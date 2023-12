Ny United-flause: – Det er så dårlig

SKUFFET: Christian Eriksen og Jonny Evans måtte nok en gang oppleve et tap på bortebane. Foto: Rui Vieira

Nottingham Forest - Manchester United 2-1 (0-0)

Nottingham Forest slo Manchester United 2-1 på City Ground.

Dermed greide ikke de røde djevlene å følge opp seieren mot Aston Villa sist.

Det gjør ikke presset på Manchester United-manager Erik ten Hag noe mindre inn i 2024.

– Nottingham Forest var det beste laget hele kampen. Manchester United er tilbake til sitt verste, oppsummerer Sky Sports-ekspert Gary Neville etter kampslutt.

PRESSET: Erik ten Hag sliter med å få ting til å flyte for tiden. Foto: MOLLY DARLINGTON

– Det er ikke optimalt. Vi gikk inn til kampen med en følelse at vi skulle ha tre poeng, men vi står med null. Det var ingen god aften for oss, sier Uniteds danske midtbanemann Christian Eriksen til Viaplay.

Ekspert Jamie Redknapp holder heller ikke igjen.

– Manchester United er så ustabile. De er forferdelige å se på. Ingen lyst eller ønske om å vinne - det ser ut som de spiller under tvang, sier han hos Sky Sports.

Null poeng betyr sjuendeplass og 31 poeng for ten Hags mannskap inn i 2024.

Det betyr sesongen fjortende tap i alle konkurranser. Forrige gang United hadde flere tap, var i 1930-31-sesongen, skriver BBC.

TAP: Alejandro Garnacho og Manchester United tapte. Foto: LEE SMITH

Opp til fjerdeplasserte Arsenal - som møter Fulham på nyttårsaften - er det ni poeng.

Svarte – men så smalt det bakover igjen



Etter 63 sjansefattige minutter, tok det fyr på City Ground.

Nicolas Dominguez fikk stå bemerkelsesverdig alene og argentineren hamret hjemmelaget foran.



– Forest har vært det klart beste laget, sa Neville etter ledermålet.

Før målet var Manchester United-legenden nok en gang svært kritisk over hva hans gamle lag viste.

– Det er så dårlig, United. Spesielt med tanke på hvor gode de var mot Villa. De er et jojo-lag, mente Neville.

– De har vært forferdelige til tider, både offensivt og defensivt, spesielt på høyresiden, var dommen til tidligere Tottenham-spiller Jamie Redknapp hos Sky Sports før målene begynte å renne inn.



Slo raskt tilbake

Rasmus Højlund, som ble matchvinner sist, var ikke med grunnet sykdom.



Etter 78 minutter tabbet Forest-keeper Matt Turner seg ut. Den løse pasningen snappet Alejandro Garnacho opp - og sentret til Højlund-erstatteren på topp, Marcus Rashford, som bredsidet inn utligningen.

1-1 varte i fire minutter.

For Morgan Gibbs-White lot seg ikke be to ganger da han fikk en skuddmulighet på sekstenmeteren.

Engelskmannen klinket inn 2-1 forbi Onana i United-buret.

Til tross for flere sjanser på tampen, endte det med seier til Nottingham Forest.

– Det er helt utrolig og setter oss i en så god posisjon fremover nå, sier en euforisk matchvinner til Sky Sports.