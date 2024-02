Ny krise for Chelsea – stjernens kone krever forandringer

Wolverhampton strødde søndag enda mer salt i Chelsea-fansens åpne sår, som har hatt en svært skuffende sesong så langt. De blå ble buet ut av sine egne etter 2-4-tapet hjemme mot Wolvehampton hvor ulvenes Matheus Cunha gjorde hat trick.

Chelsea har kun vunnet fem av tolv hjemmekamper i Premier League denne sesongen. Mauricio Pochettinos menn ligger helt nede på 11.-plass med kun 31 poeng fra 23 kamper.

Wolves er på plassen foran med ett poeng mer. Nå øker presset betraktelig på Chelsea manager Mauricio Pochettino.

På X tok konen til stopperstjernen Thiago Silva til ordet med følende tekst.

«Det er på tide med forandring. Hvis dere venter lenger vil være for sent», skriver Belle Silva på X.

– Vi føler presset og stresset for å vinne, spille bra og prestere. Måten vi slipper inn to av målene har man ikke råd til. Det var følelsen etter Liverpool at det påvirket laget for mye, sier Pochettino på pressekonferansen etter kampen.

På pressekonferansen måtte argentineren tåle spørsmål om egen framtid.



– Ingen kan være trygge. Jeg vil ikke komme hit og si at jeg er best. For øyeblikket matcher vi ikke historien til klubben, det er sant. Vi må akseptere det og være kritiske. Vi vil ikke gi opp, sier Chelseas manager.

51-åringen kommenterte også at fansen buet.



– Å forstå fansen er veldig viktig. Jeg er lei meg. Vi er skuffet som dem, men til slutten må vi kjempe sammen. I løpet av kampen må vi jobbe sammen for å få et godt resultat. Jeg er et menneske. Selvfølgelig er det ingen hyggelig situasjon. I fotball må du akseptere det. Med en klubb som Chelsea og de forventningene må du akseptere det. For å være i denne bransjen, i denne typen klubber, må du være sterk.