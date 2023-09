Ny overgangsrekord – nærmer seg én milliard for norske spillere i år

Millionene fortsetter å strømme inn til norsk fotball.

– I 2023 har norske klubber solgt spillere for 920 millioner norske kroner, forteller Kenneth Wilsgård i Norsk Toppfotball til TV 2.

Han har enda ikke fått de oppdaterte tallene fra FIFA, men forventer små justeringer på regnestykket.

I vintervinduet solgte norske klubber for 425 millioner. Det var inkludert tidenes dyreste eksport fra Eliteserien med David Datro Fofana som ble hentet av Chelsea til 130 millioner kroner.

Sommervinduet ble likevel bedre - og gir ny rekord for spillersalg for hele 495 millioner norske kroner.

Dette er de dyreste norske spillerne i sommer: Hugo Vetlesen fra Bodø/Glimt til Club Brugge - om lag 70 millioner. Sivert Mannsverk fra Molde til Ajax - om lag 70 millioner. Akor Adams fra Lillestrøm SK til Montpellier - 50 millioner. Christopher Bonsu Baah fra Sarpsborg 08 til Genk – rundt 60 millioner. Kilde: NTF/TV2

– Tas mer på alvor

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen lister opp en rekke grunner til den nye rekorden.

– For det første så har den norske kronen vært ganske svak over lang tid. En annen forklaring kan være Erling Braut Haaland og Martin Ødegaards suksess, og at unge, norske spillere følger etter. Det gjør at det norske overgangsmarkedet tas mer på alvor av europeiske klubber.

GOD KONTROLL: TV 2s Jesper Mathisen følger Eliteserien tett. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Også har Bodø/Glimt vært gode ute i Europa. Det er mange ting som gjør at norske spillere har vært attraktiv for klubber ute.

Eksperten påpeker imidlertid dette:

– For norske klubber er det snakk om ganske mye penger, men for andre klubber, som Benfica (kjøpte blant annet RBK-spiller Casper Tengstedt for rundt 100 mill.), koster det ikke all verdens å kjøpe for de summene i Norge.

– Benfica spiller i Champions League og selger spillere for større summer – sånn sett så er Norge relativt lite marked i europeisk sammenheng, påpeker Mathisen.

Jubler: – Har i mange år hatt en underprising

– Det er veldig gledelig for norsk fotball at spillere i norske klubber har en høy markedsverdi og blir solgt for høye summer, sier Wilsgård.

Kenneth Wilsgård i NTF.

Han mener det betyr at Norge har gjort noe riktig for spillerutviklingen, og at salgsprosessene for norske spillere har blitt bedre.

– Vi har i mange år hatt en underprising for norske spillere, relativt til andre sammenlignbare nasjoner. Der har vi klart å tette gapet noe de siste årene.

Imponert over Molde og Glimt

Norsk Toppfotball har satt seg mål om spillersalg for én milliard kroner innen 2028. Det er allerede innfridd.



– I regnestykket med 920 millioner norske kroner har vi kun valgt å se på det FIFA kaller «fixed fee», altså garanterte summer. I tillegg kommer både bonuser og videresalgsklausuler, forklarer Wilsgård.

– Hvilke klubber er overgangsvinnerne?

– Molde er ett eksempel. I år har de solgt David Datro Fofana til Chelsea, Sivert Mannsverk til Ajax og Ola Brynhildsen til Midtjylland. Dette er enorme summer i norsk sammenheng.

MILLIONSALG: Molde har hatt overgangsbonanza i 2023, med flere vellykkede salg. Her jubler Kristoffer Haugen (t.v), Magnus Grødem, Benjamin Tiedemann Hansen, David Fofana, Etzaz Hussain, Erling Knudtzon og Birk Risa. Foto: Jan Kåre Ness

Wilsgård ser Molde som en foregangsklubb ved å rekruttere spillere nasjonalt og internasjonalt, få en god avkastning og selge dem videre til enda bedre klubber.

– Glimt er også en klubb som har vært veldig gode på spillersalg de siste årene. Det er min opplevelse at Glimt gjerne ønsker å beholde mange av sine spillere nå og ikke har solgt mange de siste vinduene. Derfor har de ikke kommet opp i de summene som Molde, men jeg må skryte av måten de har drevet sin spillerlogistikk.

Både Hugo Vetlesen og Sivert Mannsverk er eksempler på spillere som har skiftet klubb i Norge før de ble solgt utenlands.

Det gir store videresalgssummer til både klubber og barndomsklubbene.

Alle internasjonale overganger har en «skatt» på fem prosent i solidaritetsmidler som fordeles til klubbene som har utviklet spilleren frem til de har fylt 21 år.

– Det er ganske mange penger som kommer inn til norsk fotball fordi overgangssummene er høye. Det er viktig for hele næringskjeden, sier Wilsgård.

TIL AJAX: Sivert Mannsverk er en av de dyreste overgangene i norsk fotball i år. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Fotballspillere blir stadig dyrere

Sammenligner man med salgssummene i 2022 var totalen på 355 millioner norske kroner.

– Jeg tror jo at en del av framgangen skyldes at vi har blitt litt bedre på ganske mange ting, men jeg regner også med at inflasjonen på det internasjonale markedet er med å dra opp prisen en del, sier Wilsgård.

Han peker på at nasjoner som Saudi-Arabia, har puttet mye penger inn i markedet.

– At pengene renner nedover i næringskjeden er ganske naturlig. Men prisene på fotballspillere har steget jevnt og trutt i ganske lang tid, med en liten dupp under pandemien, så det er ikke kun at man har nye eiere som putter mye penger inn. Det er også en konsekvens at fotballspillere blir dyrere og dyrere.



– Er de høye overgangssummene utelukkende positivt?

– At det kommer inn penger i norsk fotball er utelukkende positivt, men det er alltid knivsegg hvor mange av de gode spillerne som forsvinner ut, sier Wilsgård og utdyper:

– Vi har også et mål om at den norske ligaen skal være et godt fotballprodukt, at norske lag skal gjøre det godt i europeiske turneringer og klatre på rankingen. Da må vi ha slagkraftige lag og tropper i den norske ligaen.