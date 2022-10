Ny samling ryker for Eckhoff

Onsdag reiser begge elitelagene i skiskyting på samling til Oberhof, der også VM arrangeres i februar.

Men til tross for at Tiril Eckhoff nå kjenner på lyst og motivasjon til å være med, blir det igjen uten hennes deltakelse.

– Trenerteamet og støtteapparatet har kommet fram til at det ikke er det smarteste for meg. Så det er litt kjedelig ikke å komme tilbake til laget. Men jeg skal bare ha enda bedre fokus på jobben her hjemme, sier Eckhoff til TV 2.

Etter Oberhof er det ikke flere samlinger før den nasjonale sesongåpningen på Sjusjøen 12. og 13. november.

Dermed går Eckhoff gjennom oppkjøringen uten å ha deltatt på noen av samlingene.

Trener Patrick Oberegger var i utgangspunktet optimistisk med tanke på Eckhoff-deltakelse i Oberhof, men så dukket det opp litt mer motgang.

– Håpet var at hun ble med til Oberhof, men hvis hun er usikker og vi i trenerteamet er usikre, kan det hende vi finner ut at hun trenger mer tid for seg selv. Til å fokusere på sin egen utvikling, sa han for halvannen uke siden.

Eckhoff har vært åpen på at hun gikk på en smell i kjølvannet av to turbulente sesonger, preget av covid-19-restriksjoner og smittevernstiltak.

Hun har også slitt mye med søvnproblemer etter å ha blitt smittet i slutten av mars.

Heller ikke Tarjei Bø blir med lagkameratene til Oberhof. 34-åringen ble far i september, og etter en krevende fødsel velger han å prioritere familien hjemme.

– Jeg har lyst til å være hjemme, siden fødselen var såpass heftig. Da er det greit å være på hjemmebane og følge opp, mens jeg trener her i Holmenkollen, sa han til TV 2 i forrige uke.