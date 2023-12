Ny United-mann: – Han er ekstremt krevende

– Nå har Dave øvd seg i Nice i to år, og han har vel nesten sparket alle i hele fotballklubben, sier Gabriel Rash og ler.

– Med tanke på United, er det vel kanskje det den klubben trenger. At det blir rørt skikkelig i gryta der, uten at jeg er noen fotballekspert, fortsetter han.

Rasch jobber nå som sportsdirektør i det norske sykkel-profflaget Uno-X.

SYKKELSJEF: Tidligere proffrytter Gabriel Rasch jobber nå som sportsdirektør for Uno-X. Foto: Frode Hoff / TV 2

Tidligere jobbet han for et av sykkelsportens største lag: Team Sky, som byttet navn til Team Ineos da Sir Jim Ratcliffe kjøpte seg inn.

Ratcliffe har også investert i Formel 1, seiling, rugby og løping, i tillegg til å eie fotballagene Lausanne og Nice.

Sist i rekken er Manchester United. Ratcliffe og Ineos har kjøpt 25 prosent av klubben, og får kontroll over den sportslige avdelingen.

– Ratcliffe har en drøm om å ha en gruppe med store, verdensledende lag i forskjellige idretter som kan dra nytte av hverandre. Det er det han og Dave har jobbet med de siste årene, egentlig, forklarer Rasch.

Han snakker om Sir Dave Brailsford, Ratcliffes høyre hånd og sjef for Ineos' sportssatsing.

Brailsford har slått seg opp i idretten som sykkelleder, og har rykte på seg for å være ekstremt opptatt av å hente marginer.

UNITED-LEDERE: Sir Jim Ratcliffe (til venstre) har kjøpt 25 prosent av Manchester United med sitt selskap Ineos, og tar over den sportslige kontrollen. Her poserer han og Sir Dave Brailsford (til høyre) med den tidligere stjernesyklisten Chris Froome. Foto: Martin Rickett

Det er ventet at han vil få et sete i Manchester Uniteds britiske klubbstyre, skriver Sky Sports.

– Bunnpunkt

De siste årene har Brailsford hatt en rolle i Nice, som også eies av Ineos. Ifølge BBC gjorde 59-åringen en vurdering av den franske fotballklubben i 2021.

Like etter ga sentrale klubbtopper seg, som førte til at Brailsford fikk større innflytelse på spilleroverganger enn først tenkt.

Han skal ha vært delaktig i at spillere som Aaron Ramsey, Ross Barkley og Nicolas Pépé ble hentet til klubben i 2022, etter å ha ansatt en «overgangskonsulent».

AMBISIØS: Sir Jim Ratcliffe ønsker å ta Nice til Champions League. Etter halvspilt sesong er klubben i rute. Foto: Eric Gaillard / Reuters / NTB

Sesongen blir beskrevet som «et bunnpunkt» i Manchester Evening News. Den endte på niendeplass, og trøbbelet skal ha ført til at det ble tatt grep.

For eksempel ble Lens' suksessfulle sportsdirektør Florent Ghisolfi hentet inn.

Og nå svinger det av Nice. Etter halvspilt sesong ligger laget fra den franske rivieraen på andreplass, kun bak PSG. De har kurs mot Champions League-spill neste sesong, for første gang med Ineos på eiersiden.

I Manchester vil Brailsford se til en avdeling for prestasjon og rekruttering, ifølge The Times.

– Et jag hele tiden

Norske Rasch forteller om en knallhard leder.

– Han er ekstremt krevende og veldig tøff. Han er en sånn som kan få deg til å føle at du gjør en dårlig jobb, på en måte.

– På en annen side er han den jeg har lært mest av i mitt liv, utenom Birger Hungerholdt (tidligere syklist). Han er veldig motiverende og lærerik å være sammen med, og en type som setter sinnssykt høye krav til seg selv. Da er det vanskelig ikke å gjøre det ved siden av, poengterer Rasch.

Han kommer med et eksempel:

– Vi vinner et sykkelløp, og så er det på en måte en kort feiring, men talen hans da påfølgende er at vi må bli enda bedre. Så det var et jag hele tiden med ham.

Rasch tror ikke det blir noe annerledes på Old Trafford.

– Jeg tror det blir ekstremt tøft, og at han allerede har noen i kikkerten som skal inn der og en del som skal ut. At det blir en del omveltninger, både på trener- og spillersiden.

Ukultur?

Manchester United har slitt sportslig siden Sir Alex Ferguson ga seg. Blant eksperter og kommentatorer blir det spekulert på om det er en «ukultur» i garderoben som fører til at laget ikke presterer.

Rasch tror det kan ha en positiv effekt at noen med bakgrunn fra andre felt kommer inn i fotballklubben.

– Han har innblikket med å se idretter på tvers. Det er ikke dermed sagt at det hadde vært positivt for Uno-X å få inn en skitrener, men når du har vært nok i forskjellige verdensledende lag, klarer du å dra de parallellene, poengterer han.

– Ernæringsfysiologer, trenere, leger og alt mulig som vi har hatt i Team Sky – han setter seg inn i alt, og absolutt alt. Det vil nok ikke bli sånn at noe ikke er på plass, varsler sykkel-direktøren.