Ny remis for Magnus Carlsen

Nordmannen greide ikke å presse fram en seier med hvite brikker mot Wesley So.

32-åringen spilte remis med hvite brikker mot amerikanske Wesley So. Carlsen beholder dermed sin delte tredjeplass før siste helg av Tata Steel.

So overrasket i åpningen, som ga Carlsen en fordel på prosentene. Det virket likevel som om So hadde kontroll og at partiet ville ende med poengdeling.

Amerikaneren forsvarte seg godt, og partiet endte remis etter over fem timers spill.

Nordmannen er dermed avhengig av en sterk avslutning dersom han skal ta igjen Nodirbek Abdusattorov på tabellen.

Usbekeren spilte remis mot Anish Giri, som lå som nummer to sammenlagt. Abdusattorov beholder dermed ledelsen i turneringen med to gjenstående runder.

Skjebnekamp

På lørdag får Carlsen en ny sjanse med de hvite brikkene. Da møter han Rameshbabu Praggnanandhaa, som tapte sitt parti mot Parham Maghsoodloo.

Carlsen trenger å vinne partiet om han skal ha reelle sjanser for førsteplass. Selv er mener han at det vil være gode muligheter for å ta helpoenget mot den indiske unggutten.

– Det blir uansett ikke lett, men på papiret er det et godt parti for meg, kommenterer sjakkstjernen om oppgjøret.

Du kan se nest siste runde av Tata Steel lørdag fra kl. 14:00 på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.