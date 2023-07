Ny NHL-kontrakt for Emilio Pettersen

Mathias Emilio Pettersens nye kontrakt med Calgary Flames er verdt 775.000 dollar, eller 8,4 millioner norske kroner, dersom han spiller i NHL.

– Jeg er veldig glad for dette, sier Pettersen (23) til TV 2.

Forrige sesong spilte han i farmerligaen AHL, hvor han tjente en snau tiendedel av dette.

Så stor er forskjellen mellom de beste og de nest beste. Nå får den 23 år gamle nordmannen en ny sjanse til å spille seg opp på det øverste nivået i ishockeyens verden.

Ville bli i Calgary

– Det blir spennende å se hvordan det går fremover. Jeg håper bare på en god start, uansett hvor jeg er, og at jeg er skadefri under sesongoppkjøringen, forteller Pettersen.

Hvis Pettersen og Calgary ikke hadde blitt enige om kontrakt, ville han fremdeles ha vært eid av Calgary i NHL. Det betyr at han ikke kunne signere for andre lag i NHL uten Calgarys godkjennelse. Alternativet ville da vært å spille i Europa.

Han ønsket selv å bli i Calgary.

– Jeg føler fortsatt at jeg har et par år på meg. Samtidig vil jeg prøve å få en kamp i NHL denne sesongen, for å få et ordentlig innblikk i om jeg kan bli en NHL-spiller, selv om jeg prøver å ikke stresse så mye med det.

– Har åpenbart troa



23-åringen ble draftet av Calgary Flames for fem år siden, i sjette runde av NHL-draften i Dallas. Han har foreløpig ikke debutert i NHL, men etablerte seg forrige sesong på et solid AHL-nivå med 44 poeng på 61 kamper.



– Dette betyr at de ikke har gitt ham opp. De må åpenbart ha troa på ham fortsatt, sier Bjørn Erevik, TV 2s hockeyekspert.

Forrige sesong var Darryl Sutter trener i Calgary Flames. Han er kjent for å foretrekke erfarne spillere og lot knapt noen unge spillere få en fair sjanse.

Dermed ble de høyest ansette talentene i Calgary, som Connor Zary, Jacob Pelletier og Matthew Phillips, værende i AHL hele sesongen.

Ny klubbledelse

Manager Brad Treliving sluttet og trener Sutter fikk sparken etter sesongslutt.

– Jeg var egentlig ganske positiv til Darryl. Han fikk til tider et dårlig rykte i media, men det var litt overdrevet. Jeg har bare veldig gode erfaringer med Darryl, sier Pettersen.



Nå er tidligere Calgary-spiller Craig Conroy lagets nye manager, mens Ryan Huska har overtatt som trener. De har signalisert at de skal spille til flere unge spillere.

Dette øker sjansen for at Pettersen også får prøve seg i NHL, eventuelt at han blir en av de mest brukte spillerne i AHL.

– Det er sånn jeg ser på det selv også. De to siste årene har vi hatt et av de beste lagene i hele ligaen. Jeg har vært heldig som har fått være en del av det. Jeg føler at jeg har AHL-nivået skikkelig inne. Jeg har skikkelig trua på denne sesongen her, sier Pettersen til TV 2.

Erevik tror neste sesong blir svært viktig for nordmannens videre karriere.

– Det blir spennende å se om de gir Emilio en fair sjanse. Det er ikke utenkelig, og da er kan det være at han får prøve seg på en litt ok måte i treningsleiren. Det går an å håpe, sier Erevik.