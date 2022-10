Ny Formel 1-signering: Pierre Gasly klar for Alpine i 2023

Pierre Gasly trekkes mot røttene sine og bytter lag til tross for kontrakt med AlphaTauri.

BYTTER LAG: Franskmannen Pierre Gasly går over til det franske laget Alpine for 2023-sesongen i Formel 1. Foto: XPB

Natt til lørdag bekrefter Formel 1 sitt offentlige nettsted at både Pierre Gasly (26) og nykommeren Nyck de Vries (27) nå har sikret seg et sete til neste sesong av Formel 1-sirkuset.

Franske Gasly, som har kjørt for AlphaTauri siden 2019, skulle etter planen være bundet til laget ut 2023-sesongen.

Slik blir det derimot ikke.

Natt til lørdag norsk tid avslører nemlig nettstedet at 26-åringen skal kjøre for det franske laget Alpine fra 2023. Ifølge nettsiden, har de inngått en flerårskontrakt.

Sulten på mer

– Jeg er beæret for å kunne bli med i Alpine-familien og begynne på dette nye kapittelet i min Formel 1-karriere, sier Gasly.

Gasly har vunnet ett Grand Prix gjennom karrieren sin, og er helt klar på at han er sulten på mer.

VIKTIG SEIER: Pierre Gasly har foreløpig 1 seier i Formel 1. Den ble ekstra emosjonell. Foto: Mark Thompson / AP

– Å kjøre for et lag som har franske røtter er noe helt spesielt. Jeg har merket styrken til Alpine etter å ha kjørt mot dem de siste årene, og jeg er imponert over fremgangen og ambisjonene deres, legger han til.

Takker Red Bull

AlphaTauri sitt søsterselskap Red Bull har støttet franske Pierre Gasly (26) økonomisk over flere år. Nå gir de dog slipp på franskmannen.

– Jeg ønsker å takke Red Bull med tanke på at dette markerer slutten på vår ni år lange reise sammen. Det er takket være deres tillitt og støtte at jeg ble en Formel 1-fører, og det vi har oppnådd med Scuderia AlphaTauri de siste årene har vært flott, sier en takknemlig Gasly.

Ikke bare får franskmannen et fransk lag – han blir også lagkamerat med franske Esteban Ocon (26). De to har vært nære venner siden de var barn.

– Vi var bare to små barn fra Normandie med en umulig drøm. Og nå skal vi være lagkamerater i Formel 1. Velkommen til Alpine-familien, Pierrot, la oss gjøre laget og landet vårt stolt, skriver Ocon under et ferskt innlegg på Instagram.