål da Slovakia ble slått 3–2 fredag. Det betyr at fotballnasjonen allerede er klare for neste sommers EM i Tyskland.

Mandag kan du se Ronaldo og co. mot Bosnia fra 20.30 på TV 2 Play.