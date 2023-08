Ny Helstrup-klausul: – Ble mye høyere

Tromsø-sportssjef avslører at Helstrups utkjøpsklausul har økt. Men interessen for TIL-treneren tror han ikke forsvinner.

Gaute Helstrup hadde en utkjøpsklausul på rundt én million kroner da LSK blinket ham ut som en mulig Geir Bakke-erstatter på Åråsen.

Det fikk Tromsø til å reagere lynraskt. Nå har Gaute Helstrup signert en ny kontrakt, med en ny klausul.

– Den ble bra mye høyere, det er viktig selvfølgelig, sier Tromsø-sportssjef Lars Petter Kræmer-Andressen i Fotballrådet.

Han er svært glad for at hovedtreneren har forlenget og sikret stabilitet.

FORNØYD: Tromsøs sportssjef Lars Petter Kræmer-Andressen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Den var selvfølgelig viktig, og jeg er ganske sikker på at det nå blir ro rundt Gaute ut sesongen. Det er vi egentlig enige om. Så tipper jeg interessen rundt Gaute kommer til å fortsette å være stor fra neste sesong av, sier sportssjefen, før han legger til:

– Det håper jeg egentlig, for da sier det noe om hvor bra vi har gjort det.

– Avgjørende brikke

TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah, synes det er vanskelig å spå hva Helstrup gjør neste sesong, men mener at det er få norske klubber som er mer attraktive enn TIL for øyeblikket.

– Man må nesten være inne i hodet hans for å vite hva han vil gjøre videre. Men Tromsø er så gode, og har så mange spennende spillere, som gjør at det er begrenset hvilke norske klubber som er mer attraktive for ham enn TIL, mener Amankwah.

I skrivende stund ligger Tromsø på tredjeplass i Eliteserien, noe som vil gi Europacupspill neste sesong dersom de opprettholder det.



– Det er ingen tvil om at Gaute er en avgjørende brikke for det vi holder på med her, og noe av hovedgrunnen til at vi lykkes bra med spillerlogistikken, er at spillerne blir bedre. De vi henter inn er ikke ferdig vare på noen som helst måte. De må bli bedre for å få det her til. Under Gautes ledelse har utrolig mange blitt veldig, veldig mye bedre, sier TILs sportssjef.

– Det er ingen tvil om at Gaute er en avgjørende brikke for det vi holder på med her, sier TILs sportssjef. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Hyller spillerlogistikken

Logistikken hylles av daglig leder i Kongsvinger, Espen Nystuen:

– Jobben Tromsø har gjort med spillerlogistikken er mye av nøkkelen til at Gaute kan lykkes. De har et team der med Jo Nymo Matland og Tore Rismo som er scouter.

– Det er få klubber som har gjort en så god investering som Tromsø har gjort, med å ansette to scouter som er ute og ser, spesielt da i Oslo-fotballen, og vi ser Tromsø henter de som Vålerenga eller andre lag i Oslo og nærheten kunne hentet, sier Nystuen.

IMPONERT: Espen Nystuen er imponert over TILs spillerlogistikk. Foto: Terje Pedersen

– Det er et veldig godt stykke arbeid. Spillerne blir bedre når de kommer til Gaute, men de er talenter når de kommer dit også. Det er godt «spottet», mener KILs daglige leder.



TV 2s fotballekspert stiller seg bak Nystuens hyllest.

– Tromsø er en av de klubbene som har lavest budsjett, noe som gjør at de må jobbe smartere enn konkurrentene. Jobben de har gjort er utrolig imponerende. De får mye ut av lite – i motsetning til enkelte andre klubber, sier Amankwah.